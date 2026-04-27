Ukrayna, Rus dronlarından korunmak için yolları balıkçı ağlarıyla örttü

Tam Boyutta Gör “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuz kapsamında ele alınan bu bölümde, modern çatışma alanında yalnızca silah sistemlerinin değil, aynı zamanda basit fiziksel savunma yöntemlerinin de yeniden önem kazandığına değiniyoruz. Özellikle FPV tipi saldırı dronlarının yaygınlaşmasıyla birlikte Ukrayna, sahadaki kritik ulaşım ve tahliye hatlarını korumak için giderek daha görünür bir önlem seti uygulamaya başladı: yol üstü koruyucu ağ sistemleri.

Son dönemde ortaya çıkan görüntüler, Ukrayna güçlerinin Donetsk bölgesinde bazı stratejik yolların üzerine çelik ağlar ve koruyucu tünel benzeri yapılar kurduğunu gösteriyor. Bu yapılar, özellikle askeri ikmal konvoylarının ve yaralı tahliye araçlarının geçtiği güzergahlarda FPV dron saldırılarını engellemek veya etkisini azaltmak amacıyla kullanılıyor.

600 kilometrelik lojistik hat için ağ koruma planı

Tam Boyutta Gör Ukrayna hükümeti, cephe hattına yakın bölgelerde yaklaşık 600 kilometrelik yol ağının anti-dron koruması altına alınmasını planlıyor. Açıklamalara göre bu hatlar, hem askeri lojistik koridorlarını hem de sağlık tahliye güzergahlarını kapsıyor.

Projeye Savunma, Altyapı ve Sağlık bakanlıklarının ortak şekilde koordinasyon sağladığı, öncelikli güzergahların ise sahadaki operasyonel ihtiyaçlara göre belirlendiği belirtiliyor. Planlanan yatırımın toplam büyüklüğünün yaklaşık 300 milyon dolar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

Yetkililer, bu hatlarda kullanılan ağ sistemlerinin yalnızca belirli noktalarda değil, bazı bölgelerde üstten kapalı koridorlar şeklinde uzatıldığını ve böylece dronların doğrudan araçlara çarpmasını veya patlayıcı bırakmasını zorlaştırmayı hedeflediğini aktarıyor.

Donetsk’te saha uygulamaları hızlanıyor

Özellikle Donetsk bölgesinde yoğunlaşan uygulamalarda, bazı kritik yollarda günde yaklaşık 1 kilometre hızla ağ sistemlerinin kurulduğu bildiriliyor. Bu koruma hatlarının, FPV dronların en sık hedef aldığı askeri ve sivil araç trafiğini güvence altına almak için tasarlandığı ifade ediliyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde, Rusya’nın özellikle FPV dronları kullanarak lojistik hatlar ve sivil araçları hedef aldığı, bu nedenle fiziksel koruma yöntemlerinin yeniden ön plana çıktığı vurgulanıyor.

Ayrıca yıl başından bu yana farklı bölgelerde yüzlerce kilometrelik yol onarım ve yeniden inşa çalışmasının yürütüldüğü ancak bu altyapı çalışmalarının artık eş zamanlı olarak dron koruma sistemleriyle birlikte planlandığı belirtiliyor.

Balıkçı ağları bile kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Ukrayna’nın kullandığı çözümler yalnızca endüstriyel çelik yapılarla sınırlı değil. Daha önce Avrupa’nın farklı bölgelerinden gönderilen eski balıkçı ağlarının da cephe hattında kullanıldığı biliniyor. Özellikle Fransa’dan temin edilen ve denizcilikte kullanım ömrünü tamamlamış ağların, savaş alanında dronların pervanelerine takılarak etkisiz hale getirme amacıyla değerlendirildiği aktarılmıştı.

Bu ağların bazı bölgelerde kenarlarına veya üzerlerine gerildiği, bazı noktalarda ise köprü, hastane girişi ve siper hatlarının üzerine örtü olarak yerleştirildiği belirtiliyor. Yapılan gözlemler, bu basit fiziksel engellerin özellikle düşük irtifada uçan FPV dronlara karşı belirli bir caydırıcılık sağladığını ortaya koyuyor.

Cephe hattında yaşanan gelişmeler, savaşın yalnızca yüksek teknolojili sistemlerle değil, aynı zamanda basit ve ölçeklenebilir fiziksel önlemlerle de şekillendiğini gösteriyor. Çelik ağlar, gerilmiş balıkçı ağları ve tünel tipi koridorlar, FPV dronların düşük maliyetli ama yüksek etkili saldırılarına karşı hızlı uygulanabilir bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Savaşlar modern bir evreye girmiş olsa da bazı temelleri değişmedi. Bunlardan en önemlisi lojistik. Savaşların en kritik unsurlarından olan lojistik ağ, FPV ve diğer dronların olduğu çağda ilk hedef unsurlarından oluyor. Bu yaklaşım, modern savaş alanında savunmanın artık yalnızca hava savunma sistemlerine değil, aynı zamanda yol altyapısının fiziksel olarak yeniden tasarlanmasına da ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

Bu içerik “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuzun bir parçasıdır. Bu seride bazı modern otonom çözümleri ele alacağız ve ardından savaş doktrinlerinin nasıl dönüştüğüne değineceğiz.

