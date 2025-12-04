Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti geliyor: Fiyat limiti yok

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Üniversite öğrencilerine herhangi bir fiyat limiti olmadan telefon, tablet ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti getiren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifinin onaylanması halinde öğrenciler KDV’siz ve ÖTV’siz olarak teknolojik cihaz satın alabilecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifine göre 26 yaşın altındaki üniversite öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere ve fiyat limiti olmadan ÖTV ve KDV’den tamamen muaf tutulacak.

Android 16 QPR2 yayınlandı: İşte öne çıkan yenilikler 20 sa. önce eklendi

Mevcut düzenlemede tüm öğrencilere 10 bin TL altındaki cihazlara vergi iadesi uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile üniversite öğrencileri için bu sınır kalkacak. Tüm marka ve modellere vergi muafiyeti uygulanacak.

Kimler yararlanabilecek?

Tam Boyutta Gör Vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar imkanından, 26 yaşın altındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri faydalanabilecek. Açık öğretim öğrencileri hariç tutulacak. Satın alınan cihazlara 2 yıl satamama koşulu uygulanacak.

Kanun teklifi TBMM Genel Başkanlığı’na sunuldu. Önümüzdeki günlerde komisyona sevk edilecek. Komisyon’da onaylanması halinde TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Oy çokluğunun sağlanması halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: