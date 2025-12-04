Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti geliyor: Fiyat limiti yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifine göre 26 yaşın altındaki üniversite öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere ve fiyat limiti olmadan ÖTV ve KDV’den tamamen muaf tutulacak.
Mevcut düzenlemede tüm öğrencilere 10 bin TL altındaki cihazlara vergi iadesi uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile üniversite öğrencileri için bu sınır kalkacak. Tüm marka ve modellere vergi muafiyeti uygulanacak.
Kimler yararlanabilecek?
Kanun teklifi TBMM Genel Başkanlığı'na sunuldu. Önümüzdeki günlerde komisyona sevk edilecek. Komisyon'da onaylanması halinde TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Oy çokluğunun sağlanması halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
