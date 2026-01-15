UV ışınlarını tamamen engelleyen devrimsel şeffaf ahşap pencere üretildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Güney Kore’deki araştırmacılar elektrik veya elektronik bileşenlere ihtiyaç duymadan ışık geçirgenliğini ayarlayabilen, zararlı UV ışınlarını tamamen engelleyen ve yüksek ısı yalıtımı sağlayan şeffaf ahşap bazlı akıllı pencere geliştirdi. Yeni malzeme, klasik akıllı cam sistemlerine pasif ve enerji dostu bir alternatif sunuyor.

Geliştirilen bu yenilikçi pencere, modifiye edilmiş balsa ağacı ile polimer dağılmış sıvı kristallerin (PDLC) bir araya getirilmesiyle üretildi. Ortaya çıkan kompozit yapı, ortam sıcaklığına bağlı olarak otomatik şekilde davranış değiştiriyor ve binalarda ışık ile ısı geçişini doğal biçimde düzenliyor.

Enerji tüketimine pasif bir çözüm

Isıtma, soğutma ve aydınlatma sistemleri, küresel enerji tüketiminin önemli bir bölümünü oluştururken enerji verimli binalar halen büyük bir mühendislik problemi olarak öne çıkıyor. Akıllı pencereler bu soruna çözüm olarak gösterilse de mevcut sistemlerin çoğu harici güç, sensör ve kontrol mekanizmaları gerektiriyor. Bu da hem maliyeti hem de sistem karmaşıklığını artırıyor.

Yeni geliştirilen şeffaf ahşap pencere ise tamamen farklı bir yaklaşım sunuyor. Herhangi bir elektrik bağlantısı olmadan, yalnızca sıcaklık değişimine tepki vererek çalışıyor. Laboratuvar testlerinde, malzemenin sıcaklık arttıkça opak yapıdan şeffaf yapıya geçtiği gözlemlendi.

Yapılan testlere göre oda sıcaklığı altında pencere, görünür ışığın yaklaşık yüzde 28’inin içeri geçmesine izin veriyor. Sıcaklık 40 santigrat dereceye ulaştığında ise özellikle 550 nanometre dalga boyunda ışık geçirgenliği yaklaşık yüzde 78’e çıkıyor.

Şeffaf ahşap pencerenin en dikkat çekici özelliklerinden biri de ultraviyole ışınlara karşı sağladığı neredeyse tam koruma. Araştırmacılar, malzemenin moleküler yapısında kullandıkları bir yöntemle UVA ışınlarının neredeyse yüzde 100'ünün engellendiğini belirtiyor.

Isı yalıtımı tarafında da çarpıcı bir avantaj söz konusu. Geliştirilen ahşap bazlı kompozitin ısı iletkenliğinin geleneksel camlara kıyasla yaklaşık beş kat daha düşük olduğu tespit edildi. Bu da binalarda ısı kaybı ya da kazancını ciddi ölçüde yavaşlatıyor.

Gece mahremiyeti ve gündüz doğal aydınlatma

Yeni malzemenin özellikle gece mahremiyeti sorununa da çözüm sunduğunu vurguluyor. Daha düşük sıcaklıklarda pencerenin ışığı daha fazla dağıtan bir yapıda kaldığını belirten araştırmacılar, bu sayede gece iç aydınlatma açıkken dışarıdan görünürlüğün azaldığını ifade ediyor.

Bilim insanlarına göre teknoloji, gece mahremiyetini korurken gündüz doğal aydınlatma sunması sayesinde geleneksel cama çevre dostu bir alternatif olabilir. Ayrıca HVAC sistemlerine olan ihtiyacı azaltarak enerji tüketimini ciddi şekilde düşürebileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, şeffaf ahşap akıllı pencerenin yalnızca konut ve ticari binalarla sınırlı kalmayacağını düşünüyor. Tarım alanında, özellikle akıllı seralarda, güneş ışığını otomatik olarak düzenleyerek bitkilerin yanmasını önlemesi ve iç sıcaklığı dengede tutması hedefleniyor. Bunun yanı sıra sağlık alanında malzemenin kullanılabileceği aktarılıyor.

