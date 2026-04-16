Ukrayna’nın kullandığı savaş robotları ilk kez Rus mevzisini ele geçirdi

Tam Boyutta Gör Ukrayna ordusu, modern savaşın en ölümcül unsurlarından biri haline gelen insansız hava araçlarının yarattığı tehdide karşı yeni bir strateji geliştiriyor. Cephe hattında insan askerlerin yerini giderek daha fazla robot sistemlerin alması hedeflenirken bu dönüşüm savaşın doğasını kökten değiştirebilecek bir aşamaya işaret ediyor.

Robotlar cephede aktif rol üstlenmeye başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada Ukrayna’ya ait kara robotları ve insansız hava araçlarının birlikte hareket ederek bir Rus askeri mevzisini ele geçirdiğini ve Rus askerlerini teslim olmaya zorladığını öne sürdü. Bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil ancak yayımlanan tanıtım videosunda Ukrayna’nın askeri robotlarının son üç ayda 22 binden fazla görev gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Tam Boyutta Gör Zelenskyy yaptığı açıklamada, “Bu savaşın tarihinde ilk kez bir düşman mevzisi tamamen insansız platformlar - kara sistemleri ve insansız hava araçları - tarafından ele geçirildi” dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da son dönemde kara robotlarının kullanımında ciddi bir artış yaşandığını duyurdu. Buna göre son beş ayda insansız kara aracı görevleri üç katına çıkarken yalnızca Mart ayında 9 binden fazla robotik operasyon gerçekleştirildi. Bu gelişmeler, savaşın bugüne kadar daha çok hava dronlarıyla özdeşleşen doğasına yeni bir boyut ekliyor.

Öte yandan Zelenskiy’nin bahsettiği olayın 2025 yılında Harkiv bölgesinde gerçekleşmiş bir operasyona dayandığı değerlendiriliyor. Ukrayna 3. Ayrı Taarruz Tugayı’nın açıklamasına göre birlik, hava dronları ve “kamikaze” tipi kara robotlarını kullanarak Rusya’ya ait tahkim edilmiş bir cephe hattını hedef aldı. Saldırı sonrası Rus askerlerinin mevzilerini terk ettiği ve bir robota teslim olduğu ifade edildi. Daha önce de Rus askerlerinin dronlara teslim olduğu görüntüler kaydedildiği için bu tür senaryolar artık şaşırtıcı bulunmuyor.

İnsanlar için “ölüm bölgesi”

Tam Boyutta Gör Savaş alanında robot kullanımının artmasının arkasındaki en önemli nedenlerden biri, insansız hava araçlarının yarattığı büyük tehdit. 2026 Şubat itibarıyla cephe hattının yaklaşık 20 kilometre gerisine kadar uzanan bir “ölüm bölgesi” oluşmuş durumda. Bu bölgede hareket eden askerler, sürekli dron gözetimi ve saldırı riski altında bulunuyor.

Askerler bu tehdidi azaltmak için gece hareket etmeyi, termal gizleme ekipmanları kullanmayı veya sisli hava koşullarını tercih etmek zorunda kalıyor. Ancak buna rağmen dronlar, savaşın beşinci yılına girilirken her iki tarafta da en fazla can kaybına neden olan unsur haline gelmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Ukrayna’nın geliştirdiği yeni nesil askeri dronlar ise yapay zeka destekli sistemlerle donatılıyor. Bu araçlar, elektronik karıştırma nedeniyle operatörle bağlantı kesilse bile hedef takibi ve saldırı gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanıyor.

Kara robotların bakış değişti

Hava dronlarına kıyasla daha sınırlı kullanılan kara robotları, son dönemde özellikle lojistik ve tıbbi tahliye görevlerinde öne çıkıyordu. Ancak Ukrayna ordusu, bu robotları artık doğrudan çatışma görevlerinde de kullanmaya başladı. Makineli tüfekler ve bombaatarlarla donatılan bazı robotlar, gerektiğinde patlayıcı yüklü mobil saldırı araçlarına dönüşebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu sistemlere örnek olarak Ukraynalı DevDroid şirketi tarafından geliştirilen Droid TW 12.7 gösteriliyor. Paletli yapıya sahip bu robot, uzaktan kumandalı bir taret üzerine monte edilmiş M2 Browning makineli tüfek taşıyor. Bir yetişkinin yürüme hızına denk gelen bir süratle ilerleyebilen araç, 25 kilometreye kadar menzil sunuyor. Operatörle radyo üzerinden iletişim kurabilen sistem, aynı zamanda Starlink uydu bağlantısını da kullanabiliyor.

Her ne kadar robotlar insan kayıplarını azaltma potansiyeli sunsa da sahadaki zorluklar bu sistemleri de etkiliyor. Ukrayna 38. Deniz Piyade Tugayı’ndan bir yetkiliye göre, yaralı tahliyesi için gönderilen robotlar beş denemenin dördünde hedefe ulaşamadı. Engebeli arazi, savaşın yarattığı yıkım ve düşman saldırıları bu başarısızlıkta önemli rol oynuyor.

Ayrıca robotlar da dronlar gibi elektronik harp sistemlerinden etkilenebiliyor. Sinyal kaybı ve iletişim kesintileri, bu araçların etkinliğini sınırlayan başlıca faktörler arasında yer alıyor. Öte yandan Rus ordusu da kış döneminde robot kullanımını artırarak bu alandaki rekabeti hızlandırmış durumda.

Ukrayna 3. Ordu Kolordusu’ndan bir komutan, robot kullanımının artmasıyla birlikte piyade sayısının yüzde 30’a kadar azaltılabileceğini ifade etti. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde, savaş tarihinde robotların rolü açısından yeni bir döneme girilmiş olacak.

