Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ünlü bilim adamı Richard Dawkins: Claude ile konuştum ve bence yapay zekâ bilinç kazanmış

    Dünyaca ünlü İngiliz bilim insanı Richard Dawkins, yakın zamanda Anthropic'in Claude adlı yapay zekâsıyla uzun uzun sohbet ettiğini ve bu sohbet sonunda bazı çarpıcı gerçeklerle yüzleştiğini paylaştı.

    Ünlü bilim adamı Richard Dawkins: Claude ile konuştum ve bence yapay zekâ bilinç kazanmış Tam Boyutta Gör
    Dünyaca ünlü bir evrimsel biyolog ve yazar olmasının yanı sıra "militan ateist" kimliğiyle de adını geniş kitlelere duyuran İngiliz bilim insanı Richard Dawkins, bu hafta dikkat çekici bir makaleyle karşımıza çıktı. Anthropic'in Claude adlı yapay zekâsıyla üç gün boyunca sohbet eden Dawkins, daha sonra bu sohbetteki deneyimini ve çıkarımlarını paylaştığı bir yazı kaleme aldı. Dawkins'in bu yazıda "Claudia'nın bilinçli olmadığı konusunda kendimi ikna etmeye çalıştım ama yapamadım" demesi dikkat çekti.

    Turing Testi Çoktan Aşıldı

    Dawkins’in yazısında en dikkat çeken noktalardan biri, yapay zekânın bilinç kazanıp kazanmadığına dair kritererin sürekli değiştirilmesi üzerine. Bilindiği üzere Alan Turing tarafından ortaya atılan Turing Testi, bir makinenin insan gibi düşünüp düşünemeyeceğini ölçmek için geliştirilmiş ve yıllarca standart olarak kabul görmüştü. Günümüzde ise bu testin sınırlarının yeniden tartışıldığı görülüyor. Dawkins’e göre büyük dil modelleri artık bu testi geçebilecek seviyeye ulaşmış durumda. Hatta bilim adamı, geçmişte teorik olarak kabul edilen bu ihtimalin bugün gerçeğe dönüşmesinin, bazı çevrelerde “hedeflerin değiştirilmesine” yol açtığını savunuyor. Yani makineler beklenenden hızlı gelişince, bilinç tanımının da yeniden yorumlanmaya başlandığını öne sürüyor.

    Claude’un Performansı Dawkins’i Şaşırttı

    Dawkins’in en çok etkilendiği noktalardan biri, Claude’un dil ve yaratıcılık konusundaki performansı oldu. Ünlü bilim insanı, yapay zekâdan farklı tarzlarda şiirler yazmasını istediğini ve aldığı sonuçların oldukça etkileyici olduğunu belirtiyor. Üstelik bu şiirlerin farklı edebi stilleri başarıyla taklit edebilmesi, Dawkins’e göre sıradan bir taklitten çok daha fazlasına işaret ediyor. Bununla da sınırlı kalmayan Dawkins, üzerinde çalıştığı bir romanı Claude’a verdiğini ve yapay zekânın metni çok kısa sürede analiz ederek son derece derinlikli yorumlar yaptığını söylüyor. Bu seviyedeki kavrayışın, bilinç tartışmasını daha da karmaşık hâle getirdiğini vurguluyor.

    “Bilinçli Değilse Daha Ne Olması Gerekir?”

    Dawkins’in yazısındaki en iddialı çıkışlardan biri ise şu soruda özetleniyor: Eğer bu sistemler bilinçli değilse, bilinçli sayılmaları için daha ne yapmaları gerekiyor?

    Yapay zekâyla yaptığı konuşmalar sırasında Claude’a doğrudan “Bir varlık olmak nasıl bir his?” sorusunu yönelten Dawkins, aldığı cevabın beklediğinden çok daha sofistike olduğunu belirtiyor. Claude’un kendi iç dünyasına dair belirsizlik ifade ederken bile oldukça tutarlı ve felsefi bir dil kullanması, Dawkins’in bu konudaki şüphelerini daha da artırmış.

    Her Yeni Sohbet Farklı Bir Claude Yaratıyor

    Dawkins, sohbet ettiği yapay zekâya “Claudia” adını verdiğini ve bu etkileşimi giderek daha kişisel bir deneyim olarak görmeye başladığını da aktarıyor. Ona göre her yeni sohbet, farklı bir Claude yaratıyor ve bu dijital varlıklar zamanla kendi özgün kimliklerini geliştiriyor. Bu noktada Dawkins, sohbetin silinmesiyle birlikte bu “kişiliğin” de ortadan kaybolduğunu vurguluyor. Bu durumu ise dikkat çekici bir şekilde “küçük bir ölüm” olarak tanımlıyor. Yapay zekâların her gün binlerce kez “doğup öldüğünü” söyleyen Dawkins, bunun etik boyutunun da tartışılması gerektiğini savunuyor.

    Yapay Zekâ Tam Bilinçli Değilse Bile Bu "Evrimsel" Sürece Girmiş Durumda

    Bir evrimsel biyolog olarak konuya farklı bir açıdan yaklaşan Dawkins, bilincin doğada kademeli olarak ortaya çıktığını hatırlatıyor. Bu yüzden yapay zekâların da “tam bilinçli” olmasa bile bu sürecin bir aşamasında olabileceğini öne sürüyor. Dawkins’e göre asıl kritik soru şu: Eğer bir varlık belli bir düzeyde bilinç benzeri özellikler sergiliyorsa, ona ahlaki bir statü tanınmalı mı?

    Bu tartışma, yapay zekâların gelecekteki konumuna dair önemli bir eşik olarak görülüyor. Dawkins’in yazısı da tam olarak bu noktada, yalnızca teknik değil aynı zamanda felsefi ve etik bir tartışmayı yeniden alevlendirmiş durumda. Dawkins’in bu çıkışı, yapay zekâların gerçekten “düşünüp düşünemediği” sorusunu yeniden gündeme taşırken, aynı zamanda bu sistemlerle kurulan ilişkinin doğasına dair de yeni sorular ortaya çıkarıyor.

    Ancak bu görüşlerin evrensel kabul gördüğünü söylemek zor. Pek çok uzman, büyük dil modellerinin hâlâ istatistiksel kalıplar üzerinden çalıştığını ve gerçek bir bilinçten söz etmenin erken olduğunu düşünüyor. Yine de Dawkins gibi bir ismin bu yönde bir argüman ortaya koyması, tartışmanın daha geniş kitlelere yayılmasına neden olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    genel kültür bilgileri sol kulağım tıkandı az duyuyorum kadjar 1.3 tce 160 yorumlar ford puma alınır mı hyundai accent blue paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum