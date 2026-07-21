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    Yeni nesil oyun motoru Unity 7 tanıtıldı: Oyun geliştirmede yapay zeka dönemi

    Unity, yapay zeka çağında oyun geliştirmeyi hızlandırmayı hedefleyen Unity 7'yi tanıttı. Yeni sürüm, AI araçlarıyla entegrasyon, gelişmiş grafikler ve Unity 6'dan sorunsuz geçiş sunacak.

    Unity 7 tanıtıldı: Oyun geliştirmede yapay zeka dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Unity, Güney Kore'de düzenlenen Unite Seoul 2026 etkinliğinde yeni nesil oyun geliştirme platformu Unity 7'yi duyurdu. Şirket, yeni sürümün yapay zeka çağındaki geliştirme süreçlerine uygun olarak tasarlandığının altını çizdi. Unity 7’nin geliştiriciler, sanatçılar, yapımcılar ile yapay zeka kodlama ajanlarının aynı proje üzerinde gerçek zamanlı çalışmasını sağlayan açık bir platform sunduğu duyuruldu.

    Şirkete göre Unity 7, fikir aşamasından oynanabilir bir oyuna kadar geçen süreci önemli ölçüde hızlandıracak. Bu sayede ekiplerin oyunlarını geliştirme, gelir elde etme ve büyütme süreçlerini de kolaylaştıracak. Unity ayrıca yeni sürüme geçişte mevcut kullanıcıların herhangi bir büyük dönüşüm yapmak zorunda kalmayacağını vurguluyor.

    Unity 6 kullanıcıları için sorunsuz geçiş

    Unity CEO'su Matt Bromberg, oyun geliştirmenin tarihindeki en hızlı değişim dönemlerinden birini yaşadığını belirterek gelecekte başarının en büyük ekiplerden ziyade teknolojiyi en iyi kullanan ekiplerin elinde olacağını söyledi. Bromberg'e göre Unity 7, tam da bu yeni döneme uygun şekilde geliştirildi.

    Unity 7 tanıtıldı: Oyun geliştirmede yapay zeka dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin verdiği bilgiye göre Unity 7, Unity 6 mimarisinin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Kullanıcıların projelerini yeniden derlemesi, farklı bir programlama dili öğrenmesi veya mevcut kodlarını değiştirmesi gerekmeyecek. Devam eden projeler doğrudan yeni sürüme taşınabilecek.

    Yapay zeka araçlarıyla daha güçlü entegrasyon

    Unity 7 tanıtıldı: Oyun geliştirmede yapay zeka dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Unity 7'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri harici yapay zeka araçlarıyla derin entegrasyon sunması. Platform, Model Context Protocol (MCP) desteği sayesinde yapay zeka kodlama ajanlarının doğrudan Unity ile iletişim kurmasına imkan tanıyor. Ayrıca yeni CLI ve herkese açık API'ler sayesinde sanatçılar, yapımcılar ve geliştiriciler tam Unity Editörü'nü açmadan kendi kullandıkları araçlar üzerinden varlık doğrulama, derleme gönderme ve proje yönetimi gibi işlemleri gerçekleştirebilecek.

    Bromberg, ekip üyelerinin artık kodları, oyun sahnelerini, varlıkları ve oynanış öğelerini gerçek zamanlı olarak birlikte görüntüleyip düzenleyebileceğini, bunun da fikir aşamasından oynanabilir sürüme kadar geçen süreyi önemli ölçüde azaltacağını ifade etti.

    Unity 7, teknik tarafta da önemli yenilikler getiriyor. CoreCLR tabanlı modern çekirdek mimarisi, geliştirme sürecini hızlandırırken, neredeyse anında çalışan Play Mode, yalnızca değişen kodu yeniden yükleyen domain reload sistemi ve önceki sürümlere kıyasla yüzde 90'a kadar daha hızlı shader derleme gibi iyileştirmeler sunuyor. Grafik tarafında ise Surface Cache GI teknolojisiyle gerçek zamanlı küresel aydınlatma desteği geliyor.

    Beta aralık ayında, tam sürüm 2027’de

    Unity, Unity 7'nin erken beta sürümünü Aralık 2026'da geliştiricilere açmayı planlıyor. Platformun nihai sürümü ise 2027'nin ilk çeyreğinde yayınlanacak.

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