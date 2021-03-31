Unreal Engine 4’lü gerçek FPS deneyimi: Sabotaj

Tam Boyutta Gör

HES Games tarafından geliştirilen Sabotaj, Türkiye’nin ilk ve tek Türk yapımı P2W olmayan ücretsiz FPS oyunu olarak kitlesini genişletmeye devam ediyor. Sunduğu oyun içi deneyimle sadece Türkiye için değil aynı zamanda global pazar için de önemli bir potansiyele sahip Sabotaj, Unreal Engine 4 ile geliştirilen nadir Türk yapımlarından olmasıyla dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir

Monster Hunter Rise sadece üç günde 4 milyon kopya sattı

Sabotaj: Her detayı ile Türk işi FPS

Ülkesi için savaşan Türk askerlerinin oluşturduğu Force güçlerinin farklı ülkelerden ajanların oluşturduğu Tactic ekibine karşı mücadelesini sahneleyen Sabotaj, tüm bu dinamiklerle Türk oyuncuların gönüllerinde taht kurmayı başarıyor. Sadece takımların Türk askerlerden oluşması ile değil aralarında Türkiye’nin turistik mekanlarının da yer aldığı 8 farklı haritayla da Sabotaj, etkileyici bir atmosfer sunmayı başarıyor. Bu haritalar arasında Agora, Galata, Kervansaray, Fort Boyard, Liman, Hangar, Ofis ve Kalekol yer alıyor.

En ufak detayına kadar Türk mühendisler tarafından yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen Sabotaj, klan maçları ve bireysel etkinliklerle heyecanı her daim zirvede tutuyor.

Silah kiralama ya da satın alma gibi rakiplerin kolayca avantaj sağlayabileceği, yeteneği ve rekabeti ikinci plana iten P2W öğelerinin yer almadığı Sabotaj ile HES Games, tüm oyuncuların eşit koşullarda rekabet edebilmesini önemsiyor.

Sabotaja ulaşmak ve oynamaya başlamak için Sabotaj Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

Sabotaj hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmek için oyunun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.