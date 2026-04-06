    Ukrayna cephesi Terminator filmine döndü: Bir ayda 7 bin robot operasyonu

    Ukrayna, yalnızca bir ayda robotları içeren 7 bin operasyon gerçekleştirerek savaşta yeni bir eşiğe ulaştı. Cephede lojistikten çatışmaya kadar geniş rol üstlenen bu sistemler, dengeleri değiştiriyor.

    Bildiğiniz gibi insansız sistemler son yıllarda modern savaşın en belirleyici unsurlarından biri hâline gelmiş durumda. Özellikle İHA ve SİHA^'lar sahada dengeleri ciddi şekilde değiştiriyor. Ancak insansız araçların kullanımı artık yalnızca hava operasyonları ile sınırlı değil. Kara tabanlı robot sistemleri de giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Başta keşif ve lojistik görevleri için geliştirilen bu sistemler, bugün geldiğimiz noktada doğrudan çatışmaya katılan aktif unsurlara dönüşmüş durumda. Ukrayna-Rusya savaşı, bu dönüşümün en net gözlemlendiği çatışma olarak dikkat çekici ilklere sahne oluyor.

    Ukrayna, Kara Robotlarıyla Bir Ayda 7 Bin Operasyon Gerçekleştirdi 

    New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre Ukrayna, yalnızca bir ay içinde kara robotlarıyla 7 bin operasyon gerçekleştirerek bu alanda dikkat çekici bir eşiği geride bıraktı. Bu insansız sistemler; makineli tüfeklerle ateş açabiliyor, mayın döşeyebiliyor, el bombası fırlatabiliyor ve doğrudan düşman unsurları etkisiz hâle getirebiliyor. Sahadaki askerlerin aktardığına göre, bu durum cephe hattını adeta bir bilim-kurgu filmine çevirmiş durumda. Söylendiğine göre cephede, Terminator filminden fırlamış gibi duran anlar artık sık sık yaşanıyor.

    Ukraynalı bir dron operatörünün ifadeleri, bu dönüşümün psikolojik boyutunu da gözler önüne seriyor. İnsan bir askeri vurduğunuzda etkisiz hâle getirebilirsiniz; ancak bir kara robotu ne acı hissediyor ne de geri çekiliyor. Bu da özellikle savunma hattındaki askerler için alışılması zor bir durum yaratıyor. Nitekim raporlara göre yalnızca Ocak ayında 100’den fazla Rus askerinin bu insansız sistemler karşısında teslim olduğu belirtiliyor.

    Kara robotlarının kullanımındaki artış yalnızca saldırı görevleriyle sınırlı değil. Özellikle lojistik alanda bu sistemlerin rolü hızla büyüyor. Ukrayna ordusunda bugün lojistik operasyonların neredeyse %90’ı robotik sistemler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu robotlar; cephe hattına mühimmat, yiyecek ve ekipman taşırken, aynı zamanda yaralı askerleri tahliye etme gibi kritik görevler de üstleniyor. Bazı modellerin aynı anda üç yaralı askeri taşıyabildiği ifade ediliyor.

    Rusya-Ukrayna savaşında kamikaze dronların yoğun şekilde kullanılması, cephe hattında insan hareketini son derece riskli hâle getiriyor. Bu nedenle uzaktan kontrol edilen kara robotları, askerlerin doğrudan risk almadan operasyon yürütmesine olanak tanıyor. Donetsk gibi çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerde bu sistemlerin aktif olarak kullanıldığı belirtiliyor.

    Kara robotları, savunma teknolojileri sektöründe Ukrayna’nın en hızlı büyüyen alanı hâline gelmiş durumda. 2025 yılı itibarıyla üretimin yaklaşık altı kat arttığı, pazar büyüklüğünün ise 250 milyon doları aştığı ifade ediliyor. Bu da savaşın yalnızca sahadaki taktikleri değil, savunma sanayiinin yönünü de kökten değiştirdiğini gösteriyor.

    Geliştirilen sistemler arasında farklı kullanım senaryolarına yönelik dikkat çekici örnekler de bulunuyor. 2024 yılında tanıtılan ve yaklaşık 9 bin dolar maliyete sahip robot köpekler, kamikaze saldırılar gerçekleştirebiliyor. Geçtiğimiz yıl onlara, makineli tüfekle donatılmış “Fury” adlı kara robotları da eklendi. Bu sistemler, artık yalnızca destek unsuru değil, doğrudan savaşın merkezindeki aktörler hâline gelmiş durumda.

    Tüm bu gelişmeler, savaşın geleceğine dair önemli bir ipucu veriyor. İnsan askerlerin yerini tamamen almasa da, insansız kara araçlarının çatışmalardaki rolü her geçen gün artıyor. Ukrayna’da yaşananlar, gelecekte savaş alanlarının çok daha otomatikleşmiş ve insan müdahalesinden uzak bir yapıya evrilebileceğini gösteriyor. Bu da savaşın doğasını sadece taktiksel değil, etik ve stratejik açıdan da yeniden tartışmaya açacak gibi görünüyor.

    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 15 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 3 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 3 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

