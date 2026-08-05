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    Üniversite Tercihi Yapmadan Önce İzle - Turknet Anlatıyor!

    Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler neler? Geleceğin meslekleri, iş hayatı ve çok daha fazlasını Turknet'e sorduk. Turknet İK Genel Müdür Yardımcısı Esra Eseroğlu Günay konuğumuz.

    Bu videoda, Turknet İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Esra Eseroğlu Günay ve Turknet stajyeri Ege Sözer ile üniversite tercihlerinden kariyer yolculuğuna, yapay zekanın iş dünyasına etkisinden yeni nesil çalışma modellerine kadar pek çok önemli konuyu ele alıyoruz. Özellikle tercih dönemindeki gençlerin ve kariyerine yeni yön vermek isteyenlerin mutlaka izlemesi gereken bir rehber niteliğinde!

    #turknet #işbirliği #üniversitetercihi 

    Videoda Neler Var?

    00:00 - Giriş
    01:00 - Üniversite Tercihi: Geleceğin Meslekleri mi, İlgi Alanları mı?
    04:00 - Yanlış Bölüm Seçmek Son mu? Kariyerde Esneklik ve Çift Anadal
    08:00 - İş Alımlarında Diploma mı, Yetenek mi Daha Önemli?
    12:00 - Yapay Zeka Hangi Mesleklere Değer Kazandıracak?
    18:00 - Yapay Zeka Destekli CV Hazırlamak Doğru mu?
    20:00 - Magazinsel Soru: Yapay Zeka İş Alımlarını Azaltacak mı?
    23:30 - Önümüzdeki 3 Yılın İK Öncelikleri Neler?
    27:00 - Gençler Neden Sürekli İş Değiştiriyor?
    31:45 - Turknet'te Stajyer Olmak: Ege'nin Deneyimleri
    34:00 - Teknoloji Sektöründe Kadın Lider Olmak
    37:00 - Üniversite Tercihi Yapacaklara Altın Tavsiyeler

    Sizin tercih dönemindeki en büyük endişeniz ne? Kariyerinizde yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? Sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

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