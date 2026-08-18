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    Unitree, Usain Bolt’tan daha hızlı olan Superman robotunu tanıttı

    Robotik şirketi Unitree, saatte 45,6 km hıza ulaşan Superman adlı insansı robotunu tanıttı. Robot, Usain Bolt’un 2009’daki rekor yarışında ulaştığı hızın üzerine çıktı.

    Unitree, Usain Bolt’tan daha hızlı olan Superman robotunu tanıttı Tam Boyutta Gör

    Çinli robotik şirketi Unitree, 12,66 metre/saniye azami hıza ulaşabilen ve 2 metre yüksekliğe zıplayabilen yeni insansı robotu "Superman" modelini tanıttı. Şirket, robotu yalnızca üç ayı biraz aşan bir sürede geliştirdiğini açıkladı.

    Bolt’tan daha hızlı

    Unitree'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde Superman'in herhangi bir koşu başlangıcı olmadan 2 metre yüksekliğe sıçradığı ve saatte yaklaşık 45,6 kilometreye karşılık gelen 12,66 m/s azami hıza ulaştığı görülüyor.

    Bu hız, 2009 yılında 100 metre dünya rekorunu kırdığı yarışta Usain Bolt'un ulaştığı yaklaşık 12,2 m/s'lik ölçülen en yüksek hızın üzerinde bulunuyor.

    [twitter=https://www.youtube.com/watch?v=O7OkiZfIlS4]

    Bununla birlikte şirket, yeni robotun geliştirme sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtiyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda robotun performansı daha da artabilir.

    Öte yandan Superman'in tanıtımı, Unitree'nin Çin borsasındaki halka arzının hemen öncesine denk geldi. Şirket, 19 Ağustos'ta Şanghay Borsası'nın teknoloji şirketlerine odaklanan STAR Market'inde işlem görmeye başlayacak. Daha önce Çin’de borsaya kote olan genel amaçlı robotik şirketi bulunmuyordu.

    Unitree, geçen hafta yaptığı açıklamada temmuz ayı itibarıyla farklı modellerde yaklaşık 18.000 iki ayaklı insansı robot ürettiğini ve teslim ettiğini bildirmişti.

    Unitree robot yarışlarında rakip tanımıyor

    Superman robotu için ufukta da çok önemli iki etkinlik bulunuyor. Bunlardan ilki 19-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Robot Konferansı. İkincisi ise 22-26 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya İnsansı Robot Oyunları. Bu bir tür robot olimpiyatları olarak görülebilir.

    Unitree, geçen yıl düzenlenen ilk organizasyonda 400 metre, 1.500 metre, 100 metre engelli ve 4x100 metre bayrak yarışlarında olmak üzere dört altın madalya kazanarak öne çıkmıştı.

    Şirketin robotlarından biri geçen yılki yarışmalarda 4,78 m/s azami hıza ulaşmıştı. Aradan geçen bir yılda şirketin hız seviyesini neredeyse 3 kat artırdığı görülüyor.

    Unitree, hızlı bir ilerleme gösterirken Çin de yapay zeka ve robotik alanındaki yatırımlarını hızlandırıyor. Ülke, bu alanlar ve diğer yüksek teknoloji girişimleri için 20 yılda 1 trilyon yuan (148 milyar dolar) yatırım çekmeyi hedefleyen devlet destekli bir fon oluşturdu.

    Çin'in robotik alandaki yükselişi ABD'de de rekabet ve güvenlik endişelerini artırıyor. Tesla ve Boston Dynamics ulusal bir robotik stratejisi çağrısı yaparken ABD yönetimi Çin üretimi robotları güvenlik riski olarak değerlendiriyor. FCC de geçen ay siber güvenlik ve tedarik zinciri riskleri nedeniyle gelişmiş robotların ithalatına yönelik yasak getirdi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-humanoid-robot-maker-unitree-list-shanghai-august-19-2026-08-17/ https://gizmodo.com/its-official-no-man-can-outrun-our-robot-overlords-2000799565
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