Çinli Ultrand Türkiye pazarına 870 bin TL fiyatla girdi: İşte modelleri

Ultrand T08 ve X5 Türkiye fiyatları
Ultrand T08’in 4x2 versiyonu 1 milyon 990 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor. Şehir içi taşımacılığa yönelik X5 ise 870 bin TL anahtar teslim satış fiyatına sahip.
- Ultrand T08 4x2 Trail: 1.990.000 TL
- Ultrand T08 4x4 Mountain: 3.250.000 TL
- Ultrand X5: 870.000 TL
Ultrand T08 neler sunuyor?
T08, arkadan itişli 4x2 ve dört tekerlekten çekişli 4x4 seçenekleriyle tercih edilebiliyor. 4x4 Mountain versiyonunda BorgWarner transfer kutusu, ön ve arka elektronik diferansiyel kilitleri ve yedi farklı sürüş modu bulunuyor. Modelin Türkiye için açıklanan WLTP karma yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 9,8 litre seviyesinde.
T08’in gövdesi 5.610 mm uzunluğa ve 1.920 mm genişliğe sahip. Dingil mesafesi 3.510 mm olan pick-up, 1.810 mm uzunluğunda bir yükleme alanı sunuyor. Araç 1.100 kilogram taşıma kapasitesine sahipken frenli römorkla 3.000 kilograma kadar çekme kapasitesi sunuyor.
Kabin tarafında ise 15,6 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, 9,2" LCD dijital gösterge paneli, kablosuz telefon şarjı, 360 derece çevre görüş sistemi ve kablosuz Apple CarPlay gibi özellikler bulunuyor.
Ultrand X5 neler sunuyor?
X5’te 1.298 cc hacimli benzinli motor görev yapıyor. Motor 85 HP güç ve 113 Nm tork üretiyor. Bu ünite, beş ileri manuel şanzıman ve arkadan itişli 4x2 aktarma sistemiyle birlikte çalışıyor.
Modelin açık kasası 2.850 mm uzunluğa ve 1.570 mm genişliğe sahip. Türkiye ürün sayfasında taşıma kapasitesi 1.200 kilogram olarak belirtiliyor.
Ultrand, Türkiye’de satışa sunduğu ticari araçlar için 4 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunuyor.
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