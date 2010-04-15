Universal Studios Home Entertainment Bluray/DVD'lerini duyurdu

Universal Studios Home Entertainment şirketi çift taraflı CD kullanacak olan filmlerini piyasaya sunuyor. Çift taraflı olarak üretilecek olan disklerin bir tarafı Bluray, diğer tarafı ise DVD olacak. Yapılan açıklamada bu formatta satışa sunulacak olan ilk 3 filmin adı açıklandı. Traffic, The Jackal (Çakal) ve Out of Africa 25th Anniversary Edition adlı filmler çift taraflı disklerde satışa sunulacak. Bluray ve DVD'nin kendine has özellikleri olan ek sahneler, BD Live ve bonus içerikler konusunda herhangi bir kesinti yapılmayacağı açıklandı.
Başlangıç olarak satılacak olan 3 filmin ardından Universal Studios'a ait birçok filmin aynı formatta hazırlanacağı belirtdildi. Flipper olarak adlandırılan yeni disklerle piyasa sunulacak olan filmlerin fiyatının 19$-30$ arası olacağı açıklandı.
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Saygılarımla
Kar yapmak satışla olur. Bunların bu fiyata yapacağı satışla ancak masraflarınızı çıkartırsınız. Burada diyorlar ki "DVD'yi ayrı bluray diski ayrı çıkaracağıma ikisinin toplamından daha yüksek fiyata tek disk çıkarayım daha karlı olsun". Aynı filmin hem DVD'sini hem de bluray diskini niye alayım ? Hem de ikisinin toplamından daha fazla fiyat neden vereyim ? Buna beni zorayan herhangi bir sebep var mı ? Teknoloji mi değişti ? Ha belki de bu filmler tek başına bluray olarak çıkmayacak ama o zaman da filmin buna değmesi lazım.
Ondan sonra korsanı engelleyelim diye uğraşırlar.
Evet hemde çok anlamsız bir şey. Örneğin çoğu kişi bu Filmlerin DVD'sine zaten sahiptir büyük ekranlarda çok daha iyi bir görüntü kalitesi için haliyla BluRay almak isteyecektir. Saçma olmuş.