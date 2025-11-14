Unitree, ilk tekerlekli insansı robotunu tanıttı: Görüyor ve öğrenebiliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli Unitree Robotics, tekerlekli yapıya sahip ilk insansı robotu G1-D’yi resmi olarak tanıtarak hem donanım hem de yazılım bileşenlerini kapsayan bütünleşik bir robotik çözümü duyurdu. G1-D, gelişmiş veri toplama, model eğitimi ve gerçek dünya uygulamalarına yönelik uçtan uca bir platform olarak konumlandırılıyor. Şirket, robotu sadece yüksek performanslı bir insansı sistem olarak değil, aynı zamanda ölçeklenebilir bir AI eğitim altyapısının ana bileşeni olarak konumlandırıyor.

Neler sunuyor?

G1-D, iki ayaklı kardeşlerinde yer alan karmaşık yürüyüş mekanizmalarını bırakarak tekerlekli bir tabana geçiyor. Bu tercih, arazi uyumluluğunu azaltırken daha yüksek stabilite, daha iyi yük taşıma kapasitesi ve önemli ölçüde uzamış pil ömrü sağlıyor. Model, Standart ve Flagship olmak üzere iki sürüm halinde sunuluyor. Flagship versiyonu, robotun yüksekliğini 126 ila 168 cm arasında değiştirebilen teleskopik bir gövdeye sahip. Bu sayede robotun çalışma aralığı zeminden üst raflara kadar uzanan geniş bir dikey hacmi kapsıyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar için kritik noktalardan biri de uzun kesintisiz çalışma süresi. İki ayaklı robotlar denge için yüksek enerji harcadığından genellikle bir saatten kısa dayanabiliyorken tekerlekli tabana sahip Flagship G1-D yaklaşık 6 saatlik pil ömrü sunuyor. Bu da modern AI modellerinin ihtiyaç duyduğu uzun süreli, tekrarlı veri toplama görevleri için ciddi avantaj sağlıyor.

Robotun yüksekliği 126-168 cm arasında ayarlanabiliyor ve ağırlığı yaklaşık 80 kg. Toplamda 19 serbestlik derecesi bulunuyor. Hesaplama birimi olarak Nvidia Jetson Orin NX 16GB kullanılıyor ve bu modül yaklaşık 100 TOPS AI performansı sunuyor. Sensör tarafında LiDAR, derinlik kameraları ve manipülasyon görevleri için bileklere yerleştirilmiş HD kameralar bulunuyor. Robot, orijinal G1’deki çevik üst gövde yapısını koruyor: Sahip olunan kolların her biri ise 3 kg yük kaldırabiliyor. Ayrıca iki, üç veya beş parmaklı el seçeneklerine sahip.

Sadece bir robot değil

Tam Boyutta Gör Unitree, sadece insana benzeye robotlar üretmek istemiyor. Şirket, yalnızca robot üretmek yerine AI dönemi için veri üretim altyapısını sunmaya odaklanıyor. G1-D, bu vizyonun bir parçası olarak yeni UnifoLM yazılım paketiyle entegre çalışıyor ve yüksek kaliteli insan-robot etkileşim verisi toplamayı kolaylaştırıyor.

UnifoLM paketi, robotik öğrenme sürecini uçtan uca düzenleyen araçlar getiriyor. Veri toplamak için teleoperasyon arayüzleri, otomatik etiketleme ve gözden geçirme sistemleri, PI ve GROOT gibi açık kaynak çerçevelerle uyumlu eğitim modülleri ve Unitree’nin kendi dünya modeli olan UnifoLM-WMA-0 bu paketin parçaları arasında bulunuyor. Ayrıca, modellerin fiziksel robota aktarılmadan önce denenebildiği bir dijital ikiz simülasyonu da sunuluyor.

Unitree G1-D modeli, günlük kullanım için tasarlanmış bir insansı değil. Daha çok iş odaklı, daha fonksiyonel bir tasarım sunuluyor. Zaten ayaklar yerine tekerleklerin gelmesi buna işaret ediyor. Bu sayede stabilite, enerji verimliliği ve dayanıklılık kazanılıyor. Çoğu montaj hattında veya depo görevlerinde bacaklar çok da gerekli değil. Şirket, insansı bacakları denklemden çıkararak araştırmacıların asıl zorluk olan el-göz koordinasyonu ve nesne manipülasyonu üzerinde yoğunlaşmasına imkan tanıyor.

