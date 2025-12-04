Giriş
    Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti geliyor: Fiyat limiti yok

    Üniversite öğrencilerine herhangi bir fiyat limiti olmadan KDV'siz ve ÖTV'siz telefon, tablet ve bilgisayar imkanı getiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Kimler yararlanabilecek?

    Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti geliyor
    Üniversite öğrencilerine herhangi bir fiyat limiti olmadan telefon, tablet ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti getiren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifinin onaylanması halinde öğrenciler KDV’siz ve ÖTV’siz olarak teknolojik cihaz satın alabilecek.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifine göre 26 yaşın altındaki üniversite öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere ve fiyat limiti olmadan ÖTV ve KDV’den tamamen muaf tutulacak.

    Mevcut düzenlemede tüm öğrencilere 10 bin TL altındaki cihazlara vergi iadesi uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile üniversite öğrencileri için bu sınır kalkacak. Tüm marka ve modellere vergi muafiyeti uygulanacak.

    Kimler yararlanabilecek?

    Kimler yararlanabilecek?
    Vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar imkanından, 26 yaşın altındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri faydalanabilecek. Açık öğretim öğrencileri hariç tutulacak. Satın alınan cihazlara 2 yıl satamama koşulu uygulanacak.

    Kanun teklifi TBMM Genel Başkanlığı’na sunuldu. Önümüzdeki günlerde komisyona sevk edilecek. Komisyon’da onaylanması halinde TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Oy çokluğunun sağlanması halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

