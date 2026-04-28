Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ukrayna, Rus dronlarından korunmak için yolları balıkçı ağlarıyla örttü

    Ukrayna'nın yolların üzerlerini ağlarla örttüğü görüldü. Balıkçı ağlarının bile kullanıldığı bu süreçte Ukrayna, Rus FPV dronlarının lojistik hatlara zarar vermesini engellemeye çalışıyor.

    Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuz kapsamında ele alınan bu bölümde, modern çatışma alanında yalnızca silah sistemlerinin değil, aynı zamanda basit fiziksel savunma yöntemlerinin de yeniden önem kazandığına değiniyoruz. Özellikle FPV tipi saldırı dronlarının yaygınlaşmasıyla birlikte Ukrayna, sahadaki kritik ulaşım ve tahliye hatlarını korumak için giderek daha görünür bir önlem seti uygulamaya başladı: yol üstü koruyucu ağ sistemleri.

    Son dönemde ortaya çıkan görüntüler, Ukrayna güçlerinin Donetsk bölgesinde bazı stratejik yolların üzerine çelik ağlar ve koruyucu tünel benzeri yapılar kurduğunu gösteriyor. Bu yapılar, özellikle askeri ikmal konvoylarının ve yaralı tahliye araçlarının geçtiği güzergahlarda FPV dron saldırılarını engellemek veya etkisini azaltmak amacıyla kullanılıyor.

    600 kilometrelik lojistik hat için ağ koruma planı

    Ukrayna hükümeti, cephe hattına yakın bölgelerde yaklaşık 600 kilometrelik yol ağının anti-dron koruması altına alınmasını planlıyor. Açıklamalara göre bu hatlar, hem askeri lojistik koridorlarını hem de sağlık tahliye güzergahlarını kapsıyor.

    Projeye Savunma, Altyapı ve Sağlık bakanlıklarının ortak şekilde koordinasyon sağladığı, öncelikli güzergahların ise sahadaki operasyonel ihtiyaçlara göre belirlendiği belirtiliyor. Planlanan yatırımın toplam büyüklüğünün yaklaşık 300 milyon dolar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

    Yetkililer, bu hatlarda kullanılan ağ sistemlerinin yalnızca belirli noktalarda değil, bazı bölgelerde üstten kapalı koridorlar şeklinde uzatıldığını ve böylece dronların doğrudan araçlara çarpmasını veya patlayıcı bırakmasını zorlaştırmayı hedeflediğini aktarıyor.

    Donetsk’te saha uygulamaları hızlanıyor

    Özellikle Donetsk bölgesinde yoğunlaşan uygulamalarda, bazı kritik yollarda günde yaklaşık 1 kilometre hızla ağ sistemlerinin kurulduğu bildiriliyor. Bu koruma hatlarının, FPV dronların en sık hedef aldığı askeri ve sivil araç trafiğini güvence altına almak için tasarlandığı ifade ediliyor.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde, Rusya’nın özellikle FPV dronları kullanarak lojistik hatlar ve sivil araçları hedef aldığı, bu nedenle fiziksel koruma yöntemlerinin yeniden ön plana çıktığı vurgulanıyor.

    Ayrıca yıl başından bu yana farklı bölgelerde yüzlerce kilometrelik yol onarım ve yeniden inşa çalışmasının yürütüldüğü ancak bu altyapı çalışmalarının artık eş zamanlı olarak dron koruma sistemleriyle birlikte planlandığı belirtiliyor.

    Balıkçı ağları bile kullanılıyor

    Ukrayna’nın kullandığı çözümler yalnızca endüstriyel çelik yapılarla sınırlı değil. Daha önce Avrupa’nın farklı bölgelerinden gönderilen eski balıkçı ağlarının da cephe hattında kullanıldığı biliniyor. Özellikle Fransa’dan temin edilen ve denizcilikte kullanım ömrünü tamamlamış ağların, savaş alanında dronların pervanelerine takılarak etkisiz hale getirme amacıyla değerlendirildiği aktarılmıştı.

    Bu ağların bazı bölgelerde kenarlarına veya üzerlerine gerildiği, bazı noktalarda ise köprü, hastane girişi ve siper hatlarının üzerine örtü olarak yerleştirildiği belirtiliyor. Yapılan gözlemler, bu basit fiziksel engellerin özellikle düşük irtifada uçan FPV dronlara karşı belirli bir caydırıcılık sağladığını ortaya koyuyor.

    Cephe hattında yaşanan gelişmeler, savaşın yalnızca yüksek teknolojili sistemlerle değil, aynı zamanda basit ve ölçeklenebilir fiziksel önlemlerle de şekillendiğini gösteriyor. Çelik ağlar, gerilmiş balıkçı ağları ve tünel tipi koridorlar, FPV dronların düşük maliyetli ama yüksek etkili saldırılarına karşı hızlı uygulanabilir bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    Savaşlar modern bir evreye girmiş olsa da bazı temelleri değişmedi. Bunlardan en önemlisi lojistik. Savaşların en kritik unsurlarından olan lojistik ağ, FPV ve diğer dronların olduğu çağda ilk hedef unsurlarından oluyor. Bu yaklaşım, modern savaş alanında savunmanın artık yalnızca hava savunma sistemlerine değil, aynı zamanda yol altyapısının fiziksel olarak yeniden tasarlanmasına da ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

    Bu içerik “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuzun bir parçasıdır. Bu seride bazı modern otonom çözümleri ele alacağız ve ardından savaş doktrinlerinin nasıl dönüştüğüne değineceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç muayeneden 2 kez kalmak cipro diş iltihabında kullanılır mı satrançta sadece şah kalırsa ne olur ilk kalkışta gelen tak sesi vodafone vpn çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum