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    Uncharted 5 geliyor: Naughty Dog hazırlıklara başladı

    Nathan Drake yeni bir macerayla dönmeye hazırlanıyor. Naughty Dog'a yakın kaynaklardan gelen haberler, stüdyonun Uncharted 5 için hazırlıklara başladığını gösteriyor. İşte ilk detaylar:

    Uncharted 5 geliyor: Naughty Dog hazırlıklara başladı Tam Boyutta Gör
    The Last of Us'ın yakaladığı büyük başarı Naughty Dog stüdyosu için Uncharted'ı biraz geri plana atmış olsa da stüdyo bu seriyi de unutmuş değil. Nitekim gelen son haberler stüdyonun yeni Uncharted oyunu için hazırlıklara başladığını gösteriyor. Üstelik bu yeni oyun ana serinin devam oyunu Uncharted 5 olacak.

    Şu sıralar yeni oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet üzerinde çalışmalarını sürdüren Naughty Dog, bir yandan Uncharted 5 için de ilk adımları atmaya başladı. Birden fazla kaynak tarafından doğrulanan bilgilere göre projenin başında Uncharted: The Lost Legacy'nin yönetmeni olan Shaun Escayag var.

    Nathan Drake, Uncharted 5 ile Geri Dönecek

    Uncharted 5 henüz yolun başında olduğu için oyun hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak serinin ana karakteri Nathan Drake'in bu yeni oyunun da parçası olacağı belirtiliyor. Diğer yandan, Nathan dördüncü oyunun sonunda sahneye çıkan kızı Cassie Drake'in de bu oyunda yer alabileceği konuşuluyor. Ana karakterin hangisi olacağı henüz netlik kazanmış değil ama kesin olan bir şey var ki bunun bir reboot ya da remake değil, doğrudan bir devam oyunu olacağı.

    Paylaşılan bilgilere göre Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet'tan sonra Uncharted 5'e odaklanacak. The Last of Us serisinin yeni oyunu ise bir sonraki proje olacak.

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