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Tam Boyutta Gör Ukrayna’da devam eden savaşın çevre üzerindeki etkileri yalnızca insanlar ve altyapıyla sınırlı kalmıyor. Donbas bölgesinde ortaya çıkan görseller yaban hayatının çatışma koşullarına nasıl uyum sağlayabildiğini gözler önüne serdi. Bir Rus planör bombasının devirdiği ağacın içinden çıkan küçük bir kuş yuvasının dron operasyonlarında kullanılan fiber optik kablolarla örüldüğü tespit edildi.

Fiber optik kablo atıkların yeni kullanım alanı

Görüntüler, Ukraynalı sivil toplum lideri ve yolsuzluk karşıtı aktivist Olena Tregub tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı. Tregub, fotoğrafları “kıyamet sonrası kuş yuvası” olarak tanımlarken görüntülerin fotoğrafçı Oleg Malchenko tarafından çekildiğini belirtti.

Tam Boyutta Gör Rusya-Ukrayna savaşının en belirgin çevresel izlerinden biri, geniş arazilere yayılan fiber optik kablo kalıntıları olarak gösteriliyor. Her iki taraf da elektronik karıştırma sistemlerinden etkilenmeyen, bağlantısını fiziksel bir fiber optik hat üzerinden sürdüren insansız hava araçlarını yoğun şekilde kullanıyor.

Bu sistemlerde dron ile operatör arasındaki veri iletişimi, ince fiber optik kablolar üzerinden sağlanıyor. Görev sırasında kilometrelerce uzunluktaki bu kablolar araziye bırakılıyor ve zamanla tarlalar, ormanlık alanlar ve çatışma bölgelerinde birikiyor. Savaşın oluşturduğu bu teknoloji atıkları, görünüşe göre bazı kuş türleri tarafından yuva malzemesi olarak değerlendirilmeye başlandı.

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Uzmanlar tarafından henüz bu tür yuvaların ne kadar yaygın olduğuna ilişkin bir çalışma yayımlanmış değil. Ancak kuşların yuva yapımında çevrelerinde bulunan malzemeleri yaratıcı biçimde kullanabilmeleri uzun süredir bilinen bir davranış.

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Ukrayna’da kuşlar yuvalarını dronların fiber kablolarıyla örüyor

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