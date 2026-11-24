Yapay Zeka Özeti:
- Ukrayna, cephe hattından 2 bin 400 kilometre uzaktaki Libya'da bir Rus savaş gemisini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Bingazi'deki operasyonda Sea Baby adlı insansız deniz araçlarının kullanıldığını açıkladı. Ağır hasar alan Merkury isimli korvetin yanı sıra bir kargo gemisi ve askeri helikopterin de imha edildiği saldırıda en az 10 kişi yaralandı. Bu kritik hamle, savaşın sınırları aşarak Akdeniz'e taşındığını açıkça gösteriyor.
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Saldırının, Libya'nın doğusundaki Bingazi Deniz Üssü'nde pazar günü erken saatlerde gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından paylaşılan görüntülerde, Ukrayna'nın Sea Baby olarak adlandırılan insansız deniz araçlarının Rus savaş gemisine yaklaştığı ve ardından patlamaların yaşandığı görülüyor. Zelenskiy geminin batırıldığını söylese de Libya'daki yetkililerin açıklamaları, saldırının ardından korvetin ağır hasar aldığını ancak tamamen batıp batmadığının henüz kesinleşmediğini gösteriyor.
Saldırıda Libyalı ve Rus vatandaşlarının da aralarında bulunduğu en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İngiltere merkezli deniz güvenliği şirketi Ambrey ise patlamaların bir kısmının gemide bulunan mühimmatın infilak etmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor.
İnsansız Deniz Araçları, Hedefin Yakınına Getiriilen Ana Gemiden Bırakıldı
Nitekim Ukrayna'nın açıklamasına göre aynı operasyonda MV Angara da hedef alındı. SBU, Rusya'nın askeri teçhizat taşımak için kullandığını belirttiği ve yaptırım listesinde bulunan kargo gemisine yönelik saldırıyı da doğruladı. Ukrayna güçlerinin ayrıca Merkury üzerinde bulunan bir Ka-27 askeri helikopterini imha ettiği bildirildi. SBU'ya göre saldırıda kullanılan insansız deniz araçları, hedefin yakınına getirilen bir ana gemiden denize bırakıldı. Rus hava ve deniz savunma sistemlerinin saldırıyı engellemeye çalıştığı ancak bazı araçların hedeflerine ulaşmayı başardığı belirtiliyor.
Ukrayna, Rusya'ya karşı Libya'da da operasyon yürütüyor
Ukrayna'nın cephe hattından yaklaşık 2.400 kilometre uzakta bir Rus gemisini vurması pek çok kişi tarafından sürpriz bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ancak bu aslında Ukrayna güçlerinin Libya'daki Rus varlıklarını hedef aldığı ilk olay değil. Ukrayna güçleri mart ayında da Akdeniz'de bulunan bir Rus tankerini hedef almıştı. Ancak o saldırı bu denli bir etki yaratmamıştı.
Ukrayna, Batılı ülkelerin onay verdiği gizli bir anlaşma kapsamında ülkenin batısında insansız hava aracı uzmanlarından oluşan ekipler bulunduruyor. Bu ekiplerin özellikle Misrata kentindeki bir hava üssünde, ayrıca Trablus ve Zaviye'deki bazı askeri tesislerde faaliyet gösterdiği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli