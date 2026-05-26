    Unreal Engine 6 ilk kez görücüye çıktı: Rocket League ile gösterildi

    Epic Games, Unreal Engine 6’yı ilk kez Rocket League üzerinden gösterdi. Yeni motor gelişmiş ışın izleme, çoklu iş parçacığı desteği ve daha yüksek performans vadediyor.

    Epic Games, uzun süredir merakla beklenen Unreal Engine 6 için ilk resmi gösterimi gerçekleştirdi. Sürpriz duyuru Rocket League Championship Series 2026 Paris Major etkinliği sırasında yayınlanan kısa bir tanıtım videosuyla yapıldı. Gösterimde, yıllardır Unreal Engine 3 altyapısını kullanan Rocket League’in yeni nesil Unreal Engine 6 teknolojisine geçeceği doğrulandı. Yeni motorun 2028'de tam çıkış yapması bekleniyor.

    Paylaşılan görüntüler teknik detaylar açısından oldukça sınırlı. Yine de tanıtım videosunda yüksek kaliteli gerçek zamanlı ışın izleme efektleri, geliştirilmiş yansımalar, daha detaylı araç kaplamaları ve sinematik kamera geçişleri dikkat çekti.

    Rocket League’in halen Unreal Engine 3 üzerinde çalışıyor olması, bu geçişi sektör açısından oldukça önemli hale getiriyor. Unreal Engine 3, Xbox 360 döneminin en yaygın kullanılan oyun motorlarından biriydi ve günümüz standartlarına göre artık oldukça eski kabul ediliyor. Bu nedenle Unreal Engine 6’ya geçiş basit bir görsel güncelleme olmayacak çünkü oyunun teknik temelleri de tamamen yenilenecek.

    Şimdilik bunun doğrudan bir grafik güncellemesi mi, yeniden yayınlanmış bir sürüm mü yoksa tam anlamıyla bir devam oyunu mu olacağı netleşmiş değil. Epic Games’in geçmişte Fortnite’ı Unreal Engine 4’ten Unreal Engine 5’e geçirirken ayrı bir oyun çıkarmadan doğrudan altyapı yükseltmesi yapmış olması Rocket League için de benzer bir yaklaşımın tercih edilebileceğini düşündürüyor.

    Unreal Engine 6 performans sorunlarını çözebilir

    Unreal Engine 6 ile ilgili daha önce ortaya çıkan teknik bilgiler arasında en dikkat çekici yeniliklerden biri, motorun nihayet tam anlamıyla çoklu çekirdek/iş parçacığı desteğine geçecek olmasıydı. Önceki Unreal Engine sürümleri ağırlıklı olarak tek çekirdek odaklı hesaplamalara dayanıyordu. Bu durum özellikle CPU darboğazı yaşayan modern PC sistemlerinde ciddi performans problemlerine neden oluyordu.

    Yeni mimarinin, özellikle gerçek zamanlı ışın izleme gibi işlemciyi yoğun kullanan teknolojilerde büyük avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Epic Games’in hedefinin Unreal Engine 5 seviyesindeki görsel kaliteyi daha yüksek performansla sunabilmek olduğu düşünülüyor. Bu gelişme özellikle PC oyuncuları için kritik önem taşıyor çünkü Unreal Engine 5 son yıllarda optimizasyon problemleri nedeniyle yoğun eleştiri almıştı.

    Unreal Engine 6 ile birlikte Epic Games’in yeni nesil programlama dili olan Verse de daha geniş kullanım alanına kavuşacak. Şu anda yalnızca Unreal Editor for Fortnite içinde kullanılabilen Verse’un özellikle bağımsız geliştiriciler için oyun geliştirme sürecini daha erişilebilir hale getirmesi bekleniyor.

    Unreal Engine denince akla ilk olarak oyun sektörü gelse de film ve görsel efekt endüstrisinde de yaygın şekilde kullanılıyor. Disney gibi dev şirketlerin CGI prodüksiyonlarında Epic teknolojilerinden yararlandığı biliniyor.

