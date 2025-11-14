Unitree, ilk tekerlekli insansı robotunu tanıttı: Görüyor ve öğrenebiliyor

Neler sunuyor?
G1-D, iki ayaklı kardeşlerinde yer alan karmaşık yürüyüş mekanizmalarını bırakarak tekerlekli bir tabana geçiyor. Bu tercih, arazi uyumluluğunu azaltırken daha yüksek stabilite, daha iyi yük taşıma kapasitesi ve önemli ölçüde uzamış pil ömrü sağlıyor. Model, Standart ve Flagship olmak üzere iki sürüm halinde sunuluyor. Flagship versiyonu, robotun yüksekliğini 126 ila 168 cm arasında değiştirebilen teleskopik bir gövdeye sahip. Bu sayede robotun çalışma aralığı zeminden üst raflara kadar uzanan geniş bir dikey hacmi kapsıyor.
Robotun yüksekliği 126-168 cm arasında ayarlanabiliyor ve ağırlığı yaklaşık 80 kg. Toplamda 19 serbestlik derecesi bulunuyor. Hesaplama birimi olarak Nvidia Jetson Orin NX 16GB kullanılıyor ve bu modül yaklaşık 100 TOPS AI performansı sunuyor. Sensör tarafında LiDAR, derinlik kameraları ve manipülasyon görevleri için bileklere yerleştirilmiş HD kameralar bulunuyor. Robot, orijinal G1’deki çevik üst gövde yapısını koruyor: Sahip olunan kolların her biri ise 3 kg yük kaldırabiliyor. Ayrıca iki, üç veya beş parmaklı el seçeneklerine sahip.
Sadece bir robot değil
UnifoLM paketi, robotik öğrenme sürecini uçtan uca düzenleyen araçlar getiriyor. Veri toplamak için teleoperasyon arayüzleri, otomatik etiketleme ve gözden geçirme sistemleri, PI ve GROOT gibi açık kaynak çerçevelerle uyumlu eğitim modülleri ve Unitree’nin kendi dünya modeli olan UnifoLM-WMA-0 bu paketin parçaları arasında bulunuyor. Ayrıca, modellerin fiziksel robota aktarılmadan önce denenebildiği bir dijital ikiz simülasyonu da sunuluyor.
Unitree G1-D modeli, günlük kullanım için tasarlanmış bir insansı değil. Daha çok iş odaklı, daha fonksiyonel bir tasarım sunuluyor. Zaten ayaklar yerine tekerleklerin gelmesi buna işaret ediyor. Bu sayede stabilite, enerji verimliliği ve dayanıklılık kazanılıyor. Çoğu montaj hattında veya depo görevlerinde bacaklar çok da gerekli değil. Şirket, insansı bacakları denklemden çıkararak araştırmacıların asıl zorluk olan el-göz koordinasyonu ve nesne manipülasyonu üzerinde yoğunlaşmasına imkan tanıyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/11/13/unitree-g1-d-wheeled-humanoid-robot-launched-specs/ https://www.unitree.com/G1-D Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: