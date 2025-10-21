United Airlines uçağına çarpan gizemli cisim çözüldü: Meteoroloji balonu çıktı

Uçağa balon çarpmış
WindBorne Systems, olayı öğrendikleri esnada hemen inceleme başlattıklarını belirtti. Geçtiğimiz gün ise ön inceleme raporunu hem NTSB hem de FAA ile paylaşan şirket, araştırmanın devam ettiğini ifade etti. WindBorne, altı yıllık geçmişi olan bir şirket ve atmosferik gözlemler yapmak için küçük, uygun maliyetli hava balonları kullanıyor. Bu veriler, şirketin yapay zekâ destekli hava tahmin modellerinin geliştirilmesinde kullanılıyor.
WindBorne, küresel atmosfer gözlemleri için kullanılan balonlarının hafif ve küçük olduğunu, çarpışmanın nadir olduğunu ve ciddi hasar oluşturmasının beklenmediğini vurguladı. Her balon, 1,2 kg ağırlığında olup sıcaklık, rüzgar, basınç ve diğer atmosferik verileri topluyor. Şirket ayrıca balonlarının tüm hava sahası düzenlemelerine uygun olduğunu belirtiyor ve FAA ile sürekli iletişim halinde olduklarını söylüyor.
Öte yandan olayın ilk duyulduğu sırada uzay enkazı sorunu yeniden gündeme gelmiş ve endişe yaratmıştı. Uzayda halihazırda 130 milyon kadar irili ufaklı insan nedenli uzay enkazı bulunuyor. Yörüngede dolanın enkazın yaklaşık 9.500 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Özellikle son yıllarda Starlink ile başlayan uydu tabanlı internet girişimlerinin faaliyetlerinin arması nedeniyle yörüngedeki trafik giderek yükseliyor. Birkaç yıl içinde onbinlerce yeni uydu fırlatılacak. Bu uyduların görev ömrü ise 5-10 yıl arasında değişiyor. Starlink, ömrü dolan uydularının atmosferde tamamen yanacağını söylüyor ama Starlink V3'te gördüğümüz gibi uyduların hacmi giderek büyüyor. Gelecekte bu tip uydular ve olası riksler havacılığı etkileyebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi