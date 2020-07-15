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    UNISOC çocuk satlerine yönelik yeni yongasını duyurdu

    UNISOC W307 4G adındaki yonga seti işlemcisi, belleği, kablosuz bağlantı yongaları, 4G modemi, konumlama desteği gibi avantajlarla çocuk saatlerine hayat verecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    UNISOC çocuk satlerine yönelik yeni yongasını duyurdu
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    Akıllı saat pazarında ağırlıklı olarak Qualcomm’un Snapdragon Wear yonga setlerini kullanan modeller görüyoruz. Apple, Samsung, Huawei gibi isimler ise genelde kendi yongalarını kullanmayı tercih ediyor. Çinli UNISOC ise pay arayışında.

    UNISOC W307 4G neler sunuyor?

    Eski adı Spreadtrum olan UNISOC daha çok uygun fiyatlı mobil yonga setleri ile biliniyor. Pek çok üreticinin yongalarına yer verdiği UNISOC giyilebilir cihaz cephesinde de benzer bir strateji içerisinde. Geçtiğimiz aylarda 4G destekli UNISOC 8521E yongasını Xiaomi Kids Watch 4C ile piyasaya süren firma yeni bir yonga daha geliştirdi.

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    UNISOC W307 4G adındaki yonga çocuk saatlerine akıcı performans ve 4G desteği sunmayı amaçlıyor. Firma bu sınıfta zaten hücresel iletişim modemini mutlaka yongalarında kullanıyordu. UNISOC W307 bu açıdan şaşırtıcı olmadı.

    Maliyete odaklandığı için 28nm HPC+ üretim sürecini tercih etmiş. Döneminin verimli bir üretim süreci olan 28nm HPC+ bugün rekabet edecek güçte değil ancak dediğimiz firma maliyete odaklanıyor.

    Yonga üzerinde 2G/3G/4G ağlarına destek sunan bir modem yer alıyor. Ayrıca işlemci, bellek, Bluetooth, WiFi, GNSS ve görüntü işleme sistemi de mevcut. Buna rağmen zar alanı 8521E yongasına göre yüzde 30 daha küçük.

    Çeşitli algoritmalarla hassas konum belirleme yapabilen UNISOC W307 yonga seti akıllı saatlerde diğer bileşenlere daha fazla yer açıyor. Böylece örneğin batarya biraz daha büyük olabiliyor. Haliyle enerji tüketimi de dengelenmiş oluyor. UNISOC W307 4G yongasını yakın zamanda akıllı saatlerde görmeye başlayacağız.



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