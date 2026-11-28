Yapay Zeka Özeti:
- Yapay zekâ teknolojileri sinema dünyasında dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Leon ve Beşinci Element gibi efsanevi yapımlarla tanınan ünlü Fransız yönetmen Luc Besson, yeni projesi Furious Five isimli animasyon filmini duyurdu. Besson, bu merakla beklenen projeyi hazırlarken gelişmiş üretken yapay zekâ aracı Seedance 2.0'dan yararlandığını açıkladı. Filmin 2027 yılının ortalarında vizyona girmesi bekleniyor.
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Luc Besson, Yapay Zekâ ile Bir Animasyon Film Hazırlıyor
Leon, Beşinci Element, Lucy gibi filmlerin yönetmeni olarak tanıdığımız Fransız yönetmen Luc Besson, Furious Five adını taşıyan yeni bir animasyon film hazırladığını duyurdu. İşin ilginci, Besson bu filmi yapay zekâ ile yapıyor. Başarılı yönetmen, yeni filmini yapmak için popüler yapay zekâ aracı Seedance 2.0'yi kullandığını açıkladı.
Furious Five hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak filmin 2027'de çıkacağı söyleniyor. Yönetmenin yeni projesini duyurduğu Torino Film Festivali'ndeki basın mensuplarına, filmin 2027'nin ortalarında vizyona gireceği belirtilmiş. Ancak şimdilik bunun ötesinde resmi bir açıklama yapılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli