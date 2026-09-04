Üniversite öğrencilerinin üçte biri AI yüzünden bölüm değiştirmeyi düşünüyor

Öğrenciler, Kariyer Planlarını Değiştirmek Zorunda Kalıyor
CNBC öncülüğünde geçtiğimiz ay ABD'de gerçekleştirilen araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin neredeyse üçte biri (%31), yapay zekâ yüzünden bölümlerini ya da kariyer planlarını değiştirmeyi düşünüyor. Eskiden atılmayı düşündüğü sektörde AI yüzünden iş bulamayacağından endişe duyan öğrenciler, gelecek planlarını buna göre revize etmeyi değerlendiriyor.
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 34'ü yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler yüzünden işe girmeyi düşündükleri şirketlerin değiştiğini söylüyor. AI yüzünden farklı yetenekler kazanmaya çalıştıklarını söyleyen öğrencilerin oranı ise yüzde 45.
Son dönemde farklı araştırma şirketleri ve medya kuruluşları tarafından yayımlanan anketler de aynı sonucu veriyor. Dünyanın dört bir yanında öğrenciler, yapay zekânın iş dünyasındaki etkilerinden kaçabilmek için farklı alanlara yöneliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: