Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Üniversite öğrencilerinin üçte biri AI yüzünden bölüm değiştirmeyi düşünüyor

    Yapay zekânın iş dünyasında dengeleri hızla değiştirmesi, üniversiteleri öğrencilerini de kariyer planlarını yeniden değerlendirmeye itiyor. İşte dikkat çeken araştırmanın sonuçları.

    Üniversite öğrencilerinin üçte biri AI yüzünden bölüm değiştirmeyi düşünüyor Tam Boyutta Gör
    İş dünyasında daha şimdiden etkilerini hissettirmeyi başlayan yapay zekâ devrimi, önümüzdeki yıllarda pek çok sektörde iş imkânlarının hızla ortadan kalkmasına sebep olacak. Personel tarafındaki bu daralma neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Bu durum artık sadece iş dünyasındaki insanları değil, yakın bir gelecekte iş dünyasına atılacak üniversite öğrencilerini de kaygılandırıyor. Nitekim ABD'de yayımlanan yeni bir araştırma, pek çok üniversite öğrencisinin AI yüzünden tercihlerini sorgulamaya başladığını gösteriyor.

    Öğrenciler, Kariyer Planlarını Değiştirmek Zorunda Kalıyor

    CNBC öncülüğünde geçtiğimiz ay ABD'de gerçekleştirilen araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin neredeyse üçte biri (%31), yapay zekâ yüzünden bölümlerini ya da kariyer planlarını değiştirmeyi düşünüyor. Eskiden atılmayı düşündüğü sektörde AI yüzünden iş bulamayacağından endişe duyan öğrenciler, gelecek planlarını buna göre revize etmeyi değerlendiriyor.

    Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 34'ü yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler yüzünden işe girmeyi düşündükleri şirketlerin değiştiğini söylüyor. AI yüzünden farklı yetenekler kazanmaya çalıştıklarını söyleyen öğrencilerin oranı ise yüzde 45.

    Son dönemde farklı araştırma şirketleri ve medya kuruluşları tarafından yayımlanan anketler de aynı sonucu veriyor. Dünyanın dört bir yanında öğrenciler, yapay zekânın iş dünyasındaki etkilerinden kaçabilmek için farklı alanlara yöneliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    katalizör iptali muayeneden geçer mi otomatik broadway continental premiumcontact 6 hyundai yumurta kasa 1.3 watch dogs 2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VIVOBOOK 15
    ASUS VIVOBOOK 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum