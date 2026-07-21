Yeni nesil oyun motoru Unity 7 tanıtıldı: Oyun geliştirmede yapay zeka dönemi

Şirkete göre Unity 7, fikir aşamasından oynanabilir bir oyuna kadar geçen süreci önemli ölçüde hızlandıracak. Bu sayede ekiplerin oyunlarını geliştirme, gelir elde etme ve büyütme süreçlerini de kolaylaştıracak. Unity ayrıca yeni sürüme geçişte mevcut kullanıcıların herhangi bir büyük dönüşüm yapmak zorunda kalmayacağını vurguluyor.
Unity 6 kullanıcıları için sorunsuz geçiş
Unity CEO'su Matt Bromberg, oyun geliştirmenin tarihindeki en hızlı değişim dönemlerinden birini yaşadığını belirterek gelecekte başarının en büyük ekiplerden ziyade teknolojiyi en iyi kullanan ekiplerin elinde olacağını söyledi. Bromberg'e göre Unity 7, tam da bu yeni döneme uygun şekilde geliştirildi.
Yapay zeka araçlarıyla daha güçlü entegrasyon
Bromberg, ekip üyelerinin artık kodları, oyun sahnelerini, varlıkları ve oynanış öğelerini gerçek zamanlı olarak birlikte görüntüleyip düzenleyebileceğini, bunun da fikir aşamasından oynanabilir sürüme kadar geçen süreyi önemli ölçüde azaltacağını ifade etti.
Unity 7, teknik tarafta da önemli yenilikler getiriyor. CoreCLR tabanlı modern çekirdek mimarisi, geliştirme sürecini hızlandırırken, neredeyse anında çalışan Play Mode, yalnızca değişen kodu yeniden yükleyen domain reload sistemi ve önceki sürümlere kıyasla yüzde 90'a kadar daha hızlı shader derleme gibi iyileştirmeler sunuyor. Grafik tarafında ise Surface Cache GI teknolojisiyle gerçek zamanlı küresel aydınlatma desteği geliyor.
Beta aralık ayında, tam sürüm 2027’de
Unity, Unity 7'nin erken beta sürümünü Aralık 2026'da geliştiricilere açmayı planlıyor. Platformun nihai sürümü ise 2027'nin ilk çeyreğinde yayınlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: