Yapay Zeka Özeti:
- Çinli robotik şirketi Unitree, eğlence ve asistanlık odaklı yeni robot köpeği UNI-DOGGIE'yi tanıttı. On dokuz kilogramlık robot, gelişmiş motorlarıyla engelleri aşıp kırk derece eğime tırmanabiliyor. Dört G bağlantısı ve kamerasıyla iki yönlü görüşme imkanı sunan cihaz; zıplama, dans etme ve kullanıcıyı otomatik takip gibi birçok akıllı yeteneğe sahip. Sadece iki bin adet üretilen bu özel robot köpek, altı bin altı yüz dolarlık fiyatıyla satışa çıktı.
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UNI-DOGGIE özellikleri ve fiyatı
MAJI olarak da adlandırılan robot köpek hem ev içerisinde bir yardımcı hem de koleksiyon ürünü amacıyla tasarlandı. Robotun karakterini Star Plus Legend eğlence şirketi tasarlamış. 19Kg ağırlığında olan köpekte 12 birleşik motor mevcut. Saatte 2 metre hıza ulaşabilirken 40 dereceye kadar tırmanabiliyor ve 16cm engelleri aşabiliyor.
Kamera üzerinden iki yönlü görüşme mümkünken 4G bağlantısı ile sürekli iletişim halinde kalabiliyor. Intelligent Companion System 3.0 teknolojisi kullanıcıyı otomatik takip ederken dans etmek, zıplamak, aslan dansı hareketleri, el sıkışma ve kalp hareketleri gibi pek çok eğlence unsuru mevcut.
Sadece 2000 adet üretilecek UNI-DOGGIE robot köpeği uygulama üzerinden de kontrol edilebiliyor. Geçen yıldan bu yana geliştirilen robot köpek 6600$ fiyat etiketine sahip ve firmanın en pahalı oyuncağı durumunda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli