Üniversite kampüsü dev GES'e dönüştü: GTÜ'den 7,8 MW'lık enerji hamlesi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), kendi elektriğini kendisi üretecek. "Yeşil Kampüs" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında, kampüsteki binaların çatılarına ve otoparklara güneş enerjisi panelleri kurulumu başladı.

Kampüsün elektrik ihtiyacını yüzde 100 karşılamayı hedeflerken, üretilecek fazla enerjinin ulusal şebekeye aktarılması da planlanıyor. Yıllık 10 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek 100 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör

12 bin 474 panel, yaklaşık 7,8 MW kurulu güç

Kampüste herhangi bir alanı işgal etmeden, mevcut çatıların üzerine her biri 625 watt gücünde toplam 12 bin 474 adet yüksek verimli güneş paneli kurulacak. Bu da sistemin toplam kurulu gücünü yaklaşık 7,8 megavat (MW) seviyesine taşıyor.

Dünyanın ilk büyük ölçekli hidrojen motoru hizmete girdi 12 sa. önce eklendi

Bu kapasite, Türkiye'deki birçok küçük ölçekli lisanssız güneş enerjisi santralinin üzerinde bir büyüklük anlamına geliyor. GTÜ yalnızca eğitim veren bir alan değil, aynı zamanda ciddi ölçekte elektrik üreten bir enerji tesisine dönüşecek.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Elektriğimizi binalarımızın çatılarına ve otoparklara koyduğumuz güneş panellerimizden karşılayacağız. Böylece otoparkları da etkin ve verimli hale getiriyoruz. Dolayısıyla devletin bütçesine de çok ciddi katkı sağlanmış olacak. Üniversite de tam anlamıyla kendi enerjisini üreten kampüs haline gelecek.” Dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: