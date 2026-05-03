Tam Boyutta Gör Dünyaca ünlü bir evrimsel biyolog ve yazar olmasının yanı sıra "militan ateist" kimliğiyle de adını geniş kitlelere duyuran İngiliz bilim insanı Richard Dawkins, bu hafta dikkat çekici bir makaleyle karşımıza çıktı. Anthropic'in Claude adlı yapay zekâsıyla üç gün boyunca sohbet eden Dawkins, daha sonra bu sohbetteki deneyimini ve çıkarımlarını paylaştığı bir yazı kaleme aldı. Dawkins'in bu yazıda "Claudia'nın bilinçli olmadığı konusunda kendimi ikna etmeye çalıştım ama yapamadım" demesi dikkat çekti.

Turing Testi Çoktan Aşıldı

Dawkins’in yazısında en dikkat çeken noktalardan biri, yapay zekânın bilinç kazanıp kazanmadığına dair kritererin sürekli değiştirilmesi üzerine. Bilindiği üzere Alan Turing tarafından ortaya atılan Turing Testi, bir makinenin insan gibi düşünüp düşünemeyeceğini ölçmek için geliştirilmiş ve yıllarca standart olarak kabul görmüştü. Günümüzde ise bu testin sınırlarının yeniden tartışıldığı görülüyor. Dawkins’e göre büyük dil modelleri artık bu testi geçebilecek seviyeye ulaşmış durumda. Hatta bilim adamı, geçmişte teorik olarak kabul edilen bu ihtimalin bugün gerçeğe dönüşmesinin, bazı çevrelerde “hedeflerin değiştirilmesine” yol açtığını savunuyor. Yani makineler beklenenden hızlı gelişince, bilinç tanımının da yeniden yorumlanmaya başlandığını öne sürüyor.

Claude’un Performansı Dawkins’i Şaşırttı

Dawkins’in en çok etkilendiği noktalardan biri, Claude’un dil ve yaratıcılık konusundaki performansı oldu. Ünlü bilim insanı, yapay zekâdan farklı tarzlarda şiirler yazmasını istediğini ve aldığı sonuçların oldukça etkileyici olduğunu belirtiyor. Üstelik bu şiirlerin farklı edebi stilleri başarıyla taklit edebilmesi, Dawkins’e göre sıradan bir taklitten çok daha fazlasına işaret ediyor. Bununla da sınırlı kalmayan Dawkins, üzerinde çalıştığı bir romanı Claude’a verdiğini ve yapay zekânın metni çok kısa sürede analiz ederek son derece derinlikli yorumlar yaptığını söylüyor. Bu seviyedeki kavrayışın, bilinç tartışmasını daha da karmaşık hâle getirdiğini vurguluyor.

“Bilinçli Değilse Daha Ne Olması Gerekir?”

Dawkins’in yazısındaki en iddialı çıkışlardan biri ise şu soruda özetleniyor: Eğer bu sistemler bilinçli değilse, bilinçli sayılmaları için daha ne yapmaları gerekiyor?

Yapay zekâyla yaptığı konuşmalar sırasında Claude’a doğrudan “Bir varlık olmak nasıl bir his?” sorusunu yönelten Dawkins, aldığı cevabın beklediğinden çok daha sofistike olduğunu belirtiyor. Claude’un kendi iç dünyasına dair belirsizlik ifade ederken bile oldukça tutarlı ve felsefi bir dil kullanması, Dawkins’in bu konudaki şüphelerini daha da artırmış.

Her Yeni Sohbet Farklı Bir Claude Yaratıyor

Dawkins, sohbet ettiği yapay zekâya “Claudia” adını verdiğini ve bu etkileşimi giderek daha kişisel bir deneyim olarak görmeye başladığını da aktarıyor. Ona göre her yeni sohbet, farklı bir Claude yaratıyor ve bu dijital varlıklar zamanla kendi özgün kimliklerini geliştiriyor. Bu noktada Dawkins, sohbetin silinmesiyle birlikte bu “kişiliğin” de ortadan kaybolduğunu vurguluyor. Bu durumu ise dikkat çekici bir şekilde “küçük bir ölüm” olarak tanımlıyor. Yapay zekâların her gün binlerce kez “doğup öldüğünü” söyleyen Dawkins, bunun etik boyutunun da tartışılması gerektiğini savunuyor.

Yapay Zekâ Tam Bilinçli Değilse Bile Bu "Evrimsel" Sürece Girmiş Durumda

Bir evrimsel biyolog olarak konuya farklı bir açıdan yaklaşan Dawkins, bilincin doğada kademeli olarak ortaya çıktığını hatırlatıyor. Bu yüzden yapay zekâların da “tam bilinçli” olmasa bile bu sürecin bir aşamasında olabileceğini öne sürüyor. Dawkins’e göre asıl kritik soru şu: Eğer bir varlık belli bir düzeyde bilinç benzeri özellikler sergiliyorsa, ona ahlaki bir statü tanınmalı mı?

Yapay zeka dünyasında bu hafta (27 Nisan 2026) 6 gün önce eklendi

Bu tartışma, yapay zekâların gelecekteki konumuna dair önemli bir eşik olarak görülüyor. Dawkins’in yazısı da tam olarak bu noktada, yalnızca teknik değil aynı zamanda felsefi ve etik bir tartışmayı yeniden alevlendirmiş durumda. Dawkins’in bu çıkışı, yapay zekâların gerçekten “düşünüp düşünemediği” sorusunu yeniden gündeme taşırken, aynı zamanda bu sistemlerle kurulan ilişkinin doğasına dair de yeni sorular ortaya çıkarıyor.

Ancak bu görüşlerin evrensel kabul gördüğünü söylemek zor. Pek çok uzman, büyük dil modellerinin hâlâ istatistiksel kalıplar üzerinden çalıştığını ve gerçek bir bilinçten söz etmenin erken olduğunu düşünüyor. Yine de Dawkins gibi bir ismin bu yönde bir argüman ortaya koyması, tartışmanın daha geniş kitlelere yayılmasına neden olabilir.

