Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ultrahuman Ring Pro tanıtıldı: 15 gün pil ömrü ve dahası

    Akıllı yüzük pazarında rekabet kızışırken Ultrahuman yeni modeliyle iddialı geliyor. Ring Pro, ciddi pil artışı, yenilenen sensör mimarisi ve "aksiyon alabilen" yapay zekâ sistemiyle tanıtıldı.

    Ultrahuman Ring Pro tanıtıldı: 15 gün pil ömrü ve dahası Tam Boyutta Gör
    Ultrahuman, akıllı yüzük serisini Ring Pro modeliyle güncelledi. Yeni model tek şarjla 15 güne kadar pil ömrü sunuyor. Önceki nesil Ultrahuman Ring Air resmi verilere göre 4-6 gün kullanım sunuyordu. Ring Pro ile birlikte gelen yeni Pro Charger kutusu ise toplam dayanımı 45 güne kadar çıkarabiliyor.

    Ultrahuman Ring Pro özellikleri

    Ultrahuman Ring Pro, donanım tarafında kalp atış sensörü mimarisi özellikle uyku ve toparlanma anlarında daha net veri toplayacak şekilde yeniden tasarlanmış. Yüzükte ayrıca çift çekirdekli işlemci ve çip üstü makine öğrenimi yer alıyor. Bu sayede sağlık verileri daha hızlı işlenirken ölçüm doğruluğunun artırılması hedefleniyor.

    Acil durumlar için geliştirilen ProRelease Technology ise parmakta şişme veya yaralanma gibi durumlarda yüzüğün daha kolay çıkarılabilmesini sağlıyor. USB-C ve Qi kablosuz şarj destekleyen kutuda Find My Case özelliği, dahili hoparlör ve yüzükle doğrudan bağlantı sayesinde daha hızlı güncelleme ve tanılama desteği bulunuyor.

    Şirket donanımın yanında yazılım tarafında da iddialı. Jade adı verilen yeni biyozekâ AI sistemi, 120’den fazla biyobelirteç, glikoz trendleri ve çevresel verileri analiz ederek gerçek zamanlı içgörüler sunuyor. Standard ve Deep Research olmak üzere iki farklı modla çalışan sistem, uzun vadeli sağlık eğilimlerini de ortaya koyabiliyor. Uygulama içindeki PowerPlugs modülleri ise AFib tespiti, kafein takibi, solunum sağlığı, GLP-1 izleme, adet ve ovulasyon takibi gibi ek özellikler sağlıyor.

    Ring Pro, ABD hariç birçok pazarda ön siparişe açıldı. Global fiyatı 479 dolar, Avrupa fiyatı ise 479 euro olarak açıklandı. Pro Charger kutuya dahil geliyor ve mevcut kullanıcılar eski yüzüklerini takas ederek indirim alabiliyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beden dilinde konuşurken dudaklara bakmak electrolux kurutma makinesi yorumları arabayla kediye çarpmak neye işarettir kayseri dershane önerisi smart vision gözlük camı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum