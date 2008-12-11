United Keys, OLED tabanlı klavye ve tuş takımını gösterdi

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Rus tasarım stüdyosu Art Lebedev tarafından hazırlanan OLED teknolojili klavye Optimus Maximus artık yalnız değil. Foxconn ile işbirliğine giden United Keys firması, OLED tabanlı klavye ve tuş takımı için ön-sipariş almaya başladı. Yeni modellerden biri olan tuş takımı üzerinde özelleştirilebilir yapıda 9 OLED tuş bulunuyor ve USB 2.0 arabirimi destekleniyor.

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Klavye ise bahsi geçen OLED tuş takımının entegre edildiği çözüm olarak değerlendirilebilir. Benzer şekilde USB arabirimini kullanan klavye, Mavi LED aydınlatmalara sahip. OLED tabanlı 9 tuşa ek olarak 103 standart butona sahip olan klavye ve özel tuş takımının her ikisi de hem Windows XP hem de Windows Vista ile çalışabiliyor.

İlgilenenler için tuş takımının 200$, klavyenin ise 260$'lık fiyat üzerinden ön-siparişe çıktışığını belirtelim.