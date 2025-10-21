Giriş
    United Airlines uçağına çarpan gizemli cisim çözüldü: Meteoroloji balonu çıktı

    ABD’nin Utah eyaleti semalarında United Airlines 737 MAX uçağının ön camına çarpan cisim, yapılan incelemeler sonrası uzay enkazı değil, meteoroloji balonu olarak belirlendi.

    United Airlines uçağına çarpan gizemli cisim çözüldü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Denver-Los Angeles seferini yapan United Airlines uçuşu sırasında yaşanan gizemli çarpışmanın ardındaki sır, yapılan araştırmalarla çözüldü. Daha önce pilotların ifadesi ve sosyal medyada yayılan spekülasyonlar, cismin uzay enkazı veya meteor olabileceği yönündeydi. Ancak yapılan incelemeler, uçağın ön camına çarpan cismin WindBorne firmasına ait bir meteoroloji balonu olduğunu ortaya koydu.

    Uçağa balon çarpmış

    WindBorne Systems, olayı öğrendikleri esnada hemen inceleme başlattıklarını belirtti. Geçtiğimiz gün ise ön inceleme raporunu hem NTSB hem de FAA ile paylaşan şirket, araştırmanın devam ettiğini ifade etti. WindBorne, altı yıllık geçmişi olan bir şirket ve atmosferik gözlemler yapmak için küçük, uygun maliyetli hava balonları kullanıyor. Bu veriler, şirketin yapay zekâ destekli hava tahmin modellerinin geliştirilmesinde kullanılıyor.

    United Airlines uçağına çarpan gizemli cisim çözüldü Tam Boyutta Gör
    Olayın ardından çevrimiçi araştırmacılar ve havacılık meraklıları, uçağın rotası ile WindBorne balonlarının konumlarını karşılaştırarak çarpışmanın olası kaynağını kısa sürede belirledi. Olay, uçağın 737 MAX tipi kokpit camının ciddi şekilde çatlamasına ve bir pilotun kolunun cam parçalarıyla kesilmesine yol açtı. Uçağın güvenli bir şekilde Salt Lake City Uluslararası Havalimanı’na yönlendirilmesi ile herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

    WindBorne, küresel atmosfer gözlemleri için kullanılan balonlarının hafif ve küçük olduğunu, çarpışmanın nadir olduğunu ve ciddi hasar oluşturmasının beklenmediğini vurguladı. Her balon, 1,2 kg ağırlığında olup sıcaklık, rüzgar, basınç ve diğer atmosferik verileri topluyor. Şirket ayrıca balonlarının tüm hava sahası düzenlemelerine uygun olduğunu belirtiyor ve FAA ile sürekli iletişim halinde olduklarını söylüyor. 

    Öte yandan olayın ilk duyulduğu sırada uzay enkazı sorunu yeniden gündeme gelmiş ve endişe yaratmıştı. Uzayda halihazırda 130 milyon kadar irili ufaklı insan nedenli uzay enkazı bulunuyor. Yörüngede dolanın enkazın yaklaşık 9.500 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Özellikle son yıllarda Starlink ile başlayan uydu tabanlı internet girişimlerinin faaliyetlerinin arması nedeniyle yörüngedeki trafik giderek yükseliyor. Birkaç yıl içinde onbinlerce yeni uydu fırlatılacak. Bu uyduların görev ömrü ise 5-10 yıl arasında değişiyor. Starlink, ömrü dolan uydularının atmosferde tamamen yanacağını söylüyor ama Starlink V3'te gördüğümüz gibi uyduların hacmi giderek büyüyor. Gelecekte bu tip uydular ve olası riksler havacılığı etkileyebilir.

