Ukrayna cephesi Terminator filmine döndü: Bir ayda 7 bin robot operasyonu

Ukrayna, Kara Robotlarıyla Bir Ayda 7 Bin Operasyon Gerçekleştirdi
New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre Ukrayna, yalnızca bir ay içinde kara robotlarıyla 7 bin operasyon gerçekleştirerek bu alanda dikkat çekici bir eşiği geride bıraktı. Bu insansız sistemler; makineli tüfeklerle ateş açabiliyor, mayın döşeyebiliyor, el bombası fırlatabiliyor ve doğrudan düşman unsurları etkisiz hâle getirebiliyor. Sahadaki askerlerin aktardığına göre, bu durum cephe hattını adeta bir bilim-kurgu filmine çevirmiş durumda. Söylendiğine göre cephede, Terminator filminden fırlamış gibi duran anlar artık sık sık yaşanıyor.
Ukraynalı bir dron operatörünün ifadeleri, bu dönüşümün psikolojik boyutunu da gözler önüne seriyor. İnsan bir askeri vurduğunuzda etkisiz hâle getirebilirsiniz; ancak bir kara robotu ne acı hissediyor ne de geri çekiliyor. Bu da özellikle savunma hattındaki askerler için alışılması zor bir durum yaratıyor. Nitekim raporlara göre yalnızca Ocak ayında 100’den fazla Rus askerinin bu insansız sistemler karşısında teslim olduğu belirtiliyor.
Rusya-Ukrayna savaşında kamikaze dronların yoğun şekilde kullanılması, cephe hattında insan hareketini son derece riskli hâle getiriyor. Bu nedenle uzaktan kontrol edilen kara robotları, askerlerin doğrudan risk almadan operasyon yürütmesine olanak tanıyor. Donetsk gibi çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerde bu sistemlerin aktif olarak kullanıldığı belirtiliyor.
Kara robotları, savunma teknolojileri sektöründe Ukrayna’nın en hızlı büyüyen alanı hâline gelmiş durumda. 2025 yılı itibarıyla üretimin yaklaşık altı kat arttığı, pazar büyüklüğünün ise 250 milyon doları aştığı ifade ediliyor. Bu da savaşın yalnızca sahadaki taktikleri değil, savunma sanayiinin yönünü de kökten değiştirdiğini gösteriyor.
Tüm bu gelişmeler, savaşın geleceğine dair önemli bir ipucu veriyor. İnsan askerlerin yerini tamamen almasa da, insansız kara araçlarının çatışmalardaki rolü her geçen gün artıyor. Ukrayna'da yaşananlar, gelecekte savaş alanlarının çok daha otomatikleşmiş ve insan müdahalesinden uzak bir yapıya evrilebileceğini gösteriyor. Bu da savaşın doğasını sadece taktiksel değil, etik ve stratejik açıdan da yeniden tartışmaya açacak gibi görünüyor.
