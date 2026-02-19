Giriş
    Unitree’den 2026 için 20 bin insansı robot hedefi

    Unitree, 2026’da 20 bin insansı robot sevkiyatı hedefliyor. Geçen yıl 5 bin adedi aşan teslimat yapan şirket, üretim kapasitesini yaklaşık dört kat artırarak rekabette iddiasını büyütmeyi planlıyor.

    Unitree’den 2026 için 20 bin insansı robot hedefi Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli Unitree Robotics, insansı robot alanında iddialı bir büyüme planını devreye alıyor. Şirket, 2026 yılında yaklaşık 20 bin insansı robot sevkiyatı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu rakam, firmanın geçen yıl teslim ettiği 5 bin 500 adetlik sevkiyatın neredeyse dört katına karşılık geliyor.

    Robotlar dev etkinlikte göz doldurmuştu

    Unitree’nin insansı robotları son olarak Çin’de düzenlenen ve geniş kitleler tarafından takip edilen Bahar Bayramı etkinliğinde sergiledikleri performansla gündeme geldi. Şirket, bir önceki yıl daha temel hareket kabiliyetlerini gösterirken bu yıl sahneye çıkan robotlar çok daha karmaşık ve yüksek zorluk derecesine sahip gösteriler sundu. Bu gelişim, son 12 ayda algoritma, donanım ve sistem tarafında kaydedilen ilerlemenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    Unitree’den 2026 için 20 bin insansı robot hedefi Tam Boyutta Gör
    Etkinlikte ilk olarak Unitree’nin WuBot modeli dövüş sanatları koreografisi sergiledi. Ardından sahneye çıkan H1 robotları, masa üzerinden atlamalı parkur hareketleri gerçekleştirdi.

    G1 serisi robotlar, kung fu bölümünü sahne arkasında herhangi bir insan müdahalesi olmadan gerçekleştirdi. Aynı robotlar trambolinden 3 metreye ulaşan taklalar atarken saniyede 4 metre koşu hızına da erişti. Etkinlikte H2 insansı robotlar ile birlikte B2-W robot köpekler de yer aldı.

    Pazar araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre Unitree, geçtiğimiz yıl 5 bin 500’ün üzerinde insansı robot sevk etti. Bu rakamın Tesla, Figure AI ve Agility Robotics gibi ABD merkezli rakiplerin toplam üretimini geride bıraktığı belirtiliyor.

    CEO Wang Xingxing’e göre Çin robotik sektörünün önündeki en büyük eşik, robotların gerçek dünyada yaygın ve etkin biçimde konuşlandırılması. Unitree bu doğrultuda, robotların karmaşık ortamlarda otonom şekilde hareket edebilmesini sağlayacak bedenlenmiş yapay zeka (embodied AI) teknolojileri üzerinde çalışıyor. Şirket, bu sistemleri robotların “beyni” olarak tanımlıyor ve çevre algısı ile karar alma süreçlerinde daha gelişmiş modeller geliştirmeyi hedefliyor.

    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

    Yeni Haber
    şimdi
