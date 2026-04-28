Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Unitree'nin insansı robotları, Tokyo Havalimanı'nda bagaj ve kargo taşıyacak

    Japan Airlines, Haneda Havalimanı’nda insansı robotları test etmeye başlıyor. Unitree G1 robotları, artan iş gücü açığına çözüm olarak bagaj ve kargo taşıma süreçlerinde görev alacak.

    Unitree'nin insansı robotları, Tokyo Havalimanı'nda bagaj ve kargo taşıyacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ ve robotik alanında son yıllarda kaydedilen ilerlemeler, insansı robotların da hızla gelişmesine vesile oldu. Nitekim bugün gerçek dünya koşullarında kullanılabilecek ilk örneklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Şu anda bunlar arasında en kabiliyetli ve en erişilebilir olanlardan biri ise Çinli Unitree Robotics'in geliştirdiği Unitree G1.

    Piyasadaki en gelişmiş model olmasa da görece düşük maliyetiyle gerçek dünyada kullanıma daha uygun olan Unitree G1, yavaş yavaş saha görevlerinde de karşımıza çıkmaya başlıyor. Bunun son örneği de Japonya'da yaşanıyor. Japonya’nın en yoğun havaalanlarından biri olan Tokyo Haneda Havalimanı’nda, Japan Airlines tarafından başlatılan yeni bir pilot program kapsamında insansı robotlar sahaya iniyor.

    İnsansı Robotlar Yer Hizmeti Ekipleriyle Birlikte Çalışacak

    Unitree Robotics tarafından geliştirilen G1 modeli robotlar, önümüzdeki aydan itibaren yer hizmetleri ekipleriyle birlikte çalışarak bagaj ve kargo taşıma süreçlerinde görev alacak. Proje, 2028 yılına kadar devam edecek ve başarılı olması hâlinde kalıcı bir uygulamaya dönüşecek. Bu girişimin arkasındaki temel motivasyon ise Japonya’da artan turist sayısına karşın daralan iş gücü havuzunu büyütmek. Bildiğiniz gibi dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip olan Japonya, özellikle bu tarz işlerde giderek daralan bir iş gücü havuzuyla karşı karşıya..

    Yapılan son gösterimlerde G1 robotunun bir Japan Airlines uçağının yanında kargoyu dikkatli şekilde konveyör bandına ittiği ve ardından bir çalışana jestle işaret verdiği görüldü. Bu basit ama kritik etkileşim, insan-robot koordinasyonunun gerçek operasyon ortamında nasıl işleyeceğini ortaya koymuş oldu.

    Japan Airlines yetkilileri, robotların özellikle tekrarlayan ve fiziksel olarak zorlayıcı görevlerde kullanılarak çalışanların üzerindeki yükü azaltabileceğini belirtiyor. Ancak güvenlik gibi kritik sorumlulukların tamamen insan kontrolünde kalmaya devam edeceği özellikle vurgulanıyor. Proje kapsamında ilk etapta operasyonlar detaylı şekilde analiz edilecek, ardından simülasyon ve gerçek ortam testleriyle robotların performansı değerlendirilecek.

    Unitree G1, 1.32 Metre Boyunda ve 35 Kilo

    Yaklaşık 1.32 metre boyunda ve 35 kilogram ağırlığında olan G1, kompakt bir tasarıma sahip. 23 serbestlik derecesi sayesinde dengeli ve koordineli hareket edebilen robot; 3D LiDAR sensörleri, derinlik kamerası ve sesli komut sistemleriyle donatılmış durumda. 9000 mAh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık iki saat çalışabilen G1, saatte 7.2 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu teknik özellikler, robotun hem fiziksel görevleri yerine getirmesini hem de çevresiyle etkileşim kurmasını mümkün kılıyor.

    G1'in şimdi sahaya sürülebiliyor olmasının en büyük sebeplerinden biri Unitree'nin robotlarını simülasyon ortamlarında eğitip, gerçek dünya koşullarına hazırlamış olması. G1’in yetenekleri, Nvidia Isaac Simulator gibi gelişmiş simülasyon ortamlarında eğitiliyor. Bu süreçte robotun dijital bir ikizi oluşturuluyor ve insan hareketleri motion capture (hareket algılama) verileriyle modele aktarılıyor. Ardından pekiştirmeli öğrenme teknikleriyle bu hareketler optimize ediliyor. Son aşamada ise Sim2Real adı verilen yöntemle bu kazanımlar fiziksel robota aktarılıyor. Bu yaklaşım, robotların gerçek dünyada daha stabil ve güvenilir performans sergilemesini sağlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault trafic hangi motor tutuluyor en iyi iç cephe ısı yalıtım malzemesi sigara içtikten sonra baş dönmesi nasıl geçer hyundai starex kamyonet baca rüzgar gülü kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum