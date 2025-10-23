Ünlü isimleri bir araya getiren aksiyon filmi Crime 101'in ilk fragmanı yayınlandı

Crime 101'in oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Ayrıca onlara Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins gibi son dönemde yıldızı parlayan isimler de eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise Bart Layton (American Animals) oturuyor.
Crime 101, Ünlü Soygun Filmi Heat'e Benzetiliyor
Crime 101, Los Angeles’ın ikonik 101 otoyolu boyunca gerçekleşen yüksek riskli soygunları konu alıyor. Chris Hemsworth, bu soygunları gerçekleştiren zeki ve deneyimli mücevher hırsızını canlandırıyor. Mark Ruffalo ise bu suçları çözmeye çalışan azimli bir dedektifi oynuyor.
ABD'de 13 Şubat'ta gösterime girecek olan Crime 101'in Türkiye vizyon tarihi henüz belirlenmedi.