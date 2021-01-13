Üretimde dijital dönüşüm mucizesi

Dijital teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte üretim sektöründeki firmalar rekabet ortamında fark yaratabilmek için dijital dönüşüm çözümlerine başvuruyor. Dijitalleşme üretim sektörü için süreçlerin iyileştirilmesinde dijital bilgilerin uygulanmasıyla 90’lı yıllarda başladı. Günümüzde uygulamanın kapsamı genişledi ve Endüstri 4.0 teknolojileri üretimde dijital dönüşüm kavramını sektörün odak noktasına yerleştirdi.

Üretim sektöründe başarı elde etmek daha hızlı ve az maliyetli üretim yapmayı gerektiriyor. İşte tam da bu noktada dijital dönüşümü tetikleyen Endüstri 4.0 teknolojileri devreye giriyor ve dijital üretim önem kazanıyor.

Endüstri 4.0 ile gelen teknolojiler

Endüstri 4.0, Dördüncü Sanayi Devrimi olarak da anılıyor. Endüstri 4.0’ın devrim olarak ifade edilmesi birkaç farklı teknolojiyi birden sağlayabilmesinden kaynaklanıyor. İlk defa 2011’de Hannover Fuarı’nda belirtilen Endüstri 4.0, geleneksel fabrikaları akıllı fabrikalara dönüştürüyor. İnternetin endüstriyel organizasyonlara girmesiyle ortaya çıkan Endüstri 4.0 endüstriyel şirketlerin iş süreçlerinde, köklü değişikliklere işaret ediyor.

Bilişim dünyası ile endüstriyi bir araya getiren Endüstri 4.0; 3D yazıcı, nesnelerin interneti (IoT), akıllı fabrika, otonom sistemler, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, büyük veri ve biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi teknolojiyle daha hızlı, daha güvenilir ve daha sağlam ürünler üretmeye olanak tanıyor.

Otomasyon sistemleriyle donatılmış akıllı fabrikaların mihenk taşını oluşturduğu Endüstri 4.0, anlık izlenebilir olması ve raporlara anında ulaşılabilmeyi sağlamasıyla şeffaf bir üretim ortamı oluşturuyor. Böylece üretimin her aşaması kontrol altında tutuluyor. Endüstri 4.0, az maliyetle düşük enerji harcayarak verimliliği kaliteyi artırmayı amaçlıyor. İşçi temelli hataların ortadan kaldırıldığı çevre dostu bu mühendislik alanı, yeni hizmet ve iş modelleri geliştiriyor.

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Fabrikalar, tedarik zincirleri ve mağazalar gibi pek çok alanda Endüstri 4.0 kullanımı yaygınlaşıyor. Endüstri 4.0’ın endüstriyel girişimlerin daha verimli ve üretken olmalarını sağlama potansiyeli bulunuyor. Türkiye’de Endüstri 4.0 otomotiv sektöründe kullanılıyor. Dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri olan Türkiye, Endüstri 4.0 gerçeğini hem devlet politikası hem şirket politikası olarak benimseyebiliyor. Endüstri 4.0 alanında rüştünü ispatlamış firmalar Türkiye’nin endüstri 4.0 alanında ilerlemesine olanak tanıyor. Türkiye, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde, Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmayı hedefliyor.

Dijital üretim ile gelen avantajlar

Üretimde dijital dönüşüm ile ortaya çıkan dijital üretim, üretim operasyonlarına fayda sağlamak için dijital teknolojilerden yararlanmayı ifade ediyor. İmalat hizmetinde, tedarik zincirinin yönetilmesinde bilgisayar sistemlerinin kullanılması kar, rekabet avantajı ve yüksek verimlilikle sonuçlanıyor.

Süreçleri yönetmede entegre bir yaklaşım oluşturan dijital üretim, gerçek zamanlı veri analiz metotları kullanarak verimliliği artırıyor. Temelinde Endüstri 4.0’ın mihenk taşı akıllı fabrikaları, tedarik zinciri yönetim sistemi ve ürün yaşam döngüsünden oluşan dijital üretim, departmanlar arası karmaşık üretim süreçlerini bir araya getiriyor. Dijital üretim ile bulut tabanlı araçlar tedarikçilerin verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyor.

Dijital üretimin; veri alışverişinin otomatikleşmesiyle verimin artması, insan hatasından kaynaklanan işlemleri önleyerek ek maliyet oluşmasını önlemesi, hızlı inovasyon ve üretim ve bakım maliyetlerinin azalması gibi avantajları bulunuyor. Bir dijital üretim teknolojisi kullanmaya başlamadan önce üretim sorunlarının ve hedeflerin belirlenmesi gerekiyor. Üretimde dijitalleşme için vizyon sahibi bir liderin yöneticiliği de önem taşıyor.

Akıllı üretim için ortam yaratan Endüstri 4.0 eski tip patronlar ile yeni nesil lider yöneticiler arasındaki farkı da ortaya koyuyor. Entegre üretim trendi geleceği şekillendirecek gibi görünüyor. Trendi kaçırmamak ve üretimde verimliliği sağlayabilmek için Logo Yazılım’ın üretim sektörüne yönelik dijital dönüşüm çözümlerini kullanabilirsiniz.

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