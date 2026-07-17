AI destekli Ukrayna dronları, cepheye giren Rus askerlerine 20-30 dakikalık ömür bırakıyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ destekli dronlar, modern savaşların seyrini hızla değiştiriyor. Yıllardır devam Ukrayna-Rusya Savaşı, cephede yaşanan bu dönüşümün en önemli örneklerinden biri hâline gelmiş durumda. Özellikle son iki yılda her iki tarafın da yoğun şekilde kullandığı FPV kamikaze dronları, düşük maliyetleri ve yüksek isabet oranları ile cephedeki güç dengesini önemli ölçüde etkiledi. Bu dronların denkleme dâhil olması, cephede savaşan askerilern hayatta kalma şansını da kayda değer ölçüde düşürmüş görünüyor.

CIA Direktörü John Ratcliffe, dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Ukrayna cephesine yeni ulaşan bir Rus askerinin ortalama yaşam süresinin 20 ila 30 dakika arasında olduğunu öne sürdü. Ratcliffe'e göre bunun en önemli sebebi, yapay zekâ destekli savaş dronlarının son derece etkili ve düşük maliyetli "öldürme makinelerine" dönüşmüş olması.

Yapay zekâ destekli dronlar, elektronik karıştırmayı atlatabiliyor

Ukrayna Savaşı'nın ilk dönemlerinde keşif amacıyla kullanılan dronlar ön plandayken, bugün hem Ukrayna hem de Rusya çok daha gelişmiş sistemlerden faydalanıyor. Özellikle yapay zekâ yardımı ile hedef takibi yapabilen FPV kamikaze dronları, elektronik karıştırmaya rağmen hedefini takip edebilmesi ve operatör müdahalesi sınırlı olsa bile saldırısını sürdürebilmesi sayesinde savaş alanında önemli bir avantaj sağlıyor.

Bu sistemlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise maliyetleri. Bir tank ya da zırhlı aracın maliyeti milyonlarca doları bulabilirken, birkaç bin dolara mâl olan dronlarla bu araçların etkisiz hâle getirilebilmesi, modern savaşın ekonomik dengesini de değiştirmiş durumda. Ratcliffe'in açıklamalarında "düşük maliyetli öldürme makineleri" ifadesini kullanmasının nedeni de bu.

Daha önce bazı Rus analistler de benzer iddialarda bulunmuştu

Rusya-Ukrayna Savaşı daha ilk günden beri bir propaganda savaşına da döndüğü için her iki taraftan gelen açıklamalara da şüpheyle bakmak gerekiyor. Ancak yapay zekâ destekli Ukrayna dronlarının Rus askerlerinin kabusuna dönüştüğü gerçeği son dönemde Rusya tarafında da gündeme getiriliyor. Nitekim son aylarda bazı Rus askeri blog yazarları da cepheye yeni gönderilen askerlerin hayatta kalma süresinin ciddi şekilde kısaldığını dile getirmeye başladı. Mayıs ayında paylaşılan bazı değerlendirmelerde, yeni askerlerin eğitim birliklerine katıldıktan sonra ortalama 10 gün ile 3 hafta arasında hayatta kalabildiği iddia edilmişti.

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CIA Direktörü'nün dün yaptığı açıklama, üst düzey bir ABD yöneticisinin bu yöndeki iddiaları ilk kez kamuoyu önünde dile getirmesi açısından önem taşıyor.

Ratcliffe konuşmasında Rusya'nın son 18 ayda Ukrayna topraklarının yalnızca yaklaşık yüzde 1'ini ele geçirebildiğini belirterek, bu durumun Ukrayna'nın yeni nesil savaş teknolojilerini etkin şekilde kullanmasıyla yakından ilişkili olduğunu söyledi.

CIA Direktörü'ne göre Ukrayna'da yaşananlar, yalnızca bu savaşın değil gelecekteki tüm çatışmaların da nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor. Ratcliffe, özellikle yapay zekâ destekli dronların ve asimetrik savaş teknolojilerinin artık çok daha küçük orduların bile büyük askeri güçlere karşı etkili olabilmesini sağladığını belirterek, ABD'nin de bu alanda geride kalmaması gerektiğini vurguladı.

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Ukrayna dronları, cephede Rus askerlerini 30 dakikada avlıyor

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