    İki ay önce kurulan yapay zeka şirketi Unconventional, 4.5 milyar dolar değerlemeye ulaştı

    Yapay zekanın enerji ihtiyacını düşürecek yeni nesil bir bilgisayar geliştirmeyi vadeden Unconvential AI, sadece iki ay önce kurulmuş olmasına rağmen şimdiden 4.5 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

    Unconventional AI, iki ayda 4.5 milyar dolar değerlemeye ulaştı Tam Boyutta Gör
    2023'ün başından beri yapay zeka alanında yaşanan patlama, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin değerine değer kattığı bir gerçeklik yarattı. OpenAI, Nvidia, Google gibi şirketler bu alanda yaşanan patlama sayesinde değerlerine yüz milyarlarca dolar eklemiş durumda. Diğer yandan yeni kurulan yapay zeka şirketleri de bir anda milyar dolarlık şirketlere dönüşebiliyor. Bunun son örneği de Unconventional AI oldu.

    Sadece iki ay önce kurulan Unconventional AI, 475 milyon dolar topladığı son yatırım turu sırasında 4.5 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Hızla yükselen şirkete yatırım yapanlar arasında Jeff Bezos ve Andreessen Horowitz gibi teknoloji dünyasına yön veren isimler de bulunuyor.

    Unconventional AI, Yapay Zekanın Maliyetini Düşürecek "Yeni Tür Bir Bilgisayar" Geliştiriyor

    Unconventional AI'ın bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı büyümesinin başlıca sebebi, bugün yapay zeka alanında karşılaşılan en büyük darboğazlardan birine çözüm getirmeyi vadediyor olması. Şirketin başlıca odak noktası, yapay zeka modellerinin giderek artan enerji tüketimini ve hesaplama maliyetlerini aşağı çekecek inovatif teknolojiler ve donanımlar geliştirmek. Unconventional AI'ın kurucusu olan Naveen Rao, yapay zeka için "tamamen yeni bir bilgisayar” geliştirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Şirket bu amaç doğrultusunda sadece yeni nesil bir AI çipi tasarlamakla kalmayacak, aynı zamanda özel tasarım bir silikon mimarisi ile onunla uyumlu sunucu altyapısını sıfırdan inşa ederek yapay zekâ için bambaşka bir donanım katmanı oluşturacak.

    Rao’nun bu iddialı hedefi hem yatırımcılarda hem de sektörde ciddi bir beklenti yaratmış durumda. Zira yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması bugün neredeyse tamamen Nvidia’nın GPU’larına dayanıyor ve şirketin piyasa üzerindeki %80–90’lara varan hakimiyeti, hem maliyetleri yükseltiyor hem de tedarik zincirinde büyük sınırlamalara yol açıyor. Nvidia’nın yeni nesil Blackwell GPU'larının 12 ay öncesinden tamamen tükenmiş olması, bu darboğazın boyutunu gözler önüne seriyor. Üstelik yalnızca kapasite sorunu yok; yapay zeka altyapısının enerji ihtiyacı da alarm verici seviyelere ulaştı. 2024 yılı itibarıyla ABD’deki veri merkezlerinin yıllık elektrik tüketimi 200 TW/s seviyesine çıkmış durumda.

    Unconventional AI’ın vadettiği “enerji verimli yeni bilgisayar” fikri, bu darboğza çözüm sunmayı hedefliyor. Eğer şirket, yüksek performansı korurken enerji tüketimini dramatik şekilde düşürebilen bir mimari ortaya koyabilirse, 4.5 milyar doların çok üzerinde bir değerlemeye doğru jet hızında ilerleyebilir. Jeff Bezos ve Andreessen Horowitz gibi isimlerin bu şirkete yatırım yapmasının sebebi de bu. Ancak bunun öyle başarması kolay bir iş olmadığını belirtmek gerekiyor.

    Bu konuda yatırımcılara umut veren başlıca konulardan biri de Naveen Rao’nun geçmişi. Rao'nun 2021’de kurduğu MosaicML, büyük ölçekli yapay zeka modellerinin eğitim maliyetlerini düşürmesiyle kısa sürede dikkat çekmiş ve 2023’te Databricks tarafından 1.3 milyar dolara satın alınmıştı. Ondan önce kurduğu Nervana Systems ise Intel tarafından yaklaşık 408 milyon dolara satın alınmıştı. AI donanımı ve altyapısı alanında üst üste iki başarılı projeye imza atmış olan Rao’nun yeni girişimi, doğal olarak yatırımcılarda beklenti oluşturuyor. Rao'nun bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını bekleyip göreceğiz.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

