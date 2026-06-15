Üniversite kampüsü dev GES'e dönüştü: GTÜ'den 7,8 MW'lık enerji hamlesi

Kampüsün elektrik ihtiyacını yüzde 100 karşılamayı hedeflerken, üretilecek fazla enerjinin ulusal şebekeye aktarılması da planlanıyor. Yıllık 10 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek 100 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlanması hedefleniyor.
12 bin 474 panel, yaklaşık 7,8 MW kurulu güç
Kampüste herhangi bir alanı işgal etmeden, mevcut çatıların üzerine her biri 625 watt gücünde toplam 12 bin 474 adet yüksek verimli güneş paneli kurulacak. Bu da sistemin toplam kurulu gücünü yaklaşık 7,8 megavat (MW) seviyesine taşıyor.
Bu kapasite, Türkiye'deki birçok küçük ölçekli lisanssız güneş enerjisi santralinin üzerinde bir büyüklük anlamına geliyor. GTÜ yalnızca eğitim veren bir alan değil, aynı zamanda ciddi ölçekte elektrik üreten bir enerji tesisine dönüşecek.
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Elektriğimizi binalarımızın çatılarına ve otoparklara koyduğumuz güneş panellerimizden karşılayacağız. Böylece otoparkları da etkin ve verimli hale getiriyoruz. Dolayısıyla devletin bütçesine de çok ciddi katkı sağlanmış olacak. Üniversite de tam anlamıyla kendi enerjisini üreten kampüs haline gelecek.” Dedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: