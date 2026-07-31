Ünlü analist Apple'ın yeniden yükselişini AI balonuna bağladı: "Apple çöküşü uzaktan izleyecek"

Yapay zekâ alanında yaşanan patlamaya en başından beri şüpheyle yaklaşan Ed Zitron, bu alandaki abartılı yatırımların ve değerlemelerin piyasalarda bir AI balonu yarattığını uzun süredir savunuyor. Bu yüzden Zitron'a göre Apple'ın bu alana rakipleri kadar büyük yatırımlar yapmaması, şimdi şirketin avantajına işliyor. Zitron, "AI balonu patladığında Apple bir kenarda oturup her şeyin yanıp kül olmasını uzaktan izleyecek." diyor.
Apple Çöküşü Fırsata Çevirebilir
Üstelik Ed Zitron'a göre bu çöküş Apple için bazı cazip fırsatlar da doğurabilir. Ünlü analist, çöküş başladığında Apple'ın devreye girerek bazı "kelepir" satın alımlar yapabileceğini düşünüyor. Eğer Zitron'un bu öngörüsü doğru çıkarsa; Microsoft, Google, Nvidia gibi şirketlerin dev bir çöküş yaşadığı dönemde, Apple elini daha da güçlendirme fırsatı yakalayabilir.
Tabii bu tarz bir finansal çöküşün Apple'ı da tamamen es geçeceğini düşünmek tamamen doğru olmayabilir. Zira daha önce 2008 krizinde ve Dot-com balonunda da görüldüğü üzere bu tarz bir çöküşün yarattığı dalgalar, krize sebep olan sektörün ve ülkenin de çok ötesine uzanan bir yıkıma sebebiyet verebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: