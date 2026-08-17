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    Ukrayna, Çin’in satmadığı İHA’yı gizlice görüntüleyip kopyaladı: Rus Tu-95’i vurdu

    Ukrayna, Çin’in satmayı reddettiği ZTK-150’yi tersine mühendislikle MICH 2000’a dönüştürdü. 2.000 km menzilli dron, Rusya’nın Tu-95MS bombardıman uçağını vurdu.

    Ukrayna, Çin İHA’sını kopyalayıp stratejik Rus uçağını vurdu Tam Boyutta Gör
    Ukrayna geçtiğimiz ay Rusya’daki Engels-2 hava üssünde bir Tu-95MS stratejik bombardıman uçağını imha etmişti. Şimdi ise bu operasyona dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yeni bilgilere göre Ukrayna’nın kullandığı uzun menzilli MICH 2000 İHA’nın Çin’in Ukrayna’ya satmayı reddettiği ZTK-150’nin tersine mühendislikle geliştirilmiş bir versiyonu olduğu ortaya çıktı.

    Çin’in üretim hattı gizlice görüntülendi

    Savunma yayın organı Oboronka'nın üretici firmayla yaptığı görüşmeye göre MICH 2000, yalnızca Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) özel operasyon merkezi Alpha için üretiliyor. Temel konfigürasyonda 48 bin dolara mal olan İHA, 60 kilograma kadar harp başlığı taşıyarak 2.000 kilometre menzile ulaşabiliyor.

    Tupolev Tu-95’in birim maliyetinin 50-60 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

    MICH 2000’in temelleri ise Ukraynalı bir ekibin 2023’ün sonlarında Çin’de gerçekleştirdiği temaslara dayanıyor. Ukrayna birliklerinin Mugin-5 PRO gibi sivil dronları uzun menzilli saldırı araçlarına dönüştürmesinin ardından Çin, 2023 yazında sivil İHA ihracatına yönelik kısıtlamalar getirmişti.

    Ukrayna, Çin İHA’sını kopyalayıp stratejik Rus uçağını vurdu Tam Boyutta Gör
    Ukraynalı ekip, aynı yılın sonlarında bir Çin fabrikasını ziyaret ederek üretimdeki ZTK-150’leri gördü. Ekip, İHA’nın üretim teknolojisini satın almak için görüşmeler gerçekleştirdi ancak fabrika yönetimi bu satışa izin vermedi. Bunun üzerine aracı kişiler Ukraynalılara pilot eğitimi teklif etti.

    Ekip teklifi kabul etti ve eğitim sırasında üretim hattını ayrıntılı biçimde görüntüledi. Aktarılanlara göre üretim hattındaki her şey fotoğraflandı. Üretici ve SBU tarafından önceden onaylanan habere göre ekip, Ukrayna'ya dönerken yanında 8 dron götürdü.

    İlk testler başarısız oldu

    Ukrayna, Çin İHA’sını kopyalayıp stratejik Rus uçağını vurdu Tam Boyutta Gör
    Ukrayna'da geliştirilen ilk MICH 2000 prototipi, 2024 yazındaki ilk uçuşunda kalkıştan yaklaşık 1 kilometre sonra düştü. Üçüncü test aracının ise Rus elektronik harp sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtiliyor. Ekim 2024'teki ilk muharebe görevinde üç drondan biri vuruldu, diğer ikisi ise hedefin yaklaşık 10 metre uzağına düştü. Buna rağmen Alpha, MICH 2000’in üretimine devam edilmesi yönünde karar aldı.

    Üreticiye göre iki yıllık geliştirme sürecinin ardından mevcut MICH 2000’de Çin yapımı ZTK-150’den geriye büyük ölçüde yalnızca genel gövde düzeni kaldı. Motorlar, harp başlıkları, gövdeler ve roket iticileri dahil olmak üzere çok sayıda bileşen Ukrayna'daki onlarca tedarikçiden temin edilmeye başlandı. Böylece dronun değer bazında yerli bileşen oranının yüzde 85'e çıkarıldığı belirtiliyor.

    Ancak elektronik karıştırmaya dayanıklı CRPA navigasyon anteninin kullanılması durumunda bu oran yüzde 55’e geriliyor. Bunun nedeni, söz konusu antenlerin modül sayısına bağlı olarak 20.000 ila 25.000 dolar arasında maliyet oluşturması ve dünyada yalnızca sınırlı sayıda şirket tarafından üretilmesi.

    Yılda 6 bin İHA üretiyor

    Bununla birlikte MICH 2000’i geliştiren şirket, yılda yaklaşık 6.000 İHA üretiyor. Üretim sekiz farklı versiyona yayılırken müşteriler analog, dijital veya Starlink tabanlı iletişim seçenekleri arasından seçim yapabiliyor.

    Üreticinin açıklamasına göre Alpha şimdiye kadar binlerce MICH 2000'ı yüzlerce hedefe gönderdi. Bunlar arasında Ryazan bölgesindeki Wildberries lojistik merkezi, Gelendzhik yakınlarındaki Starlink karşıtı bir elektronik harp sistemi ve Ust-Luga limanı bulunuyor.

    MICH 2000’in en dikkat çekici operasyonlarından biri ise Rusya’nın Engels-2 hava üssüne yönelik saldırı oldu. SBU, saldırıda İHA’nın Tu-95MS bombardıman uçağının kuyruk bölümünü kopardığını açıkladı. Daha sonra elde edilen uydu görüntülerinin bombardıman uçağının imha edildiğini doğruladığı belirtiliyor.

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