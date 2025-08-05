Ürün bir his meselesidir: Teknik özelliklerden öte, kullanıcıyla kurulan duygusal bağdır asıl olan

Bugün tüketici yalnızca bir cihaz, bir kutu ya da bir çözüm satın almıyor. O ürünü "kullanırken nasıl hissettiğine" para ödüyor. Eğer bir ürün, kullanıcıya kendini özel hissettirebiliyorsa; bu, yalnızca ürünün kendisiyle değil, ürünün arkasında yatan fikrin ve sunumun bütünlüğüyle ilgilidir.
Fiyat/performans ürünlerinde premium algısı mümkün mü?
Kesinlikle evet. Bir ürünün fiyat/performans kategorisinde yer alması, onun “ucuz” ya da “sıradan” olacağı anlamına gelmez. Tam tersine, başından sonuna kadar doğru projelendirilmiş bir ürün, uygun fiyatla sunulsa dahi kullanıcıda “premium” bir algı yaratabilir. Bu, markanın ne sunduğundan çok, nasıl sunduğuyla ilgilidir.
Minimalist ama şık bir kutu, iyi düşünülmüş bir açılış deneyimi, içine iliştirilen birkaç samimi satır yazı ya da tasarımıyla kullanıcıya "Bu sadece bir ürün değil, senin için özel hazırlandı." duygusunu veren detaylar... İşte o zaman kullanıcı, fiyatından bağımsız olarak ürünü "farklı" olarak algılar.
Ambalaj: İlk temas noktası, ilk etki
İyi bir ürün, ambalajından itibaren başlar. Kutunun tasarımı, açılış deneyimi, dokusu, kokusu... Bunların hepsi, ürünü hissetmenin ilk adımlarıdır. Pek çok kişi, bir ürünü açarken yaşadığı "wow" etkisini yıllar sonra bile hatırlar.
Bu, sadece görsellikle ilgili bir mesele değildir. Bu etki, ürünün arkasında yatan düşüncenin, detaylara gösterilen özenin bir sonucudur. Çünkü kullanıcı, ilk temasta kendisine nasıl davranıldığını hisseder. İşte burada marka ile kullanıcı arasında duygusal bir bağ kurulmaya başlanır.
Özel olan ürün değil, ürünün hazırlanış biçimidir
En büyük yanılgılardan biri, ürünün kendisinin kullanıcıyı özel hissettirmesi gerektiğini düşünmektir. Oysa gerçek şu ki, ürünün hazırlanışında kullanılan fikirler, gösterilen özen ve yaratılan deneyim, kullanıcıya kendisini özel hissettiren unsurlardır.
Yani mesele, “özel bir ürün sunmak” değil, “müşteri için özel hissettirecek bir deneyim
tasarlamak”tır.
Bu farkı anlayabilen markalar, sadece ürün değil, bağlılık yaratır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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