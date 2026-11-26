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Oynat Ukrayna, kripto para piyasasını yasal çerçeveye kavuşturan yeni yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında kripto kazançlarından yüzde 18 gelir ve yüzde 5 askeri vergi alınacak. Böylece toplam vergi oranı yüzde 23'e ulaşacak. Piyasayı denetleyecek olan Merkez Bankası, özellikle stabilcoinlerin kullanımını kurallara bağlayacak. Zelenski'nin imzasıyla yürürlüğe girecek yasanın bütçeye 330 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Ukrayna Parlamentosu, kripto para piyasasının düzenlenmesini ve dijital varlık işlemlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesini öngören 10225-d sayılı yasa tasarısını kabul etti. Çarşamba günü yapılan oylamada 271 milletvekili tasarıya destek verdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin imzası gerekiyor.

Kripto para kazançlarına yüzde 23 vergi uygulanacak

Yeni yasaya göre bireysel yatırımcılar, kripto para işlemlerinden elde ettikleri net yıllık kazançlar üzerinden yüzde 18 gelir vergisi ve yüzde 5 askeri vergi ödeyecek. Böylece toplam vergi yükü yüzde 23'e ulaşacak. Bir kripto para biriminin başka bir kripto para birimiyle değiştirilmesi ise vergiden muaf tutulacak. Ayrıca yatırımcılar, önceki yıllarda oluşan zararlarını sonraki dönemlerdeki kazançlarından düşebilecek.

Düzenleme, yasanın yürürlüğe girmesinden önce kripto para satın alan yatırımcılar için geçiş dönemi avantajı da sunuyor. Bu kişiler, mevcut varlıklarını 2027 ve 2028 yıllarında geleneksel para birimlerine çevirmeleri halinde indirimli vergilendirmeden yararlanabilecek. Bu kapsamda gelir vergisi yüzde 5'e düşürülürken yüzde 5'lik askeri vergi uygulanmaya devam edecek.

İndirimli vergi, yalnızca yatırımcının elde ettiği kâr üzerinden değil, satıştan elde edilen toplam tutarın tamamı üzerinden hesaplanacak.

Kripto para piyasasını iki kurum denetleyecek

Yeni düzenlemeyle Ukrayna'daki kripto para piyasasının denetimi, Ulusal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Ukrayna Merkez Bankası (NBU) arasında paylaşılacak.

Merkez Bankası özellikle stabilcoinler üzerinde yetkili olacak. Tek bir resmi para birimine sabitlenmiş stabilcoinlerin ihraççılarını denetleyecek ve bu varlıkların ülkedeki kullanımına ilişkin kendi kurallarını belirleyebilecek. Bu kapsamda belirli stabilcoinlerin dolaşımına izin verme veya bunları yasaklama yetkisine de sahip olacak.

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NBU ayrıca elektronik para tokenlarının ihraççılarını yetkilendirecek ve denetleyecek. Kripto varlıkları geleneksel para birimlerine dönüştüren hizmet sağlayıcılar da merkez bankasının gözetimi altında faaliyet gösterecek. Düzenleme, yabancı kaynaklı ve elektronik para işlevi görebilen tokenların Ukrayna pazarına kabul edilmesi için de kurallar oluşturacak.

Ukrayna, yasanın devlet bütçesine yaklaşık 15 milyar grivna (330 milyon dolar) ek gelir sağlamasını bekliyor.

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Ukrayna, kripto paraları yasallaştırıyor: Yüzde 23 vergi alınacak

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