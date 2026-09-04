Üniversite öğrencilerinin üçte biri AI yüzünden bölüm değiştirmeyi düşünüyor

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Tam Boyutta Gör İş dünyasında daha şimdiden etkilerini hissettirmeyi başlayan yapay zekâ devrimi, önümüzdeki yıllarda pek çok sektörde iş imkânlarının hızla ortadan kalkmasına sebep olacak. Personel tarafındaki bu daralma neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Bu durum artık sadece iş dünyasındaki insanları değil, yakın bir gelecekte iş dünyasına atılacak üniversite öğrencilerini de kaygılandırıyor. Nitekim ABD'de yayımlanan yeni bir araştırma, pek çok üniversite öğrencisinin AI yüzünden tercihlerini sorgulamaya başladığını gösteriyor.

Öğrenciler, Kariyer Planlarını Değiştirmek Zorunda Kalıyor

CNBC öncülüğünde geçtiğimiz ay ABD'de gerçekleştirilen araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin neredeyse üçte biri (%31), yapay zekâ yüzünden bölümlerini ya da kariyer planlarını değiştirmeyi düşünüyor. Eskiden atılmayı düşündüğü sektörde AI yüzünden iş bulamayacağından endişe duyan öğrenciler, gelecek planlarını buna göre revize etmeyi değerlendiriyor.

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 34'ü yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler yüzünden işe girmeyi düşündükleri şirketlerin değiştiğini söylüyor. AI yüzünden farklı yetenekler kazanmaya çalıştıklarını söyleyen öğrencilerin oranı ise yüzde 45.

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Son dönemde farklı araştırma şirketleri ve medya kuruluşları tarafından yayımlanan anketler de aynı sonucu veriyor. Dünyanın dört bir yanında öğrenciler, yapay zekânın iş dünyasındaki etkilerinden kaçabilmek için farklı alanlara yöneliyor.

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Üniversite öğrencileri AI yüzünden bölüm değiştirmeyi düşünüyor

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