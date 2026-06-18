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    Oyunlar artık yapay zekayla yapılacak: Unreal Engine 6’dan ilk detaylar

    Unreal Engine 6 ile üretken yapay zeka oyun geliştirme sürecinin merkezine taşınıyor. Claude ve Gemini desteğiyle içerik üretimi, test ve optimizasyon süreçleri büyük ölçüde otomatikleşecek.

    Unreal Engine 6’dan ilk detaylar: Oyunlarda AI devrimi Tam Boyutta Gör

    Epic Games, Unreal Engine'in geleceğinde üretken yapay zekayı merkezi bir konuma yerleştiriyor. Şirket, Unreal Engine 6 ile geliştiricilerin Claude ve Gemini gibi yapay zeka modellerini doğrudan oyun geliştirme süreçlerine entegre edebilmesini sağlayacak. Şirket Unreal Engine 6’yı ilk kez Rocket League ile göstermişti ancak yeni oyun motoruna dair ilk detaylar şimdi paylaşıldı.

    Oyun üretimine AI dokunuşu

    Epic Games, Unreal Fest kapsamında düzenlediği State of Unreal etkinliğinde hem Unreal Engine 6 (UE6) hakkında ilk resmi ayrıntıları paylaştı hem de Unreal Engine 5.8 sürümünü kullanıma sundu. Yeni sürümle birlikte geliştiricilere deneysel aşamadaki Model Context Protocol (MCP) eklentisi sunuluyor.

    Bu eklenti sayesinde Anthropic'in Claude'u ve Google Gemini gibi üretken yapay zeka modelleri Unreal Engine'e bağlanabilecek. Epic, bugün deneysel olarak sunulan bu altyapıyı gelecekte Unreal Engine 6'nın temel bileşenlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

    Unreal Engine 6’dan ilk detaylar: Oyunlarda AI devrimi Tam Boyutta Gör
    Epic Games, yapay zekayı bir üretkenlik aracı olarak görüyor. Şirketin hedefi ise UE6 ile içerik üretimindeki tekrarlayan işleri büyük ölçüde azaltarak geliştiricilere daha fazla deneme yapma ve projelerini daha hızlı iyileştirme imkanı sunmak.

    Epic ayrıca geliştiricilerin kendi tercih ettikleri yapay zeka modellerini kullanabilecekleri araçlar ve iş akışları sunacağını belirtiyor. Bu sistemler, şirketin kendi geliştirme süreçleri ile Unreal Editor for Fortnite (UEFN) üzerinde test edilerek olgunlaştırılacak.

    Yapay zeka sahne kuracak, şehir tasarlayacak

    Etkinlikte yapılan demoda Claude Code, Unreal Engine'e bağlanarak varlık kütüphanesindeki nesneleri otomatik şekilde sanal bir oturma odasına yerleştirdi. Geliştiriciler ise isterlerse bu nesnelerin konumlarını editör üzerinden manuel olarak değiştirebiliyor.

    Bir başka gösterimde ise Claude Code'un park gibi yeni öğeler eklendikçe otomatik olarak yeniden düzenlenebilen bir şehir oluşturduğu sergilendi. Öte yandan AI sadece nesneleri yerleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ışıklandırma, atmosfer ve çevresel koşulları da gerçek dünyadaki örneklere uyacak şekilde ayarlayabiliyor.

    Epic'in yayımladığı Unreal Engine 5.8 tanıtım videosuna göre MCP eklentisi asset oluşturma, test süreçleri ve optimizasyon gibi işlemleri otomatikleştirebiliyor. Ayrıca Blueprints, Assets, Levels, Materials ve Meshes gibi Unreal Engine'in temel sistemlerine erişim sağlayabiliyor.

    Film ve medya projelerinde ise gelecekte stil kareleri oluşturma, görüntüleri yeniden yorumlama, video üretme ve sahne verilerini görüntü üretim modellerine aktarma gibi iş akışlarının desteklenmesi planlanıyor.

    UE6, UE5 ve UEFN’i çatı altında topluyo

    Unreal Engine 6’dan ilk detaylar: Oyunlarda AI devrimi Tam Boyutta Gör
    Epic Games, Unreal Fest'te duyurduğu bir diğer önemli değişiklikle Unreal Engine 5 ile Unreal Editor for Fortnite'ın (UEFN) Unreal Engine 6 altında tek bir platformda birleşeceğini açıkladı.

    Şirket ayrıca Fortnite karakter kostümlerinin (skin) diğer UE6 oyunlarına aktarılması ve geliştiricilerin kendi oyunlarındaki skin'leri Fortnite'a taşıyabilmesi üzerinde de çalışıyor. Şirketin hedefi, geliştiricilerin tek bir proje oluşturarak bunu PC, konsol, mobil platformlar ve Fortnite ekosistemi dahil tüm UE6 tabanlı platformlara taşıyabilmesini sağlamak.

    Epic'in takvimine göre Unreal Engine 6'nın erken erişim sürümü 2027 yılının sonlarına doğru yayımlanacak. Tam sürümün ise bunun 12 ila 18 ay sonrasında kullanıma sunulması planlanıyor. Yani 2029 yılı içinde UE6 çıkacak.

    Yeni programlama dili Verse

    Unreal Engine 6’dan ilk detaylar: Oyunlarda AI devrimi Tam Boyutta Gör
    UE6'nın temelini ise Verse adlı yeni programlama dili oluşturuyor. Epic, Verse'i özellikle kalıcı ve büyük ölçekli çevrim içi oyun dünyaları için tasarladı. Verse'in işlem sistemi, gerektiğinde yapılan işlemleri geri alıp yeniden simüle edebiliyor. Epic, bu yapıyı gelecekte çok sayıda sunucuya dağıtarak geliştiricilerin karmaşık dağıtık sistemlerle uğraşmadan, tek bir bilgisayar için kod yazıyormuş gibi oyun geliştirebilmesini amaçlıyor.

    Epic'in duyurduğu bir diğer önemli yenilik ise Scene Graph oldu. Verse üzerine sıfırdan geliştirilen bu yeni oyun geliştirme çatısı, farklı projelerde yeniden kullanılabilen bileşenler oluşturmayı kolaylaştıracak.

    Şirket, Scene Graph'un yalnızca eski oyun mantığı sistemlerinin yerini alan bir katman olmadığını, Unreal Engine 6'nın temel mimarisinin önemli parçalarından biri olacağını belirtiyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2196807/epic-games-details-how-its-embracing-gen-ai-in-unreal-engine/ https://www.unrealengine.com/news/the-road-to-ue-6
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    H
    hasandemirrr 7 saat önce

    çok güzel

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