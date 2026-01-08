Giriş
    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda acil durum: Astronotlar erken dönmek zorunda kalabilir

    ISS’te görev yapan Crew-11 ekibinden bir astronotun yaşadığı tıbbi acil durum, NASA’yı nadir görülen bir kararla karşı karşıya bıraktı. NASA, görevin erken sonlandırmayı düşünüyor.

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda acil durum: Astronotlar erken dönmek zorunda kalabilir Tam Boyutta Gör
    Alçak Dünya yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), yıllardır dünyanın dört bir yanından astronotlara ev sahipliği yapıyor. Yaşanabilecek olası sağlık sorunları için istasyonda temel tıbbi ekipmanlar ve ilaçlar bulunduruluyor olsa da bugüne kadar bunlara pek gerek kalmamıştı. Ancak bu hafta işler değişti. Şu anda ISS'te bulunan bir astronotun beklenmedik sağlık sorunları yaşaması, NASA'yı baş etmesi zor bir acil durumla karşı karşıya bıraktı.

    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Astronotları Geri Getirmeyi Düşünüyor

    NASA, Crew-11 görevi kapsamında ISS’te bulunan mürettebattan birinin yaşadığı tıbbi acil durumun ardından, görevin planlanandan daha erken sonlandırılması ihtimalini değerlendirmeye aldı. NASA tarafından geç saatlerde yapılan açıklamada, sağlık sorunu yaşayan astronotun durumunun stabil olduğu belirtilirken, ajansın tüm seçenekleri masaya yatırdığı vurgulandı. “Görevlerimizi güvenli bir şekilde yürütmek en yüksek önceliğimizdir ve Crew-11 görevinin daha erken sonlandırılması ihtimali de dâhil olmak üzere tüm olasılıkları aktif olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanan NASA, 24 saat içinde yeni bir güncelleme paylaşılacağını da duyurdu. Yaşanan gelişme nedeniyle, saatler sonra gerçekleştirilmesi planlanan bir uzay yürüyüşü de iptal edildi.

    Crew-11 ekibi; NASA astronotları Zena Cardman ve Mike Fincke’nin yanı sıra Japon astronot Kimiya Yui ve Rus kozmonot Oleg Platonov’dan oluşuyor. Dört kişilik ekip, 1 Ağustos 2025’te ISS’e gönderilmiş ve yaklaşık altı aylık görev süresinin ardından 20 Şubat civarında Dünya’ya dönmeleri planlanmıştı. Eğer NASA erken dönüş kararını hayata geçirirse, bu durum ISS tarihinde sağlık gerekçesiyle alınmış ender kararlardan biri olacak.

    Olayın ciddiyeti, Çarşamba günü ABD Doğu Saati ile yaklaşık 14.30 sularında gerçekleşen kısa bir uzay-yer iletişimi sırasında daha net biçimde ortaya çıktı. Kimiya Yui, Houston’daki görev kontrol merkezine seslenerek özel bir tıbbi görüşme talep etti ve bir uçuş cerrahının hazır olup olmadığını sordu. Bu görüşmenin ardından NASA’nın normalde YouTube üzerinden kesintisiz olarak yayınlanan ISS ses aktarımını herhangi bir açıklama yapmadan kesmesi dikkat çekti. NASA, astronotların sağlık durumlarına ilişkin detayları genellikle gizli tuttuğu için, yaşanan tıbbi acil durumun niteliği hakkında kamuoyuyla daha fazla bilgi paylaşılmadı.

