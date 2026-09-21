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    Ukrayna’dan Moskova’ya şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısı: Petrol rafinerisi vuruldu

    Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova’ya şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısını düzenledi. Petrol rafinerisi ve lojistik tesisleri hedef alınırken saldırılarda can kayıpları yaşandı.

    Ukrayna’dan Moskova’ya şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısı Tam Boyutta Gör
    Ukrayna, Rusya’daki parlamento seçimlerinin son gününde Moskova ve çevresine kapsamlı bir İHA saldırısı düzenledi. Rusya, 1.900’den fazla İHA ile çok sayıda füze ve güdümlü bombanın etkisiz hale getirildiğini açıklarken saldırılarda can kayıpları yaşandı ve Moskova’daki önemli bir petrol rafinerisi hasar gördü.

    Petrol rafinerisi hedef alındı

    Rusya Savunma Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada gece boyunca 1.900’den fazla İHA, 8 güdümlü bomba, 8 seyir füzesi ve 4 roketin düşürüldüğünü bildirdi. Ukrayna saldırıda kullanılan silahların kesin sayısını doğrulamazken açıklanan rakamlar saldırının Moskova’ya yönelik en büyük İHA saldırısı olduğunu gösteriyor.

    Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yaklaşan yaklaşık 450 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu söyledi. Buna rağmen bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaştığını ve bir İHA’nın konut binasına isabet ettiğini açıkladı.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırının ana hedefinin Moskova’nın güneydoğusundaki Kapotnya bölgesinde bulunan Gazprom Neft Moskova Petrol Rafinerisi olduğunu belirtti. Rusya’nın en büyük rafinerilerinden biri olan tesisin üç önemli biriminde hasar meydana geldiği bildirildi. Bunlar arasında AVT-6 ham petrol damıtma ünitesi, entegre bir rafineri tesisi ve izomerizasyon ünitesi yer alıyor.

    Rafinerinin yıllık yaklaşık 11,6 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunuyor. Tesis, Moskova’nın yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını, Moskova bölgesindeki benzin ve havacılık keroseni tüketiminin ise yaklaşık yüzde 70’ini karşılıyor.

    Ukrayna saldırıda yeni balistik füze kullandı mı?

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova bölgesindeki petrol ve lojistik tesislerinin vurulduğunu doğruladı. Zelenski, hedef alınan tesislerin Rusya’nın savaş faaliyetlerini destekleyen ve milyarlarca dolarlık gelir sağlayan yapılar olduğunu söyledi.

    Ukrayna’dan Moskova’ya şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısı Tam Boyutta Gör
    Zelenski’nin saldırıda kullanılan silahlar arasında “Pelican” adı verilen bir balistik füzeyi de sıralaması da dikkat çekti. Ukrayna’nın yerli savunma sanayisi şirketi Fire Point tarafından geliştirilen FP-7 balistik füzesiyle Pelican arasında bağlantı kuran değerlendirmeler bulunsa da iki sistemin aynı olup olmadığı kesinleşmiş değil. FP-7’nin açıklanan operasyonel menzili 200 ila 350 kilometre arasında bulunuyor. Moskova ise Ukrayna sınırından yaklaşık 450-500 kilometre uzaklıkta. Bu nedenle askeri analistler, füzenin Moskova’ya doğrudan ulaşmasının teknik açıdan mümkün olmayabileceğini değerlendiriyor.

    Askeri analist Vasyl Pekhno, FP-7’nin Rus hava savunma unsurlarını hedef alan koordineli bir saldırının parçası olarak kullanılmış olabileceğini belirtti. Bu senaryoda füzenin, S-400 gibi hava savunma sistemlerinin radar ve fırlatıcılarını hedef alarak uzun menzilli İHA ve seyir füzelerinin Moskova’ya ilerlemesini kolaylaştırmış olabileceği ifade ediliyor. Fire Point aynı zamanda 850 kilometre menzile sahip olması planlanan FP-9 balistik füzesi üzerinde çalışıyor.

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları da sürüyor

    Öte yandan Rusya da Ukrayna’ya karşı İHA ve füze saldırılarını sürdürüyor. Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, pazar günü yaptığı açıklamada gece boyunca düzenlenen saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Zelenski, Rusya’nın yalnızca bir hafta içinde Ukrayna’ya 2.000’den fazla saldırı İHA’sı, 1.700 güdümlü bomba ve 19 farklı türde füze fırlattığını açıkladı. Son haftalarda iki ülke de enerji tesisleri, ulaşım altyapısı ve lojistik merkezlerini hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdı.

    Kaynakça https://edition.cnn.com/2026/09/20/europe/moscow-ukraine-attack-russia-election https://www.bbc.com/news/articles/c34gdjk1ne8yo https://www.kyivpost.com/post/84937
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    MunOG 19 saat önce

    TR de ki telefon piyasasının a.ma koyan adam konuştu

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