Ultra ince Motorola Moto X70 Air tanıtıldı: İşte özellikleri

Motorola Moto X70 Air özellikleri
Moto X70 Air, 6,7 inç büyüklüğünde ve 1220p+ çözünürlüğe sahip OLED ekranla geliyor. 4.500 nit maksimum parlaklığa ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranın altında parmak izi okuyucu da yer alıyor. Metal çerçevesi farklı açılardan düşmelere karşı güçlendirilen telefon, su ve toza karşı dayanıklılık için IP68 ve IP69 sertifikalarını da barındırıyor.
Kamera tarafında, Samsung sensörlü 50 MP ana kamera ve 50 MP 120° ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise yine 50 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.
Motorola Moto X70 Air, Çin'de Lenovo'nun resmi sitesinde listelenmiş durumda, ancak henüz fiyatı belli değil. Telefon Çin'de 31 Ekim'de satışa sunulacak. Avrupa'da ise 5 Kasım'da piyasaya çıkması bekleniyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: