Ünlü gazeteci, GTA 6'ya dair son duyumlarını paylaştı: Bir erteleme daha gelebilir

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında olup bitenler konusunda en güvenilir kaynaklardan biri olan ünlü gazeteci Jason Schreier, bu hafta katıldığı bir podcast'te GTA 6'ya dair son duyumlarını paylaştı. Schreier'ın açıklamaları, Rockstar Games'in yeni oyununu bir kez daha ertelemesinin pekâlâ mümkün olduğunu gösteriyor.

GTA 6'nın Hikâyesi Henüz Son Hâlini Almış Değil

Çünkü Jason Schreier'ın aldığı bilgilere göre GTA 6'nın hikâye modu hâlâ tamamlanmış değil. Schreier, yaratıcı ekibin hâlâ bazı görevler ve sahneler üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve oyunun son kurgusunun henüz tamamlanmadığını söylüyor. Bu da oyunun bir kez daha ertelenme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Çünkü Rockstar Games'in artık bu aşamayı geride bıraktığı ve oyunu kusursuz hâle getirmek için son rutuşları yaptığı düşünülüyordu. Ama Schreier'ın açıklamaları, durumun böyle olmadığını gösteriyor.

Schreier'a göre Rockstar Games, GTA 6 gibi beklentileri bu kadar yukarı çeken bir oyunu tam hazır hâle getirmeden kesinlikle çıkarmayacaktır. Yani Cyberpunk 2077'de olduğu gibi hatalarla dolu bir oyun çıkarıp sonradan toparlamak gibi bir seçenek kesinlikle söz konusu değil. Schreier'a göre stüdyo bunun yerine oyunu tekrar tekrar ertelemeyi tercih edecektir.

Tabii bu oyunun kesin olarak erteleneceği anlamına gelmiyor. Hatta Schreier, son açıklanan 19 Kasım 2026 tarihine, daha önce açıklanan tarihlerden çok daha fazla güvendiğini söylüyor. Diğer yandan Schreier'a göre olası bir erteleme durumunda, çıkış tarihi o kadar da ileri alınmayacaktır. Çünkü Rockstar Games, mecbur kalmadığı sürece oyunu Mart 2027'nin sonrasına bırakmak istemiyor. Çünkü Mart 2027 sonrası çıkması oyunu bir sonraki mali yıla itecektir ki bu da Rockstar Games yatırımcıları için iyi olmayabilir.

Rockstar'ın sahibi olan Take-Two, 3 Şubat'ta yatırımcılarıyla bir araya geleceği bir konferans düzenleyecek. Bu etkinliğin GTA 6 için de önemli duyurulara ve paylaşımlara sahne olabileceği düşünülüyor. O yüzden çıkış tarihine dair yeni haberleri de bu etkinlikte duyabiliriz.

