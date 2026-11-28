Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekâ teknolojileri sinema dünyasında dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Leon ve Beşinci Element gibi efsanevi yapımlarla tanınan ünlü Fransız yönetmen Luc Besson, yeni projesi Furious Five isimli animasyon filmini duyurdu. Besson, bu merakla beklenen projeyi hazırlarken gelişmiş üretken yapay zekâ aracı Seedance 2.0'dan yararlandığını açıkladı. Filmin 2027 yılının ortalarında vizyona girmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Her geçen gün biraz daha gelişen üretken yapay zekâlar, bugün artık film kalitesinde içerikler üretmek için de kullanılıyor. Öyle ki artık bazı Hollywood yönetmenleri bile yeni projelerini hayata geçirmek için bu araçlara başvuruyor. Yapay zekâ ile film yapma furyasına katılan bu yönetmenlere artık Luc Besson'u da ekleyebiliriz.

Luc Besson, Yapay Zekâ ile Bir Animasyon Film Hazırlıyor

Leon, Beşinci Element, Lucy gibi filmlerin yönetmeni olarak tanıdığımız Fransız yönetmen Luc Besson, Furious Five adını taşıyan yeni bir animasyon film hazırladığını duyurdu. İşin ilginci, Besson bu filmi yapay zekâ ile yapıyor. Başarılı yönetmen, yeni filmini yapmak için popüler yapay zekâ aracı Seedance 2.0'yi kullandığını açıkladı.

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Furious Five hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak filmin 2027'de çıkacağı söyleniyor. Yönetmenin yeni projesini duyurduğu Torino Film Festivali'ndeki basın mensuplarına, filmin 2027'nin ortalarında vizyona gireceği belirtilmiş. Ancak şimdilik bunun ötesinde resmi bir açıklama yapılmadı.

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Ünlü yönetmen, yapay zeka aracı Seedance 2.0 ile film hazırlıyor

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