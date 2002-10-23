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Usb 2.0 ve Firewire Performans testi

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
107
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil sabitdisk pazarı gittikçe büyüyen bir hızla genişliyor. Bunun en büyük nedeni düşen sabit disk fiyatları. Çünkü bildiğimiz 3,5" lik sabit diskler harici usb 2.0 veya firewire ara yüzlü kutularda kullanılan en popüler disk serisi. Fakat harici disk denilince ilk çıkan usb diskler yüzünden performans olarak bu disklerin daha şimdiden kötü bir ünleri var. Yinede harici diskler artık ata bağlantılara göre 62.5% gibi bir performans gösterebiliyorlar buda yaklaşık saniyede 15 mb yazma, 27 Mb okuma gibi değerler ediyor.

Xbitlabs'ın yaptığı testte aynı disk üç farklı platformda kullanılarak testler yapılmış bu platformalar dahili ata-100, harici Usb 2.0 ve Firewire. Sonuçlarda Firewire, Usb 2.0'ı hep yenmiş. Yarattığı fark ise gerçek dünya testlerinde bazen 50%'lere kadar vurmuş. Yani Usb 2.0 her ne kadar kağıt üzerinde Firewire'a gçre 80 Mbit'lik bir veriyolu farkı atsada gerçekte hep daha geride (Usb 2.0 480 Mbit, Firewire 400 Mbit). Tabii Usb 2.0'ın en büyük avantajı geriye dönük olarak Usb 1.1 destekli tüm cihazlarda çalışabilmesi bu yüzden Usb 2.0 her ne kadar yıllar öncesinin bir standartına yenilsede geleceğin standartı olacağı kesin.


http://www.xbitlabs.com/storage/usb20-fw/ Yorum Yaz
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