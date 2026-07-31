Ünlü analist Apple'ın yeniden yükselişini AI balonuna bağladı: "Apple çöküşü uzaktan izleyecek"

Tam Boyutta Gör Yatırımcıların yapay zekâya bakışının son haftalarda ne denli değiştiğinin en büyük göstergesi Apple olabilir. Kısa süre öncesine kadar yapay zekâ yarışında geride kaldığı için değer kaybeden Apple, bu hafta ise tam da bu sebepten ötürü zirveye tırmandı. Tarihinde ilk kez 5 trilyon dolar barajını aşan Amerikalı teknoloji devi, böylece Nvidia'yı da yeniden geride bıraktı. Apple hisselerinde yaşanan bu sürpriz tırmanışın tek bir sebebi yok elbette ama başlıca sebebin AI olduğu açıkça görülüyor. Nitekim ünlü analist Ed Zitron da bu hafta kaleme aldığı yazısında buna değindi ve AI balonu endişelerinin Apple'ı yatırımcılar için bir güvenli limana nasıl dönüştürdüğünü detaylandırdı.

Yapay zekâ alanında yaşanan patlamaya en başından beri şüpheyle yaklaşan Ed Zitron, bu alandaki abartılı yatırımların ve değerlemelerin piyasalarda bir AI balonu yarattığını uzun süredir savunuyor. Bu yüzden Zitron'a göre Apple'ın bu alana rakipleri kadar büyük yatırımlar yapmaması, şimdi şirketin avantajına işliyor. Zitron, "AI balonu patladığında Apple bir kenarda oturup her şeyin yanıp kül olmasını uzaktan izleyecek." diyor.

Apple Çöküşü Fırsata Çevirebilir

Üstelik Ed Zitron'a göre bu çöküş Apple için bazı cazip fırsatlar da doğurabilir. Ünlü analist, çöküş başladığında Apple'ın devreye girerek bazı "kelepir" satın alımlar yapabileceğini düşünüyor. Eğer Zitron'un bu öngörüsü doğru çıkarsa; Microsoft, Google, Nvidia gibi şirketlerin dev bir çöküş yaşadığı dönemde, Apple elini daha da güçlendirme fırsatı yakalayabilir.

Yapay zekâ dünyasında bu hafta (27 Temmuz 2026) 3 gün önce eklendi

Tabii bu tarz bir finansal çöküşün Apple'ı da tamamen es geçeceğini düşünmek tamamen doğru olmayabilir. Zira daha önce 2008 krizinde ve Dot-com balonunda da görüldüğü üzere bu tarz bir çöküşün yarattığı dalgalar, krize sebep olan sektörün ve ülkenin de çok ötesine uzanan bir yıkıma sebebiyet verebiliyor.

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Ünlü analist Apple'ın yeniden yükselişini AI balonuna bağladı

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