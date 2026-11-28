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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Ukrayna, yeni lazer silahıyla Rusya'ya ait jet motorlu bir İHA'yı ilk kez düşürmeyi başardı. Yerli imkanlarla geliştirilen 4 kilovat gücündeki Blysk sistemi, görev yaptığı alanda yüksek hızlı Shahed İHA'sını etkisiz hale getirdi. Pahalı füzelerin aksine çok düşük atış maliyeti sunan bu lazer teknolojisi, sis ve bulut gibi hava şartlarından etkilense de Ukrayna savunması için stratejik bir alternatif sunuyor. Sistemin seri üretime geçip geçmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Ukrayna, Rusya'nın kullandığı jet motorlu Shahed tipi insansız hava araçlarından birini lazer silahıyla imha etmeyi başardı. Ukrayna basınına göre bu olay, Ukraynalı savunma teknolojileri şirketi Carmine Sky tarafından geliştirilen Blysk lazer savunma sisteminin ilk başarılı müdahalesi olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna'nın lazer silahı ilk kez jet motorlu İHA'yı vurdu

Aktarılanlara göre Ukrayna, bu sistemi 19 Kasım’da konuşlandırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savunma teknolojileri danışmanı Serhii "Flash" Beskrestnov da gelişmeyi Telegram üzerinden paylaştığı bir video ile duyurdu. Beskrestnov'un açıklamasına göre Blysk, şu anda adı açıklanmayan kritik bir altyapı tesisini korumak amacıyla aktif görev koşullarında test ediliyor.

Henüz birkaç gündür sahada kullanılan sistemin, Rusya'nın son dönemde konuşlandırmaya başladığı yüksek hızlı jet motorlu İHA'lardan birini düşürmesi ise dikkat çekici. Rusya'nın Geran-2 ve Geran-5 gibi isimlerle kullandığı bu araçlar, İran yapımı Shahed İHA'larının farklı versiyonlarından oluşuyor.

4 kW güçle çalışıyor, atış maliyeti oldukça düşük

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Blysk sisteminin en önemli avantajlarından biri, füze tabanlı hava savunma sistemlerine kıyasla çok daha düşük müdahale maliyeti sunma potansiyeli. 4 kW güç çıkışına sahip lazer, hedefi imha etmek için yüksek enerjili bir ışın kullanıyor. Bu yöntem, her müdahalede pahalı bir füze kullanma ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Benzer sistemlerin maliyet avantajı daha önce de gündeme gelmişti. İngiltere'nin geliştirdiği DragonFire lazer silahının tek atışlık enerji tüketim maliyetinin yaklaşık 10 sterlin (13 dolar) olduğu belirtiliyor. Blysk sisteminin de benzer bir maliyet seviyesinde çalışabileceği değerlendiriliyor.

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Ancak Ukrayna'nın bu teknolojiyi ne zaman seri üretime geçireceği henüz belli değil. Beskrestnov, ilk başarılı müdahaleye rağmen seri üretim hakkında konuşmak için erken olduğunu vurguladı. Ayrıca Ukrayna'da lazer tabanlı hava savunma teknolojileri üzerinde çalışan başka şirketler de bulunuyor.

Bununla birlikte lazer silahlarının düşük atış maliyeti önemli bir avantaj sağlasa da teknolojinin bazı fiziksel sınırlamaları bulunuyor. Özellikle bulut örtüsü, sis ve diğer olumsuz hava koşulları lazer ışınının gücünü hedefe ulaşmadan önce önemli ölçüde azaltabiliyor.

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Ukrayna, Rus jet motorlu İHA'sını ilk kez lazer silahıyla düşürdü

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