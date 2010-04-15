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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Universal Studios Home Entertainment Bluray/DVD'lerini duyurdu

Universal Studios Home Entertainment Bluray ve DVD'yi aynı anda sunacakları çift tarafları CD'leri duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Blu-Ray / DVD Player
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Universal Studios Home Entertainment şirketi çift taraflı CD kullanacak olan filmlerini piyasaya sunuyor. Çift taraflı olarak üretilecek olan disklerin bir tarafı Bluray, diğer tarafı ise DVD olacak. Yapılan açıklamada bu formatta satışa sunulacak olan ilk 3 filmin adı açıklandı. Traffic, The Jackal (Çakal) ve Out of Africa 25th Anniversary Edition adlı filmler çift taraflı disklerde satışa sunulacak. Bluray ve DVD'nin kendine has özellikleri olan ek sahneler, BD Live ve bonus içerikler konusunda herhangi bir kesinti yapılmayacağı açıklandı.

Başlangıç olarak satılacak olan 3 filmin ardından Universal Studios'a ait birçok filmin aynı formatta hazırlanacağı belirtdildi. Flipper olarak adlandırılan yeni disklerle piyasa sunulacak olan filmlerin fiyatının 19$-30$ arası olacağı açıklandı.


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taskin57 9 yıl
Bazı arkadaşlar anlamakta zorlanıyor sanırım. Bu yapılan değişiklikler izleyiciden (tüketiciden) ziyade, üreticinin maksimum kar elde etmesine yönelik bir harekettir. Her yapılandan kendimize pay çıkartmak adet haline gelmiş nedense...
Saygılarımla
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Seko92 9 yıl
Sizler de malesef büyük firmaların her yaptıkları harekette bizim kavrayamayacağımız derin planlar olduğunu düşünüyorsunuz. Büyük firmalar nasıl kar edilir mutlaka bizden iyi biliyorlardır da bilmedikleri şey tüketicilerin hangi durumda nasıl davranış gösterecekleri. Yani işler her zaman onların planladığı gibi gitmez.

Kar yapmak satışla olur. Bunların bu fiyata yapacağı satışla ancak masraflarınızı çıkartırsınız. Burada diyorlar ki "DVD'yi ayrı bluray diski ayrı çıkaracağıma ikisinin toplamından daha yüksek fiyata tek disk çıkarayım daha karlı olsun". Aynı filmin hem DVD'sini hem de bluray diskini niye alayım ? Hem de ikisinin toplamından daha fazla fiyat neden vereyim ? Buna beni zorayan herhangi bir sebep var mı ? Teknoloji mi değişti ? Ha belki de bu filmler tek başına bluray olarak çıkmayacak ama o zaman da filmin buna değmesi lazım.

Ondan sonra korsanı engelleyelim diye uğraşırlar.
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alito 9 yıl
bence çok anlamsız. o kadar para veren adam zaten onu bluray izler dvd yi ne yapsın.
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akkaynak 9 yıl

alito

bence çok anlamsız. o kadar para veren adam zaten onu bluray izler dvd yi ne yapsın.


Evet hemde çok anlamsız bir şey. Örneğin çoğu kişi bu Filmlerin DVD'sine zaten sahiptir büyük ekranlarda çok daha iyi bir görüntü kalitesi için haliyla BluRay almak isteyecektir. Saçma olmuş.
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