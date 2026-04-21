Denizaltıları avlayacak ultra sessiz "yelkenli" otonom gemi: Saildrone Spectre

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır okyanuslarda veri toplama ve haritalama amaçlı uzun menzilli otonom yelkenli-hibrit deniz araçları geliştiren Saildrone, teknoloji odağını dikkat çekici biçimde farklı bir alana taşıyor. Şirket, artık bu sistemleri denizaltı tespiti ve takibi için sessiz bir avcı platformuna dönüştürmeye hazırlanıyor.

Bu yönelim ilk bakışta sıra dışı görünse de deniz harp stratejilerindeki değişim bu dönüşümü açıklıyor. Modern deniz kuvvetleri artık yüzlerce büyük savaş gemisine dayanan klasik yapılar yerine insansız ve insanlı platformların birlikte çalıştığı geniş ölçekli filolar kurmaya yöneliyor. Bu yeni yapı, çok daha geniş alanların kontrolünü mümkün kılarken küçük otonom sistemleri de kritik bir rolün parçası haline getiriyor.

Sessizlik üzerine kurulu denizaltı avcılığı

Öte yandan denizaltı tespiti açısından yelken tabanlı otonom platformlar önemli avantajlar sunuyor. Yelkenle ilerleyen tekneler doğası gereği son derece sessiz hareket ediyor ve gövdeleri çoğu zaman akustik açıdan düşük iz bırakacak şekilde tasarlanıyor. Bu özellik, sonar sistemlerinde tespit edilme ihtimallerini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu durum, geçmişte yaşanan bazı çarpışma olaylarında da kendini göstermişti. Bazı denizaltıların yüzeye çıkarken küçük yelkenli teknelerle temas etmesi bu “akustik görünmezlik” özelliğinin pratik bir örneği olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda sonar sensörleri taşıyan otonom yelkenli bir platformun, denizaltı tespiti için yüksek potansiyel taşıdığı değerlendiriliyor.

Milli uçak gemisi 2027’de denize indirilecek 18 sa. önce eklendi

Saildrone, bu vizyon doğrultusunda geliştirdiği Spectre yüksek hızlı insansız yüzey aracı (USV) ailesine ait ilk görselleri kamuoyu ile paylaştı. Şirketin önceki tasarımlarından evrilen Spectre, alüminyum gövde yapısına sahip ve Wisconsin merkezli Fincantieri Marinette Marine ile birlikte üretiliyor. Tesisin yılda beş adet üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Platformun geliştirme sürecine savunma sanayii devi Lockheed Martin de dahil oldu. Ekim 2025’te başlayan iş birliği kapsamında Spectre’ye saha testlerinde kanıtlanmış muharebe sistemlerinin entegrasyonu planlanıyor. Bu kapsamda Mark 70 Dikey Atım Sistemi (VLS) gibi füze sistemlerinin platforma entegre edilmesi öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör Spectre ailesi, uzun süreli ve geniş alanlı görevler için tasarlandı. Her iki varyant da 8.000 deniz mili (yaklaşık 9.200 mil / 14.800 km) menzile ulaşabiliyor. Ayrıca platformlar, 25 tonluk yük kapasitesi ile iki adet 40 feet standart konteyner veya eşdeğer ekipmanı taşıyabiliyor.

Bu yapı, platformun yalnızca sensör değil, aynı zamanda görev modülüne bağlı olarak farklı operasyonel sistemleri de taşımasına olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Spectre ailesinin iki farklı versiyonu bulunuyor ve bu modeller arasındaki temel ayrım tahrik sisteminden kaynaklanıyor.

Spectre Silent Endurance, büyük ölçüde 43 metrelik kompozit yelken kanadı üzerinden hareket ediyor. Bu tasarım, platforma uzun menzil ve maksimum sessizlik kazandırıyor. Denizaltı takibi gibi düşük akustik iz gerektiren görevlerde öne çıkması hedefleniyor.

Buna karşılık Spectre Stealth Strike, yelken yerine Caterpillar üretimi dizel motorlarla donatılmış durumda. Bu varyant, gerektiğinde 27 knot (31 mph / 50 km/s) hıza kadar çıkabiliyor. Daha düşük hızlarda ise elektrik tahrikiyle 12 knot (14 mph / 22 km/s) seviyesinde sessiz devriye kabiliyeti sunuyor.

Aktarılanlara göre şirketin ilk prototipinin önümüzdeki yılın başlarında deniz testlerine başlaması planlanıyor.

