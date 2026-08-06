Orta segmentte ultra ince çerçeveli telefon: TCL P80 ve P80 Pro geliyor

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Tam Boyutta Gör TCL, orta segment akıllı telefon pazarına iki yeni model sunmaya hazırlanıyor. Şirketin TCL P80 ve TCL P80 Pro modellerine ait ilk görseller ve teknik detaylar ortaya çıktı. Güvenilir sızıntı kaynağı Roland Quandt tarafından paylaşılan bilgiler, telefonların tasarımından donanım özelliklerine kadar birçok detayı gözler önüne seriyor.

Ultra ince çerçeveleriyle fark yaratacak

İlk bakışta TCL P80 serisinin tasarımı, şirketin daha önce tanıttığı NxtPaper 70 Pro modelini andırıyor. Telefonlarda düz plastik çerçeve ve iki kamerayı barındıran hap şeklinde bir arka kamera modülü bulunuyor. Ancak yeni modellerin en dikkat çekici özelliği ekran çerçeveleri olacak. TCL'nin her dört kenarda da oldukça ince ve birbirine yakın kalınlıkta çerçeveler kullanacağı belirtiliyor. Bu tasarımın özellikle yaklaşık 300 euro fiyat seviyesindeki bir akıllı telefonda sunulması ise asıl dikkat çekici detay.

TCL P80'in Avrupa'da yaklaşık 300 euro fiyatla satışa çıkması bekleniyor. P80 Pro'nun ise yaklaşık 350 euro fiyat etiketi taşıyacağı belirtiliyor. İki model tasarım açısından büyük ölçüde birbirine benzerken, P80 Pro'nun sağ tarafında ek bir sürgülü tuş bulunuyor. Bu düğmenin ekranın NxtPaper modunu etkinleştirmek veya bildirimleri sessize almak için kullanılabileceği düşünülüyor.

TCL P80 ve P80 Pro beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Standart TCL P80'in MediaTek Dimensity 7300 Elite işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Dört ARM Cortex-A78 performans çekirdeği ve dört Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine sahip olan işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının eşlik etmesi bekleniyor. Telefonun enerji ihtiyacını ise 5.000 mAh kapasiteli bir bataryanın karşılayacağı belirtiliyor.

Kamera tarafında TCL P80'in 32 megapiksel ön kameraya, 50 megapiksel ana kameraya ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameraya sahip olacağı aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör TCL P80 Pro ise donanım tarafında bazı önemli yükseltmeler sunacak. Telefonun MediaTek Dimensity 7400 Elite işlemcisinden güç alacağı, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geleceği belirtiliyor. Pro modelinin batarya kapasitesi de 5.000 mAh'den 5.800 mAh'ye yükseltilecek. Pro modelin kamera özelliklerinin düz modelle aynı olacağı belirtiliyor.

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P80 Pro'nun ekranı konusunda ise daha fazla detay bulunuyor. Telefonun 6,83 inç büyüklüğünde OLED panele sahip olacağı ve 2.766 x 1.280 piksel çözünürlük sunacağı bildiriliyor. TCL'nin NxtPaper modunun da bu ekranda yer alması bekleniyor. Standart P80 modelinin ekran özellikleri ise şu an için bilinmiyor.

TCL P80 ve P80 Pro'nun resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmış değil. Ancak ortaya çıkan özellikler ve fiyatlar, TCL'nin özellikle ince ekran çerçeveleri ve büyük bataryalarla orta segmentte rekabetçi modeller sunmaya hazırlandığını gösteriyor.

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Ultra ince çerçeveli TCL P80 ve P80 Pro yakında geliyor

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