Ultrahuman Ring Pro tanıtıldı: 15 gün pil ömrü ve dahası

Tam Boyutta Gör Ultrahuman, akıllı yüzük serisini Ring Pro modeliyle güncelledi. Yeni model tek şarjla 15 güne kadar pil ömrü sunuyor. Önceki nesil Ultrahuman Ring Air resmi verilere göre 4-6 gün kullanım sunuyordu. Ring Pro ile birlikte gelen yeni Pro Charger kutusu ise toplam dayanımı 45 güne kadar çıkarabiliyor.

Ultrahuman Ring Pro özellikleri

Ultrahuman Ring Pro, donanım tarafında kalp atış sensörü mimarisi özellikle uyku ve toparlanma anlarında daha net veri toplayacak şekilde yeniden tasarlanmış. Yüzükte ayrıca çift çekirdekli işlemci ve çip üstü makine öğrenimi yer alıyor. Bu sayede sağlık verileri daha hızlı işlenirken ölçüm doğruluğunun artırılması hedefleniyor.

Acil durumlar için geliştirilen ProRelease Technology ise parmakta şişme veya yaralanma gibi durumlarda yüzüğün daha kolay çıkarılabilmesini sağlıyor. USB-C ve Qi kablosuz şarj destekleyen kutuda Find My Case özelliği, dahili hoparlör ve yüzükle doğrudan bağlantı sayesinde daha hızlı güncelleme ve tanılama desteği bulunuyor.

Şirket donanımın yanında yazılım tarafında da iddialı. Jade adı verilen yeni biyozekâ AI sistemi, 120’den fazla biyobelirteç, glikoz trendleri ve çevresel verileri analiz ederek gerçek zamanlı içgörüler sunuyor. Standard ve Deep Research olmak üzere iki farklı modla çalışan sistem, uzun vadeli sağlık eğilimlerini de ortaya koyabiliyor. Uygulama içindeki PowerPlugs modülleri ise AFib tespiti, kafein takibi, solunum sağlığı, GLP-1 izleme, adet ve ovulasyon takibi gibi ek özellikler sağlıyor.

Ring Pro, ABD hariç birçok pazarda ön siparişe açıldı. Global fiyatı 479 dolar, Avrupa fiyatı ise 479 euro olarak açıklandı. Pro Charger kutuya dahil geliyor ve mevcut kullanıcılar eski yüzüklerini takas ederek indirim alabiliyor.

