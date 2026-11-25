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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çinli robotik şirketi Unitree, eğlence ve asistanlık odaklı yeni robot köpeği UNI-DOGGIE'yi tanıttı. On dokuz kilogramlık robot, gelişmiş motorlarıyla engelleri aşıp kırk derece eğime tırmanabiliyor. Dört G bağlantısı ve kamerasıyla iki yönlü görüşme imkanı sunan cihaz; zıplama, dans etme ve kullanıcıyı otomatik takip gibi birçok akıllı yeteneğe sahip. Sadece iki bin adet üretilen bu özel robot köpek, altı bin altı yüz dolarlık fiyatıyla satışa çıktı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bir dönem oldukça fazla reklamı yapılan ayaklı ya da tekerlekli robot köpek modelleri gelişen teknolojiden nasibini alıyor. Ev tipi insansı robotlarla adını duyuran Çinli Unitree şimdi de UNI-DOGGIE robot köpeklerini satışa sundu.

UNI-DOGGIE özellikleri ve fiyatı

MAJI olarak da adlandırılan robot köpek hem ev içerisinde bir yardımcı hem de koleksiyon ürünü amacıyla tasarlandı. Robotun karakterini Star Plus Legend eğlence şirketi tasarlamış. 19Kg ağırlığında olan köpekte 12 birleşik motor mevcut. Saatte 2 metre hıza ulaşabilirken 40 dereceye kadar tırmanabiliyor ve 16cm engelleri aşabiliyor.

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Kamera üzerinden iki yönlü görüşme mümkünken 4G bağlantısı ile sürekli iletişim halinde kalabiliyor. Intelligent Companion System 3.0 teknolojisi kullanıcıyı otomatik takip ederken dans etmek, zıplamak, aslan dansı hareketleri, el sıkışma ve kalp hareketleri gibi pek çok eğlence unsuru mevcut.

Sadece 2000 adet üretilecek UNI-DOGGIE robot köpeği uygulama üzerinden de kontrol edilebiliyor. Geçen yıldan bu yana geliştirilen robot köpek 6600$ fiyat etiketine sahip ve firmanın en pahalı oyuncağı durumunda.

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