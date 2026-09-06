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    USB-C ile şarj edilebilen lityum iyon kalem piller tanıtıldı

    Verbatim, yeni nesil şarj edilebilir kalem pil serisini tanıttı. AA, AAA ve 9V versiyonlarının yer aldığı seri, klasik NiMH şarj edilebilir pillerden farklı olarak lityum-iyon hücreleri kullanıyor.

    USB-C ile şarj edilebilen lityum iyon kalem piller tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Verbatim, IFA kapsamında yeni nesil şarj edilebilir kalem pil serisini tanıttı. AA ve AAA seçeneklerinin yanı sıra 9V modelinin de yer aldığı seri, klasik NiMH şarj edilebilir pillerden farklı olarak lityum-iyon hücreleri kullanıyor.

    Voltaj dönüştürücü sayesinde klasik kalem pillerle aynı voltajı sunuyor

    Pillerde yer alan voltaj dönüştürücüleri sayesinde standart pil yuvalarıyla uyumluluk korunuyor. Yeni AA ve AAA piller, geleneksel alkalin pillerle aynı şekilde 1,5V, 9V modeli ise 9V çıkış sunuyor. Bu özellik, genellikle 1,2V seviyesinde çalışan NiMH şarj edilebilir pillere kıyasla önemli bir avantaj sağlayabilir. Özellikle bazı cihazlar, daha düşük voltaj nedeniyle kalan pil kapasitesini doğru şekilde tahmin edemeyebiliyor.

    Bununla birlikte Verbatim, pillerin kullanım sırasında nasıl bir deşarj eğrisi sunduğu konusunda bir açıklamada bulunmadı. Şirketin standında verilen bilgilere göre pillerin Nitecore NH2400'de olduğu gibi gerçek bir deşarj eğrisini taklit edip etmediği veya voltajı belirli bir seviyede sabit tutup tutmadığı henüz bilinmiyor. Sabit voltaj kullanılması durumunda piller, cihazlara kalan enerji hakkında yeterli uyarı vermeden aniden çalışmayı durdurabilir.

    Serinin öne çıkan özelliklerinden biri ise USB-C üzerinden şarj edilebilmesi. Böylece kullanıcıların ayrı bir şarj cihazı taşımasına gerek kalmıyor. AA ve AAA modelleriyle birlikte verilen çoklu bağlantı kablosu da farklı pilleri şarj etmek için gereken kablo sayısını azaltıyor.

    Verbatim'in açıkladığı kapasite değerlerine göre AAA piller 0,75 Wh, AA piller 3,15 Wh, 9V model ise yaklaşık 3 Wh enerji depoluyor. Şirket kapasite değerlerini mAh cinsinden de paylaşsa da farklı voltajlara sahip pilleri yalnızca mAh üzerinden karşılaştırmak yanıltıcı olabiliyor. Örneğin AAA modelinin kapasitesi yaklaşık 500 mAh iken 9V pil 335 mAh kapasite sunuyor. İlk bakışta 500 mAh değerinin daha yüksek olduğu düşünülebilir ancak 9V pil daha yüksek voltaj nedeniyle toplamda daha fazla enerji depoluyor.

    Verbatim, yeni şarj edilebilir pillerin önümüzdeki birkaç hafta içinde satışa sunulmasını bekliyor. Serinin fiyatı ise şimdilik açıklanmış değil.

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