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    Ukrayna, Starlink krizinin ardından Nokia ile kendi uydu iletişim ağını kuracak

    Starshield kısıtlamaları Ukrayna’yı kendi uydu ağını kurmaya yöneltti. Kiev yönetimi, askeri iletişimde dışa bağımlılığı azaltmak için Nokia ve ICEYE ile görüşmelere başladı.

    Ukrayna, Nokia ile kendi uydu iletişim ağını kuracak Tam Boyutta Gör

    Ukrayna, SpaceX’in Starshield hizmetine erişimde yaşanan kesintilerin ardından kendi kontrolünde bir uydu iletişim sistemi geliştirmek için harekete geçti. Finlandiyalı Nokia ve ICEYE ile imzalanan niyet mektubu, ülkenin savaş alanındaki iletişim altyapısını dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedefliyor.

    Ukrayna, uydu iletişiminde kontrolü ele almak istiyor

    Ukrayna ordusu kendi kontrolünde çalışacak uydu iletişim ağı geliştirme olasılığını değerlendirmek üzere Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi Nokia ve uydu üreticisi ICEYE ile niyet mektubu imzaladı. 22 Ekim'de duyurulan anlaşma, ülkenin askeri operasyonlarında kullandığı uydu tabanlı iletişim altyapısını daha güvenli ve bağımsız hale getirmeyi amaçlıyor.

    Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan işgali ve devam eden saldırıları karşısında Ukrayna, askeri haberleşme ve veri aktarımı için büyük ölçüde uydu teknolojilerine dayanıyor. Ancak ülke, bu amaçla kullandığı uyduların sahibi değil. Ukrayna ordusu ağırlıklı olarak SpaceX'in alçak Dünya yörüngesinde (LEO) faaliyet gösteren Starlink uydu ağı ile ABD hükümeti ve müttefiklerinin kullandığı askeri iletişim sistemi Starshield üzerinden hizmet alıyor.

    Starshield kısıtlamaları Ukrayna ordusunu etkiledi

    Starshield, özellikle Ukrayna'nın geniş mesafelerde ve savaş bölgelerinde hareket eden insansız hava araçlarını kullanabilmesi açısından kritik önem taşıyor. Ukrayna, saldırı ve savunma operasyonlarında yoğun biçimde yararlandığı dronlarla savaş alanında önemli bir deneyim kazandı. Uydu bağlantısı ise bu araçların uzak mesafelerde kontrol edilmesine ve veri aktarımına imkan tanıyor.

    Ancak 14 Ekim'de Ukraynalı askerler ve yetkililer, Starshield hizmetlerine erişimde ciddi kısıtlamalar yaşandığını bildirdi. İddialara göre uydu terminali taşıyan dronların hareket hızına sınır getirildi. Bu durum, bağlantı ve kontrol sorunları yaşayan bazı insansız hava araçlarının düşmesine neden oldu.

    Bazı ABD'li yetkililerin kararın SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk'tan geldiğini söylediği aktarıldı. Musk ise sorumluluğun ABD yönetiminde olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump ve Savunma Bakanı Rubio ise sorumluluğun SpaceX’te olduğunu aktardı. Trump, kısa süre önce ise Starlink erişiminin geri geldiğini açıkladı.

    Dolayısıyla Ukrayna, kendi topraklarında yürüttüğü askeri operasyonlar için kritik öneme sahip bir iletişim altyapısının kullanım koşullarını tek başına belirleyemiyor. Sistemin halen tam performansta çalışmaması, ülkenin uydu iletişiminde dışa bağımlılığını azaltma isteğini güçlendirmiş durumda.

    ICEYE uyduları Rusya'nın da dikkatini çekti

    ICEYE, Ukrayna'nın savunma faaliyetlerine halihazırda uydu verileriyle destek sağlıyor. Finlandiyalı şirket ve ABD'deki iştiraki, alçak Dünya yörüngesinde faaliyet gösteren ve sentetik açıklıklı radar (SAR) teknolojisini kullanan bir Dünya gözlem uydusu filosunu birlikte işletiyor. Bu teknoloji, radar sinyalleri aracılığıyla yeryüzünün görüntülenmesini sağlayarak çeşitli hava koşullarında gözlem yapılmasına imkan tanıyor.

    Ukrayna, ICEYE uydularından elde edilen verileri istihbarat faaliyetlerinde ve askeri planlamada kullanıyor. Bu iş birliği, şirketin uydularını Rusya'nın da dikkatini çeken hedefler haline getirmiş durumda.

    Yakın zamanda Rusya'ya ait Kosmos 2612 adlı bir denetleme uydusunun ICEYE'nin ABD iştiraki tarafından işletilen ICEYE-X36 uydusuna son derece yakın bir geçiş yaptığı bildirildi. Bu yakınlaşmanın amacı halen belirsiz. Rusya'nın söz konusu manevrayı uydunun yeteneklerini incelemek, uyduya müdahale etme imkanlarını değerlendirmek veya ICEYE'ye ve Ukrayna'ya bir mesaj vermek amacıyla gerçekleştirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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    emrahmt 19 saat önce

    tuhaf

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