Ukrayna’da kuşlar yuvalarını dronların fiber kablolarıyla örüyor

Fiber optik kablo atıkların yeni kullanım alanı
Görüntüler, Ukraynalı sivil toplum lideri ve yolsuzluk karşıtı aktivist Olena Tregub tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı. Tregub, fotoğrafları “kıyamet sonrası kuş yuvası” olarak tanımlarken görüntülerin fotoğrafçı Oleg Malchenko tarafından çekildiğini belirtti.
Bu sistemlerde dron ile operatör arasındaki veri iletişimi, ince fiber optik kablolar üzerinden sağlanıyor. Görev sırasında kilometrelerce uzunluktaki bu kablolar araziye bırakılıyor ve zamanla tarlalar, ormanlık alanlar ve çatışma bölgelerinde birikiyor. Savaşın oluşturduğu bu teknoloji atıkları, görünüşe göre bazı kuş türleri tarafından yuva malzemesi olarak değerlendirilmeye başlandı.
Uzmanlar tarafından henüz bu tür yuvaların ne kadar yaygın olduğuna ilişkin bir çalışma yayımlanmış değil. Ancak kuşların yuva yapımında çevrelerinde bulunan malzemeleri yaratıcı biçimde kullanabilmeleri uzun süredir bilinen bir davranış.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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