Ukrayna, Çin’in satmadığı İHA’yı gizlice görüntüleyip kopyaladı: Rus Tu-95’i vurdu

Çin’in üretim hattı gizlice görüntülendi
Savunma yayın organı Oboronka'nın üretici firmayla yaptığı görüşmeye göre MICH 2000, yalnızca Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) özel operasyon merkezi Alpha için üretiliyor. Temel konfigürasyonda 48 bin dolara mal olan İHA, 60 kilograma kadar harp başlığı taşıyarak 2.000 kilometre menzile ulaşabiliyor.
Tupolev Tu-95’in birim maliyetinin 50-60 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
MICH 2000’in temelleri ise Ukraynalı bir ekibin 2023’ün sonlarında Çin’de gerçekleştirdiği temaslara dayanıyor. Ukrayna birliklerinin Mugin-5 PRO gibi sivil dronları uzun menzilli saldırı araçlarına dönüştürmesinin ardından Çin, 2023 yazında sivil İHA ihracatına yönelik kısıtlamalar getirmişti.
Ekip teklifi kabul etti ve eğitim sırasında üretim hattını ayrıntılı biçimde görüntüledi. Aktarılanlara göre üretim hattındaki her şey fotoğraflandı. Üretici ve SBU tarafından önceden onaylanan habere göre ekip, Ukrayna'ya dönerken yanında 8 dron götürdü.
İlk testler başarısız oldu
Üreticiye göre iki yıllık geliştirme sürecinin ardından mevcut MICH 2000’de Çin yapımı ZTK-150’den geriye büyük ölçüde yalnızca genel gövde düzeni kaldı. Motorlar, harp başlıkları, gövdeler ve roket iticileri dahil olmak üzere çok sayıda bileşen Ukrayna'daki onlarca tedarikçiden temin edilmeye başlandı. Böylece dronun değer bazında yerli bileşen oranının yüzde 85'e çıkarıldığı belirtiliyor.
Ancak elektronik karıştırmaya dayanıklı CRPA navigasyon anteninin kullanılması durumunda bu oran yüzde 55’e geriliyor. Bunun nedeni, söz konusu antenlerin modül sayısına bağlı olarak 20.000 ila 25.000 dolar arasında maliyet oluşturması ve dünyada yalnızca sınırlı sayıda şirket tarafından üretilmesi.
Yılda 6 bin İHA üretiyor
Bununla birlikte MICH 2000’i geliştiren şirket, yılda yaklaşık 6.000 İHA üretiyor. Üretim sekiz farklı versiyona yayılırken müşteriler analog, dijital veya Starlink tabanlı iletişim seçenekleri arasından seçim yapabiliyor.
Üreticinin açıklamasına göre Alpha şimdiye kadar binlerce MICH 2000'ı yüzlerce hedefe gönderdi. Bunlar arasında Ryazan bölgesindeki Wildberries lojistik merkezi, Gelendzhik yakınlarındaki Starlink karşıtı bir elektronik harp sistemi ve Ust-Luga limanı bulunuyor.
MICH 2000’in en dikkat çekici operasyonlarından biri ise Rusya’nın Engels-2 hava üssüne yönelik saldırı oldu. SBU, saldırıda İHA’nın Tu-95MS bombardıman uçağının kuyruk bölümünü kopardığını açıkladı. Daha sonra elde edilen uydu görüntülerinin bombardıman uçağının imha edildiğini doğruladığı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: