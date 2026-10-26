Robot "muhafız" Unitree H2-X tanıtıldı: Araba kaldırabilecek kadar güçlü

Tam Boyutta Gör İnsansı robotlar konusunda öncü şirketlerden biri olan Çinli Unitree, yeni insansı robotu H2-X'i kısa süre önce tanıttı. Bir "muhafız robot" olarak sunulan H2-X için yayınlanan tanıtım videosu epey ses getirdi.

H2-X tanıtım videosunda bir saldırganı etkisiz hâle getiren, otomobilin kapısını kıran ve aracın altında sıkışan bir kişiyi kurtarmak için otomobili kaldıran süper güçlü bir robot fedai olarak sunuluyor. Bu da yetmezmiş gibi esnek hareketleriyle kung-fu yeteneklerini de sergiliyor. Ancak robotun bu görevleri ne ölçüde bağımsız gerçekleştirebildiği ve gerçek dünyada kullanılmaya ne kadar hazır olduğu henüz bilinmiyor. Bunun için H2-X'i gerçek dünya koşullarında görmemiz gerekiyor.

Unitree H2-X, 8 Saat Boyunca Ayakta Kalabiliyor

Şirket, H2-X'in yaklaşık sekiz saat boyunca ayakta kalabildiğini belirtiyor. Ancak bu sürenin hangi koşullarda ölçüldüğü ve robotun yoğun fiziksel aktiviteler sırasında ne kadar çalışabildiği detaylı şekilde açıklanmış değil. Yürüme, zıplama ve ağır nesneleri kaldırma gibi görevler, robotun daha hızlı enerji tüketmesine neden olabilir. Bu nedenle sekiz saatlik çalışma süresinin, robotun sekiz saat boyunca kurtarma veya güvenlik görevlerini yerine getirebileceği anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor.

H2-X'in teknik özellikleri konusunda da henüz fazla bilgi bulunmuyor. Robotun boyutu, ağırlığı, batarya kapasitesi ve motorlarının gücü açıklanmadığı gibi önceki H2 modelinden hangi noktalarda ayrıldığı da bilinmiyor. Unitree'nin mevcut H2 modeli yaklaşık 1,8 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında. Bu modelde 31 serbestlik derecesi bulunuyor. Serbestlik derecesi, bir robotun birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirebildiği hareketleri ifade ediyor. Örneğin kolların, bacakların, belin ve başın farklı yönlerde hareket edebilmesi, robotun yürümesini, dengesini korumasını ve nesneleri hareket ettirmesini sağlıyor. H2-X'in bunların üstüne neler koyduğu Unitree teknik detayları açıkladığında belli olacak.

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Unitree, H2-X'in bu kabiliyetleri nasıl kazandığı konusunda ayrıntı paylaşmış değil. Tanıtım videosunda gösterilen hareketlerin önceden programlanmış komutlarla mı gerçekleştirildiği, uzaktan bir operatör tarafından mı kontrol edildiği, yoksa robotun yapay zekâ destekli sistemlerle kendi kararlarını mı verdiği bilinmiyor. Bu ayrım özellikle önemli çünkü önceden belirlenmiş bir senaryoyu başarıyla tamamlamak ile daha önce karşılaşılmamış bir tehlikeye bağımsız şekilde müdahale etmek birbirinden oldukça farklı yetenekler.

Teknik özellik, fiyat, çıkış takvimi gibi detaylar şimdilik detaylandırılmadığı için bu videoyu sadece bir teknoloji demosu olarak değerlendirmek gerekiyor. Ancak o hâliyle de epey etkileyici olduğu söylenebilir.

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Unitree H2-X tanıtıldı: Araba kaldırabilecek kadar güçlü

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