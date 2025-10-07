Giriş
    Üst düzey İtalyan heyeti Baykar İHA’larını izledi

    Üst düzey İtalyan savunma yetkileri Baykar tesisine önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Baykar, Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI ile bir gösteri gerçekleştirdi.

    Üst düzey İtalyan heyeti Baykar İHA'larını izledi
    BAYKAR ve İtalyan Leonardo ortaklığının ardından kurulan LBA Systems adındaki şirket, görünüşe göre iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin sadece ilk adımlardan birisi. Zira kısa bir süre önce üst düzey İtalyan heyeti BAYKAR’ın tesisini ziyaret etti ve şirketin platformlarının uçuşunu yerinde gözlemledi.

    Gözler Baykar İHA'larında



    Gerçekleştirilen testte Bayraktar TB3'ün atış kabiliyeti, Bayraktar KIZILELMA'nın iniş-kalkış manevraları ve Bayraktar AKINCI'nın operasyonel sorti uçuşları bir kez daha gözler önüne serildi. Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI, artı arda kalkış gerçekleştirdi.

    Üst düzey İtalyan heyeti Baykar İHA'larını izledi

    BAYKAR tarafından yapılan açıklamada, “Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto, Leonardo S.p.A’dan Simone Ungaro, Carlo Gualdaroni ve beraberlerindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret ederek, Bayraktar TB3, AKINCI ve KIZILELMA‘nın test uçuşlarını izlediler.” ifadelerine yer verildi.

    Haluk Görgün ise “Heyetle birlikte Baykar tesislerinde incelemelerde bulunarak, Bayraktar TB3, AKINCI ve KIZILELMA’nın test uçuşlarını yerinde takip ettik. Savunma sanayiimizde ulaştığımız seviyeyi dost ülkelerle paylaşmaktan, geleceğe dönük iş birliklerini güçlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

    Bayraktar TB3 ve AKINCI TİHA Avrupa yolunda

    Bilindiği üzere Haziran ayındaki Paris Air Show kapsamında LBA Systems standında Bayraktar TB3 ve AKINCI TİHA sergilenmişti. O dönemde Leonardo CEO’su Roberto Cingolani yaptığı açıklamada iki şirketin faydalı yük sistemlerinin entegrasyonu için çalışmalara başlandığını, yıl sonuna kadar İtalyan Donanmasında bir uçak gemisine başarılı bir inişin gerçekleştirilmesini hedeflediklerini aktarmıştı. Cingolani, girişim kapsamında özellikle önemli eksiği olan Avrupa pazarında satış yapmayı hedeflediklerini söylemişti. Öte yandan her iki platformda da hem yerli hem de Avrupa menşeili yükler yer almıştı.

    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

