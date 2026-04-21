Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Denizaltıları avlayacak ultra sessiz "yelkenli" otonom gemi: Saildrone Spectre

    Saildrone, denizaltı avcılığı için geliştirdiği Spectre insansız gemi sistemini tanıttı. Spectre platformları yelkenler ile akustik sessizlik, uzun menzil ve füze entegrasyonu vadediyor.

    Ultra sessiz yelkenli denizaltı avcısı: Saildrone Spectre Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır okyanuslarda veri toplama ve haritalama amaçlı uzun menzilli otonom yelkenli-hibrit deniz araçları geliştiren Saildrone, teknoloji odağını dikkat çekici biçimde farklı bir alana taşıyor. Şirket, artık bu sistemleri denizaltı tespiti ve takibi için sessiz bir avcı platformuna dönüştürmeye hazırlanıyor.

    Bu yönelim ilk bakışta sıra dışı görünse de deniz harp stratejilerindeki değişim bu dönüşümü açıklıyor. Modern deniz kuvvetleri artık yüzlerce büyük savaş gemisine dayanan klasik yapılar yerine insansız ve insanlı platformların birlikte çalıştığı geniş ölçekli filolar kurmaya yöneliyor. Bu yeni yapı, çok daha geniş alanların kontrolünü mümkün kılarken küçük otonom sistemleri de kritik bir rolün parçası haline getiriyor.

    Sessizlik üzerine kurulu denizaltı avcılığı

    Öte yandan denizaltı tespiti açısından yelken tabanlı otonom platformlar önemli avantajlar sunuyor. Yelkenle ilerleyen tekneler doğası gereği son derece sessiz hareket ediyor ve gövdeleri çoğu zaman akustik açıdan düşük iz bırakacak şekilde tasarlanıyor. Bu özellik, sonar sistemlerinde tespit edilme ihtimallerini önemli ölçüde azaltabiliyor.

    Ultra sessiz yelkenli denizaltı avcısı: Saildrone Spectre Tam Boyutta Gör
    Bu durum, geçmişte yaşanan bazı çarpışma olaylarında da kendini göstermişti. Bazı denizaltıların yüzeye çıkarken küçük yelkenli teknelerle temas etmesi bu “akustik görünmezlik” özelliğinin pratik bir örneği olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda sonar sensörleri taşıyan otonom yelkenli bir platformun, denizaltı tespiti için yüksek potansiyel taşıdığı değerlendiriliyor.

    Saildrone, bu vizyon doğrultusunda geliştirdiği Spectre yüksek hızlı insansız yüzey aracı (USV) ailesine ait ilk görselleri kamuoyu ile paylaştı. Şirketin önceki tasarımlarından evrilen Spectre, alüminyum gövde yapısına sahip ve Wisconsin merkezli Fincantieri Marinette Marine ile birlikte üretiliyor. Tesisin yılda beş adet üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

    Platformun geliştirme sürecine savunma sanayii devi Lockheed Martin de dahil oldu. Ekim 2025’te başlayan iş birliği kapsamında Spectre’ye saha testlerinde kanıtlanmış muharebe sistemlerinin entegrasyonu planlanıyor. Bu kapsamda Mark 70 Dikey Atım Sistemi (VLS) gibi füze sistemlerinin platforma entegre edilmesi öngörülüyor.

    Ultra sessiz yelkenli denizaltı avcısı: Saildrone Spectre Tam Boyutta Gör
    Spectre ailesi, uzun süreli ve geniş alanlı görevler için tasarlandı. Her iki varyant da 8.000 deniz mili (yaklaşık 9.200 mil / 14.800 km) menzile ulaşabiliyor. Ayrıca platformlar, 25 tonluk yük kapasitesi ile iki adet 40 feet standart konteyner veya eşdeğer ekipmanı taşıyabiliyor.

    Bu yapı, platformun yalnızca sensör değil, aynı zamanda görev modülüne bağlı olarak farklı operasyonel sistemleri de taşımasına olanak tanıyor.

    Ultra sessiz yelkenli denizaltı avcısı: Saildrone Spectre Tam Boyutta Gör
    Spectre ailesinin iki farklı versiyonu bulunuyor ve bu modeller arasındaki temel ayrım tahrik sisteminden kaynaklanıyor.

    Spectre Silent Endurance, büyük ölçüde 43 metrelik kompozit yelken kanadı üzerinden hareket ediyor. Bu tasarım, platforma uzun menzil ve maksimum sessizlik kazandırıyor. Denizaltı takibi gibi düşük akustik iz gerektiren görevlerde öne çıkması hedefleniyor.

    Buna karşılık Spectre Stealth Strike, yelken yerine Caterpillar üretimi dizel motorlarla donatılmış durumda. Bu varyant, gerektiğinde 27 knot (31 mph / 50 km/s) hıza kadar çıkabiliyor. Daha düşük hızlarda ise elektrik tahrikiyle 12 knot (14 mph / 22 km/s) seviyesinde sessiz devriye kabiliyeti sunuyor.

    Aktarılanlara göre şirketin ilk prototipinin önümüzdeki yılın başlarında deniz testlerine başlaması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kızın evine ilk tanışmaya gitmek lassa lastik yorumları kombi bacası uzun olursa ne olur xiaomi telefona imei atma bilgisayarsız tyt fizik kaynak önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum