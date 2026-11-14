Ukrayna’nın Starlink erişimi yeniden kısıtlandı: Dron savunması aksıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Ukrayna, Starlink sistemindeki kısıtlamalar nedeniyle cephe hattında zor anlar yaşıyor. SpaceX'in askeri ağı Starshield'e uygulanan saatte 161 kilometrelik hız sınırı, savunma operasyonlarını doğrudan etkiliyor. Yeterli hıza ulaşamayan önleyici dronlar, Rusya'ya ait insansız hava araçlarını havada yakalayamıyor. Bu aksaklık yüzünden Rus saldırılarının hedeflerine ulaştığı belirtiliyor. Kiev yönetimi, yaşanan kesintilerin nedenini öğrenmek için ABD ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından ABD hükümetine sağlanan askeri uydu iletişim sistemi Starshield üzerinde yeniden hız kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, birkaç gündür devam eden kesintilerin tüm cephe hattını ve Rus işgali altındaki bölgeleri etkilediğini açıkladı. Kısıtlamalar, Ukrayna'nın Rus insansız hava araçlarını havada durdurmak için kullandığı önleyici dronların görevini de zorlaştırıyor.

Starshield hızı 161 km/sa ile sınırlandırıldı

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Starlink’in askeri uydu sistemi Starshield üzerindeki sistematik kısıtlamaların bağlantı hızını yaklaşık 161 km/sa ile sınırladığını belirtti. Starshield, SpaceX'in Starlink uydu iletişim altyapısını temel alan askeri hizmeti olarak kullanılıyor ve ABD hükümetine sağlanıyor.

Hız sınırı, Ukrayna'nın Rusya'ya ait jet motorlu saldırı dronlarını önlemek için kullandığı önleyici insansız hava araçlarını etkiliyor. Yeterli hıza ulaşamayan bu araçlar Rus dronlarını durdurmakta zorlanırken bazı saldırıların hedeflerine ulaştığı bildiriliyor. Zelenskiy, kısıtlamaların Rusya'nın daha fazla Ukraynalıyı öldürmesine ve daha isabetli saldırılar düzenlemesine yardımcı olduğunu söyledi. Kiev yönetimi, kararın gerekçesini öğrenmek için ABD ile temasa geçti.

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SpaceX, ekim ayının ortasında Starlink ve Starshield bağlantılarında benzer bir hız sınırı uygulamıştı. Yaklaşık 161 km/sa üzerindeki hızlarda hareket eden dronlar ve diğer ekipmanlar bağlantılarını kaybetmişti. Gelişme, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle Trump yönetimiyle yaşanan gerilimin ardından ortaya çıkmıştı.

Hizmetler 24 Ekim'de yeniden normale dönse de kısıtlamaları kimin uyguladığı açıklanmamıştı. Ne Elon Musk ne de Starshield'ı işleten ABD hükümeti sorumluluğu üstlenmişti.

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Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliği maslahatgüzarı Denys Sienik, Reuters'a yaptığı açıklamada yeni hız sınırlamalarının Ukrayna kontrolündeki bölgelerde ve temas hattı boyunca devam ettiğini söyledi. Sienik, SpaceX veya Pentagon'dan önceki kesintilere ilişkin de herhangi bir açıklama alamadıklarını belirtti.

Öte yandan Sienik, Ukrayna'nın ABD hükümetiyle yaptığı Starshield erişim anlaşmasının 2027'de sona ereceğini ve Kiev'in yeni bir anlaşma için görüşmelere acilen başlamak istediğini açıkladı. Bu arada Ukrayna, Nokia ile kendi Starlink benzeri uydu ağını kurmak için de işbirliği yapmıştı.

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