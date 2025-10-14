Giriş
    Ultra ince Motorola Moto X70 Air tanıtıldı: İşte özellikleri

    Motorola, 6 mm'den biraz ince gövdeye sahip Moto X70 Air modelini tanıttı. İnce yapısına rağmen 4.800 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefonun özellikleri neler?

    Ultra ince Motorola Moto X70 Air tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Motorola da ince akıllı telefon akımına katılıyor. Şirket, 6 mm'den biraz ince gövdeye sahip Moto X70 Air modelini tanıttı. Telefon, küresel pazarlarda Edge 70 ismiyle satışa sunulacak.

    Motorola Moto X70 Air özellikleri

    Moto X70 Air, 6,7 ​​inç büyüklüğünde ve 1220p+ çözünürlüğe sahip OLED ekranla geliyor. 4.500 nit maksimum parlaklığa ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranın altında parmak izi okuyucu da yer alıyor. Metal çerçevesi farklı açılardan düşmelere karşı güçlendirilen telefon, su ve toza karşı dayanıklılık için IP68 ve IP69 sertifikalarını da barındırıyor.

    Ultra ince Motorola Moto X70 Air tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Edge ve iPhone Air gibi premium modeller kadar ince olmasa da, X70 Air, 4.800 mAh kapasiteli daha büyük bir pille geliyor ve 68 W kablolu ve 15 W kablosuz şarjı destekliyor.

    Kamera tarafında, Samsung sensörlü 50 MP ana kamera ve 50 MP 120° ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise yine 50 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

    Ultra ince Motorola Moto X70 Air tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Motor X70 Air, gücünü Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinden alıyor. 3D buhar odası soğutma sistemine sahip olan cihaz, 12 GB LPDDR5X RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 depolama alanıyla geliyor. 

    Motorola Moto X70 Air, Çin'de Lenovo'nun resmi sitesinde listelenmiş durumda, ancak henüz fiyatı belli değil. Telefon Çin'de 31 Ekim'de satışa sunulacak. Avrupa'da ise 5 Kasım'da piyasaya çıkması bekleniyor.

