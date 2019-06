Universal Studios Home Entertainment Bluray/DVD'lerini duyurdu

Universal Studios Home Entertainment şirketi çift taraflı CD kullanacak olan filmlerini piyasaya sunuyor. Çift taraflı olarak üretilecek olan disklerin bir tarafı Bluray, diğer tarafı ise DVD olacak. Yapılan açıklamada bu formatta satışa sunulacak olan ilk 3 filmin adı açıklandı. Traffic, The Jackal (Çakal) ve Out of Africa 25th Anniversary Edition adlı filmler çift taraflı disklerde satışa sunulacak. Bluray ve DVD'nin kendine has özellikleri olan ek sahneler, BD Live ve bonus içerikler konusunda herhangi bir kesinti yapılmayacağı açıklandı.

Başlangıç olarak satılacak olan 3 filmin ardından Universal Studios'a ait birçok filmin aynı formatta hazırlanacağı belirtdildi. Flipper olarak adlandırılan yeni disklerle piyasa sunulacak olan filmlerin fiyatının 19$-30$ arası olacağı açıklandı.