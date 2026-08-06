Orta segmentte ultra ince çerçeveli telefon: TCL P80 ve P80 Pro geliyor

Ultra ince çerçeveleriyle fark yaratacak
İlk bakışta TCL P80 serisinin tasarımı, şirketin daha önce tanıttığı NxtPaper 70 Pro modelini andırıyor. Telefonlarda düz plastik çerçeve ve iki kamerayı barındıran hap şeklinde bir arka kamera modülü bulunuyor. Ancak yeni modellerin en dikkat çekici özelliği ekran çerçeveleri olacak. TCL'nin her dört kenarda da oldukça ince ve birbirine yakın kalınlıkta çerçeveler kullanacağı belirtiliyor. Bu tasarımın özellikle yaklaşık 300 euro fiyat seviyesindeki bir akıllı telefonda sunulması ise asıl dikkat çekici detay.
TCL P80'in Avrupa'da yaklaşık 300 euro fiyatla satışa çıkması bekleniyor. P80 Pro'nun ise yaklaşık 350 euro fiyat etiketi taşıyacağı belirtiliyor. İki model tasarım açısından büyük ölçüde birbirine benzerken, P80 Pro'nun sağ tarafında ek bir sürgülü tuş bulunuyor. Bu düğmenin ekranın NxtPaper modunu etkinleştirmek veya bildirimleri sessize almak için kullanılabileceği düşünülüyor.
TCL P80 ve P80 Pro beklenen özellikler
Kamera tarafında TCL P80'in 32 megapiksel ön kameraya, 50 megapiksel ana kameraya ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameraya sahip olacağı aktarılıyor.
P80 Pro'nun ekranı konusunda ise daha fazla detay bulunuyor. Telefonun 6,83 inç büyüklüğünde OLED panele sahip olacağı ve 2.766 x 1.280 piksel çözünürlük sunacağı bildiriliyor. TCL'nin NxtPaper modunun da bu ekranda yer alması bekleniyor. Standart P80 modelinin ekran özellikleri ise şu an için bilinmiyor.
TCL P80 ve P80 Pro'nun resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmış değil. Ancak ortaya çıkan özellikler ve fiyatlar, TCL'nin özellikle ince ekran çerçeveleri ve büyük bataryalarla orta segmentte rekabetçi modeller sunmaya hazırlandığını gösteriyor.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Leak-TCL-P80-Pro-features-NxtPaper-display-with-ultra-thin-bezels-for-EUR350.1360871.0.html https://bsky.app/profile/rquandt.bsky.social/post/3msdo6bzsuc22 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: